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Haiwaan Teaser: हीरो या हैवान, किसकी होगी जीत?, देखें अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म का टीजर

हैवान टीजर ( POSTER )

हैदराबाद: अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर अपकमिंग फिल्म हैवान अपनी मेकिंग से ही चर्चा में हैं. इसकी वजह है अक्षय और सैफ का लंबे अरसे बाद एक बार फिर साथ में स्क्रीन शेयर करना. हैवान एक साइको किलर फिल्म है, जिसमें अक्षय और सैफ अलग ही अवतार में नजर आने वाले हैं. फिल्म से कई पोस्टर रिलीज होने के बाद आज 12 अगस्त को फिल्म का पहला टीजर रिलीज हो चुका है. टीजर एकदम साइलेंट हैं और सस्पेंस क्रिएट कर रहा है. टीजर में अक्षय और सैफ दोनों डार्क मोड में नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड ट्यून दिलों की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रही हैं. हैवान का टीजर? 45 सेकंड के हैवान के टीजर की शुरुआत सैफ अली खान के अंधे किरदार से होती है और उनके ठीके पीछे अक्षय कुमार काली परछाई की तरह छिपे हुए किलर की भूमिका में दिखते हैं. हालांकि यह क्लियर नहीं है कि अक्षय इसमें किलर हैं या फिर सैफ का साया बनकर उन्हें किलर से बचाने वाले हैं.