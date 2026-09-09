'हैवान' को मिला 16+ सर्टिफिकेट, रनटाइम, प्लॉट और एडवांस बुकिंग समेत अक्षय-सैफ की फिल्म के बारे में जानें सबकुछ
आज 9 सितंबर को अक्षय कुमार का बर्थडे है और खिलाड़ी के जन्मदिन के मौके पर फिल्म रिलीज होने जा रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 11:01 AM IST
हैदराबाद: अक्षय कुमार, सैफ अली खान और निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट नजदीक आ गई है. यह एक थ्रिलर फिल्म है जो आगामी 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म से अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद पर्दे पर एक साथ आ रहे हैं. फिल्म में दोनों का रोल बेहद अलग-अलग है, जहां सैफ एक ब्लाइंड पर्सन का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं अक्षय एक क्रूर खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म को एक डार्क एक्शन-क्राइम थ्रिलर के रूप में पेश किया जा रहा है.
हैवान का रनटाइम और सर्टिफिकेट
सेंसर बोर्ड ने हैवान को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए हरी झंडी दे दी है. फिल्म को 8 सितंबर को UA 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है. सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्म की अवधि 164.7 मिनट है, जो लगभग 2 घंटे 45 मिनट के थिएटर रनटाइम के बराबर है. UA 16+ सर्टिफिकेशन फिल्म के गंभीर विषय, जबरदस्त एक्शन और क्राइम-थ्रिलर कैटेगरी को देखते हुए दिया गया है. प्रियदर्शन ने अपनी हाल की कुछ हिंदी फिल्मों में दिखाई गई कॉमेडी शैली से हटकर हैवान को अपने फिल्म निर्माण के सफर में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया है.
हैवान की कहानी क्या है?
कहानी श्याम (सैफ अली खान) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक नेत्रहीन चौकीदार है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रधान की हत्या के आरोप में फंसाए जाने के बाद एक खतरनाक साजिश में फंस जाता है. पुलिस उसका पीछा कर रही है, ऐसे में श्याम को भागने पर मजबूर होना पड़ता है और साथ ही वह प्रधान की लापता बेटी नंदिनी की रक्षा करने का भी कोशिश करता है.
हालांकि, नंदिनी को ढूंढने वाला श्याम अकेला नहीं है. परशुराम (अक्षय कुमार) एक खतरनाक हत्यारा, उसे ढूंढ निकालने के लिए पूरा जोर लगा रहा है. श्याम नंदिनी को बचाने के साथ-साथ अपनी बेगुनाही साबित करने का भी प्रयास करता नजर आएगा. सबसे बड़ा मोड़ तब आता है, जब श्याम नंदिनी के बारे में एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर करता है, जिससे पूरी स्थिति के बारे में उसकी समझ बदल जाती है.
हैवान एडवांस बुकिंग अपडेट
फिल्म 'हैवान' को रिलीज होने में दो दिन बचे हैं और अब यह अपने प्रमोशन के लास्ट फेज में है. सैकनिल्क की मानें तो, वहीं, कई सिनेमाघरों में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, हालांकि पूरी बुकिंग अभी शुरू होनी बाकी है. टिकटिंग प्लेटफॉर्म रिलीज से पहले दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं. सैकनिल्क की मानें तो, हैवान ने हिदी 2डी में अभी तक 1374 शोज के लिए 2611 टिकट सेल कर 6.76 लाख रुपये कमा लिए हैं.