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आखिरी जान लेने आ रहा 'हैवान': अक्षय कुमार का दिखा खूंखार अवतार, अंधे के किरदार में छाए सैफ अली खान, देखें धांसू ट्रेलर

अक्षय कुमार की फिल्म 'हैवान' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म में अक्षय कुमार खूंखार अवतार में नजर आए हैं.

Haiwaan
'हैवान' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 2:03 PM IST

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हैदराबाद: अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर 'हैवान' का ट्रेलर आखिरकार आ गया है. प्रियदर्शन डायरेक्टेड यह फिल्म एक डार्क और दिलचस्प थ्रिलर का वादा करती है. ट्रेलर फिल्म की अनप्रिडिक्टेबल दुनिया की एक झलक दिखाता है. साथ ही दोनों लीड एक्टर्स के बीच चूहे-बिल्ली की लड़ाई भी दिखाई जाती है.

25 अगस्त को अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर हैवान का ट्रेलर अपलोड किया है और कैप्शन में लिखा, 'टीजर में साया देख चुके हो, अब हैवान से मिलो.' ट्रेलर में अक्षय कुमार हैवान के रोल में खूंखार अवतार में दिख रहे हैं, जबकि सैफ अली खान एक अंधे आदमी का रोल कर रहे हैं, जो शायद एक सिंगल फादर है.

'हैवान' का ट्रेलर
2 मिनट 34 सेकंड के ट्रेलर में डरावना माहौल दिखाया गया है. इसकी शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो मदद के लिए बेताब होकर रो रहा है और मौत की तरफ धकेले जाने से पहले अपनी जान की भीख मांग रहा है. परेशान करने वाली शुरुआत तुरंत आगे की कहानी का टोन सेट कर देती है.

ट्रेलर में आगे सैफ का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका कैरेक्टर सामने आने वाले रहस्य के सेंटर में लगता है. इसके बाद अक्षय एक नेगेटिव रोल में एक डरावने और खतरनाक आदमी के रोल में दिखते हैं. दोनों कैरेक्टर इस खतरनाक गेम में एक-दूसरे से भिड़ते हुए लगते हैं.

'हैवान' के ट्रेलर में जो बात सबसे अलग है, वह है सैफ का किरदार. एक्टर ने एक अंधे आदमी का रोल किया है, जो अक्षय के साथ एक जानलेवा लड़ाई में फंस जाता है. किरदार की विकलांगता कहानी का एक अहम हिस्सा है, न कि सिर्फ किरदार की कोई पर्सनल खासियत. ट्रेलर में कहानी का ज्यादातर हिस्सा जानबूझकर छिपाकर रखा गया है, लेकिन यह दिखाता है कि शहर में कई मर्डर हो रहे हैं.

सैयामी खेर कहानी में एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर आती हैं, जो सभी हत्याओं की जांच कर रही हैं. सैफ के किरदार के शॉट्स के बीच, एक वॉइस-ओवर कहता है, 'अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना.' यह लाइन सैफ के किरदार के आस-पास के रहस्य में एक और परत जोड़ती है और इशारा करती है कि वह शुरू में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा हो सकता है.

17 साल बाद फिर से स्क्रीन शेयर दिखेंगे अक्षय और सैफ
अक्षय कुमार और सैफ अली खान 17 साल बाद फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. 2008 में आई टशन उनकी आखिरी फिल्म थी. दोनों ने पहले मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और यह दिल्लगी (1994), तू चोर मैं सिपाही (1996) और कीमत (1998) जैसी फिल्मों में साथ काम किया है.

'हैवान' के बारे में
फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा, बोमन ईरानी, ​​श्रेया पिलगांवकर, सैयामी खेर, राजपाल यादव, शारिब हाशमी, राजेश शर्मा, पहल चौधरी और मनोज जोशी भी है. वेंकट के नारायण और शैलजा देसाई फेन द्वारा केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस की गई 'हैवान' 11 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

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