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Haiwaan X Review: 'हैवान' को मिला ब्लॉकबस्टर का टैग, दर्शक बोले- जबरदस्त फिल्म, जानें पहले दिन की कमाई

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की हिट जोड़ी की फिल्म हैवान दर्शकों को कैसी लग रही है खबर के अंदर जानें.

Haiwaan X Review
'हैवान' X रिव्यू (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 11:07 AM IST

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हैदराबाद: अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर क्राइम थ्रिलर हैवान आज 11 सितंबर को सिनेमाघरों में लग चुकी है. इस फिल्म का निर्देशन दिग्गज फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन ने किया है. हैवान में अक्षय और सैफ की हिट जोड़ी दिख रही है. 18 साल बाद खिलाड़ी-अनाड़ी की जोड़ी किसी फिल्म में साथ में दिखी है. हैवान को देखने का एक कारण यह भी है कि अक्षय-सैफ एक साथ आए हैं और वो भी अलग-अलग अवतार में. फिल्म में सैफ हीरो तो अक्षय विलेन के रोल में दिख रहे हैं. जैसा कि फिल्म थिएटर में लग चुकी है तो दर्शक और क्रिटिक्स फिल्म पर अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं. हैवान को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और यह दिन फिल्म कितना कमा सकती है, चलिए जानते हैं.

हैवान X रिव्यू

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी दर्शकों को एक बार फिर भा रही है. इस बार जेन जी भी 90 के दशक की इस हिट जोड़ी को एन्जॉय कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, यह सच में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है. प्रियदर्शन ने एक बार फिर अपना काम दिखाया. अक्षय ने अच्छे से पेश किया है और सैफ अली खान अपने रोल के साथ न्याय कर गए'. इस यूजर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं.

एक और यूजर लिखता है, अक्षय कुमार ने इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में जान फूंक दी है. उन्होंने अपने किरदार से चौंकाया है. इस यूजर ने फिल्म को 5 से 3.5 स्टार दिए हैं.

एक अन्य ने लिखा है, यह एक डार्क और अन्प्रिडिक्टेबल थ्रिलरह है, जो शुरू से खुद के साथ बांधे रखती है. प्रियदर्शन ने शानदार काम दिखाया है. अक्षय कुमार ने सधी हुई और शानदार परफॉर्मेंस दी है. सैफ ने अपने किरदार में कोई कमी नहीं छोड़ी है'.

ओप्पम से अच्छी है या नहीं?

एक यूजर ने बताया कि उसने ऑस्ट्रेलिया में हैवान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा. इस यूजर ने तीन शब्दों में हैवान का रिव्यू किया. इसने लिखा है, ओरिजिनल रिवेंज थ्रिलर. अक्षय ने विलेन के रोल में नई चीज दिखाई है. मोहनलाल का कैमियो शानदार है. सैफ ने बढ़िया काम किया और कहीं-कहीं बहुत जबरदस्त लगे. ओप्पम से अलग और अच्छी है. इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए'.

बता दें, हैवान साउथ सुपरस्टार मोहनलाल स्टारर ओप्पम का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है. ओप्पम 8 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को भी प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था. अब हिंदी दर्शकों को प्रियदर्शन की कल्ट फिल्म का रीमेक देखने का मौका मिल रहा है.

हैवान में अक्षय कुमार परशुराम गोखले, सैफ अली खान श्याम राणे, बोमन ईरानी जज प्रधान, और राजपाल यादव चंदू ऑटो ड्राइवर रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म में असरानी भी हैं, हुसैन नामक सिक्योरिटी गार्ड के रोल में दिख रहे हैं. फिल्म में ओप्पम स्टार मोहनलाल का कैमियो है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.

हैवान डे 1 कलेक्शन प्रेडिक्शन

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की हिट जोड़ी की फिल्म हैवान के पहले दिन भारत में 3 से 5 करोड़ रुपये कमाने का अनुमान है, लेकिन फिल्म को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से यह पहले वीकेंड उम्मीद से ज्यादा कमा सकती है. अगर हैवान 4 करोड़ रुपये कमा लेती है, तो यह अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी की चौथी बड़ी ओपनर होगी.

अक्षय-प्रियदर्शन की टॉप ओपनर्स (भारत नेट कलेक्शन)

भूत बंगला- 18.31 करोड़ रुपये

खट्टा मीठा- 6.86 करोड़ रुपये

दे दना दन- 6.13 करोड़ रुपये

भूल भुलैया- 3.88 करोड़ रुपये

भागम भाग - 3.43 करोड़ रुपये

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