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'Haiwaan' Advance Booking: ओपनिंग डे पर अक्षय कुमार-सैफ अली खान की फिल्म की धीमी शुरूआत! सिर्फ इतनी बिकी टिकटें

'हैवान' ( Poster )

हैदराबाद: 'भूत बंगला' के बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी एक बार एक नई कहानी के साथ बड़े पर्दे पर आ रही है. उनकी नई थ्रिलर फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म के थिएटर में रिलीज होने में बस एक दिन बचा है, और भारत में इसकी प्री-सेल्स काफी धीमी हैं. ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी यह फिल्म कोई खास चर्चा नहीं बटोर पाई है. 'हैवान' की एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क के अनुसार, 'हैवान' ने एडवांस बुकिंग के जरिए पहले दिन के लिए 28,000 से ज्यादा टिकट बेच लिए हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि लोगों में फिल्म को लेकर उत्सुकता उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए. फिल्म की बुकिंग रिलीज से कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई थी. इससे दर्शकों को पहले से ही अपनी सीट पक्की करने का मौका मिला. हालांकि, मेकर्स का फोकस आखिरी समय की बिक्री और सीधे सिनेमाघर पहुंचकर की जाने वाली बुकिंग पर होगा, जिससे ओपनिंग डे के अंतिम आंकड़ों में बदलाव आ सकता है. सैकनिल्क के ताजा रिपोर्ट के अनुसार, हैवान ने 10 सितंबर, शाम 7 बजे तक तक 6183 शो में 28,423 टिकट बेचे हैं और भारत में 62.63 लाख रुपये की कमाई की है. अगर ब्लॉक सीटों को इसमें शामिल किया जाए तो इसकी कमाई 2.06 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. फिल्म की सबसे ज्यादा टिकट दिल्ली में बिकी हैं. यहां 12.72 लाख रुपये की कमाई हुई है. ट्रेड एनालिस्ट का मानना ​​है कि बॉक्स ऑफ़िस पर इस फिल्म की ओपनिंग 'सेल्फी' और 'मिशन रानीगंज' जैसी हो सकती है.