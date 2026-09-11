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Haiwaan X Review: 'हैवान' को मिला ब्लॉकबस्टर का टैग, दर्शक बोले- जबरदस्त फिल्म, जानें पहले दिन की कमाई

'हैवान' X रिव्यू ( Film Poster )

हैदराबाद: अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर क्राइम थ्रिलर हैवान आज 11 सितंबर को सिनेमाघरों में लग चुकी है. इस फिल्म का निर्देशन दिग्गज फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन ने किया है. हैवान में अक्षय और सैफ की हिट जोड़ी दिख रही है. 18 साल बाद खिलाड़ी-अनाड़ी की जोड़ी किसी फिल्म में साथ में दिखी है. हैवान को देखने का एक कारण यह भी है कि अक्षय-सैफ एक साथ आए हैं और वो भी अलग-अलग अवतार में. फिल्म में सैफ हीरो तो अक्षय विलेन के रोल में दिख रहे हैं. जैसा कि फिल्म थिएटर में लग चुकी है तो दर्शक और क्रिटिक्स फिल्म पर अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं. हैवान को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और यह दिन फिल्म कितना कमा सकती है, चलिए जानते हैं. हैवान X रिव्यू अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी दर्शकों को एक बार फिर भा रही है. इस बार जेन जी भी 90 के दशक की इस हिट जोड़ी को एन्जॉय कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, यह सच में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है. प्रियदर्शन ने एक बार फिर अपना काम दिखाया. अक्षय ने अच्छे से पेश किया है और सैफ अली खान अपने रोल के साथ न्याय कर गए'. इस यूजर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं. एक और यूजर लिखता है, अक्षय कुमार ने इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में जान फूंक दी है. उन्होंने अपने किरदार से चौंकाया है. इस यूजर ने फिल्म को 5 से 3.5 स्टार दिए हैं. एक अन्य ने लिखा है, यह एक डार्क और अन्प्रिडिक्टेबल थ्रिलरह है, जो शुरू से खुद के साथ बांधे रखती है. प्रियदर्शन ने शानदार काम दिखाया है. अक्षय कुमार ने सधी हुई और शानदार परफॉर्मेंस दी है. सैफ ने अपने किरदार में कोई कमी नहीं छोड़ी है'.