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'हनु-मैन 2' का एलान, तेजा सज्जा और प्रशांत वर्मा बाहर? जानें कौन हैं अब फिल्म का लीड हीरो और डायरेक्टर

'हनु-मैन 2' ( Film Poster )

हैदराबाद: तेजा सज्जा की लीड रोल वाली हनु-मैन दो साल पहले तेलुगु सिनेमा में एक सरप्राइज हिट साबित हुई थी. कम बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 350 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे. इससे पहले, डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने ऋषभ शेट्टी को लेकर एक सीक्वल अनाउंस किया था. अब, प्राइमशो एंटरटेनमेंट एक और फिल्म बना रहा है. ओरिजिनल फिल्म ने तेजा सज्जा को तेलुगु सिनेमा में एक पॉपुलर चेहरा बनाया था, वहीं नए सीक्वल में कोई और एक्टर लीड रोल में होंगे. पौराणिक एलिमेंट वाली इस सुपरहीरो फिल्म को प्रशांत वर्मा डायरेक्ट नहीं करेंगे. चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरी कहानी.

हनु-मैन 2: द राइज ऑफ वानर्स का एलान

ब्लॉकबस्टर हनु-मान के मेकर्स ने ऑफिशियली इसके सीक्वल की घोषणा कर दी है, जिसका टाइटल हनु-मैन 2: द राइज ऑफ वानर्स है. आने वाली फिल्म में एक्टर पंजा वैष्णव तेज लीड रोल में होंगे. उम्मीद है कि यह दर्शकों को बड़े किरदारों और एडवेंचर से भरी एक और फैंटेसी दुनिया में ले जाएगी. पहली फिल्म बनाने वाला प्रोडक्शन हाउस, प्राइमशो एंटरटेनमेंट, सीक्वल को भी प्रोड्यूस करेगा. वी आनंद को प्रोजेक्ट लिखने और डायरेक्ट करने के लिए चुना गया है, जबकि के निरंजन रेड्डी और चैतन्य रेड्डी प्रोड्यूसर होंगे. हनु-मैन 2: द राइज ऑफ वानर्स पूरे भारत में रिलीज होगी. इसे पांच भाषाओं - तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ - में रिलीज किया जाएगा, जिससे फिल्म पूरे देश में दर्शकों तक पहुंच सकेगी. ऑफिशियल अनाउंसमेंट शेयर करते हुए, पांजा ने एक पोस्टर जारी किया और लिखा, 'हर तूफान में, उनका नाम एक पनाह है. विश्वास की हर छलांग में, वह नीचे की हवा हैं #HanuMan2-The Rise of Vanaras." कौन हैं हीरो और डायरेक्टर?