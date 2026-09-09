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'हैवान' को मिला 16+ सर्टिफिकेट, रनटाइम, प्लॉट और एडवांस बुकिंग समेत अक्षय-सैफ की फिल्म के बारे में जानें सबकुछ

हैवान सर्टिफिकेट ( Film Poster )

हैदराबाद: अक्षय कुमार, सैफ अली खान और निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म 'हैवान' की रिलीज डेट नजदीक आ गई है. यह एक थ्रिलर फिल्म है जो आगामी 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म से अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद पर्दे पर एक साथ आ रहे हैं. फिल्म में दोनों का रोल बेहद अलग-अलग है, जहां सैफ एक ब्लाइंड पर्सन का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं अक्षय एक क्रूर खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म को एक डार्क एक्शन-क्राइम थ्रिलर के रूप में पेश किया जा रहा है. हैवान का रनटाइम और सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड ने हैवान को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए हरी झंडी दे दी है. फिल्म को 8 सितंबर को UA 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है. सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्म की अवधि 164.7 मिनट है, जो लगभग 2 घंटे 45 मिनट के थिएटर रनटाइम के बराबर है. UA 16+ सर्टिफिकेशन फिल्म के गंभीर विषय, जबरदस्त एक्शन और क्राइम-थ्रिलर कैटेगरी को देखते हुए दिया गया है. प्रियदर्शन ने अपनी हाल की कुछ हिंदी फिल्मों में दिखाई गई कॉमेडी शैली से हटकर हैवान को अपने फिल्म निर्माण के सफर में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया है.