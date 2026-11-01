Halloween 2026: प्रियंका चोपड़ा 'किंग काइली' तो निक जोनस बने 'काउबॉय', बेबी मालती का लुक देख आप भी हो जाएंगे हैरान
प्रियंका चोपड़ा ने अपने परिवार के साथ हैलोवीन मनाया. एक्ट्रेस ने इस खास त्योहार की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2026 at 12:14 PM IST
हैदराबाद: प्रियंका चोपड़ा त्योहारी सीजन का भरपूर आनंद ले रही हैं. करवा चौथ के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ हैलोवीन धूमधाम से मनाया. इस ग्लोबल स्टार ने निक और मालती के साथ अनोखे कॉस्ट्यूम पहने हुए अपनी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देख फैंस आनंदित हो उठे हैंय
आज, 1 नवंबर को प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर हैलोवीन सेलिब्रेशन की कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट कीं जो पहले किसी ने नहीं देखी थीं. जहां प्रियंका हैलोवीन के लिए 'किंग काइली' बनीं, वहीं निक ने 'काउबॉय' का रूप लिया. हालांकि, उनकी नन्ही बेटी घोस्ट प्रिंसेस बनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले गई. जोनस परिवार ट्रिक-ऑर-ट्रीट के लिए निकला. उन्होंने कैमरे के सामने कई तरह के पोज दिए.
हैलोवीन के लिए एक्ट्रेस ने पिंक कलर की लंबी विग, सनग्लासेस और बीनी पहनी थी. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक क्रॉप टॉप, जैकेट और पैंट के साथ पूरा किया. दूसरी तरफ, निक ने व्हाइट टी-शर्ट के साथ ब्राउन जैकेट और ब्लैक पैंट पहनी थी. सिंगर ने व्हाइट टोपी पहनकर अपना हैलोवीन लुक पूरा किया. वहीं मालती की बात करें तो, उसने व्हाइट कलर का खूबसूरत ड्रेस कैरी किया था. साथ में व्हाइट विग और सनग्लासेस लगाए थे.
इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, "काफी अनोखा अलायंस. एक काउबॉय, एक घोस्ट प्रिंसेस और किंग काइली ट्रिक ऑर ट्रीटिंग के लिए गए. दिवाली मनाने वाले सभी लोगों को हैप्पी हैलोवीन. हैलोवीन का मौसम आ गया है." बता दें, हैलोवीन 31 अक्टूबर को मनाया गया था.
कुछ दिन पहले, प्रियंका ने अपने घर पर आयोजित दिवाली पार्टी की एक झलक सभी को दिखाई. एक्ट्रेस के घर की बालकनी रंग-बिरंगी और हल्की रोशनी वाली लाइटों से जगमगा रही थी. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पति और बेटी के साथ दशहरा भी मनाया. इस शुभ अवसर पर जोनास परिवार ने पूजा-पाठ की. इतना ही नहीं, उन्होंने करवा चौथ पर निक के लिए व्रत भी रखा. इस जोड़े और उनकी बेटी ने पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने थे.
काम की बात करें तो, प्रियंका अगली बार 'वाराणसी' में नजर आएंगी. एस.एस. राजामौली के निर्देशन में बनी यह फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसमें वह महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ स्क्रीन साझा करती दिखेंगी.