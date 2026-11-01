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Halloween 2026: प्रियंका चोपड़ा 'किंग काइली' तो निक जोनस बने 'काउबॉय', बेबी मालती का लुक देख आप भी हो जाएंगे हैरान

प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस ( IANS )

हैदराबाद: प्रियंका चोपड़ा त्योहारी सीजन का भरपूर आनंद ले रही हैं. करवा चौथ के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ हैलोवीन धूमधाम से मनाया. इस ग्लोबल स्टार ने निक और मालती के साथ अनोखे कॉस्ट्यूम पहने हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देख फैंस आनंदित हो उठे हैंय

आज, 1 नवंबर को प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर हैलोवीन सेलिब्रेशन की कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट कीं जो पहले किसी ने नहीं देखी थीं. जहां प्रियंका हैलोवीन के लिए 'किंग काइली' बनीं, वहीं निक ने 'काउबॉय' का रूप लिया. हालांकि, उनकी नन्ही बेटी घोस्ट प्रिंसेस बनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले गई. जोनस परिवार ट्रिक-ऑर-ट्रीट के लिए निकला. उन्होंने कैमरे के सामने कई तरह के पोज दिए.

हैलोवीन के लिए एक्ट्रेस ने पिंक कलर की लंबी विग, सनग्लासेस और बीनी पहनी थी. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक क्रॉप टॉप, जैकेट और पैंट के साथ पूरा किया. दूसरी तरफ, निक ने व्हाइट टी-शर्ट के साथ ब्राउन जैकेट और ब्लैक पैंट पहनी थी. सिंगर ने व्हाइट टोपी पहनकर अपना हैलोवीन लुक पूरा किया. वहीं मालती की बात करें तो, उसने व्हाइट कलर का खूबसूरत ड्रेस कैरी किया था. साथ में व्हाइट विग और सनग्लासेस लगाए थे.