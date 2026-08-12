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Haiwaan Teaser: हीरो या हैवान, किसकी होगी जीत?, देखें अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म का टीजर

45 सेकंड के हैवान के टीजर की शुरुआत सैफ अली खान के अंधे किरदार से होती है.

Haiwaan Teaser
हैवान टीजर (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 12:26 PM IST

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हैदराबाद: अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर अपकमिंग फिल्म हैवान अपनी मेकिंग से ही चर्चा में हैं. इसकी वजह है अक्षय और सैफ का लंबे अरसे बाद एक बार फिर साथ में स्क्रीन शेयर करना. हैवान एक साइको किलर फिल्म है, जिसमें अक्षय और सैफ अलग ही अवतार में नजर आने वाले हैं. फिल्म से कई पोस्टर रिलीज होने के बाद आज 12 अगस्त को फिल्म का पहला टीजर रिलीज हो चुका है. टीजर एकदम साइलेंट हैं और सस्पेंस क्रिएट कर रहा है. टीजर में अक्षय और सैफ दोनों डार्क मोड में नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड ट्यून दिलों की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रही हैं.

हैवान का टीजर?

45 सेकंड के हैवान के टीजर की शुरुआत सैफ अली खान के अंधे किरदार से होती है और उनके ठीके पीछे अक्षय कुमार काली परछाई की तरह छिपे हुए किलर की भूमिका में दिखते हैं. हालांकि यह क्लियर नहीं है कि अक्षय इसमें किलर हैं या फिर सैफ का साया बनकर उन्हें किलर से बचाने वाले हैं.

वहीं, सैफ का किरदार बताता है कि वह एक अंधे और ईमानदार शख्स की भूमिका निभाने वाले हैं और हो सकता है कि वह अंधे बनकर लोगों का खून कर रहे हों और अक्षय की नजर उनपर हो. खैर फिल्म की कहानी का खुलासा इसकी रिलीज के बाद ही होगा, लेकिन हैवान के टीजर ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर फिल्म की कहानी क्या होने वाली है.

हैवान के बारे में बता दें यह साउथ सुपरस्टार मोहनलाल स्टारर मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म ओप्पम (2016) का हिंदी रीमेक है, जिसमें अक्षय एक किलर और सैफ अली खान एक अंधे केयरटेकर के रोल में होंगे. दोनों कलाकार अनोखे दिखेंगे, लेकिन वे मूंछें और दाढ़ी में रफ और रॉ लुक में नजर आने वाले हैं.

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म हैवान को केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स ने तैयार किया है. फिल्म में अक्षय और सैफ के अलावा बोमन ईरानी, श्रेया पिलगांवकर, राजपाल यादव, शारीब हाशमी, राजेश शर्मा, पहल चौधरी और मनोज जोशी भी नजर आने वाले हैं. फिल्म के निर्माता वेंकट के नारायण और शैलजा देसाई हैं. फिल्म में प्रीतम का म्यूजिक है. फिल्म अक्षय कुमार के बर्थडे (9 सितंबर) से दो दिन बाद 11 सितंबर को रिलीज होने जा रही है.

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