'Haiwaan' Advance Booking: ओपनिंग डे पर अक्षय कुमार-सैफ अली खान की फिल्म की धीमी शुरूआत! सिर्फ इतनी बिकी टिकटें
अक्षय कुमार-सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' की एडवांस बुकिंग शुरू है. आइए जानें रिलीज से एक दिन पहले फिल्म की कितनी टिकट बिकी हैं
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 7:56 PM IST
हैदराबाद: 'भूत बंगला' के बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी एक बार एक नई कहानी के साथ बड़े पर्दे पर आ रही है. उनकी नई थ्रिलर फिल्म 'हैवान' 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म के थिएटर में रिलीज होने में बस एक दिन बचा है, और भारत में इसकी प्री-सेल्स काफी धीमी हैं. ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी यह फिल्म कोई खास चर्चा नहीं बटोर पाई है.
'हैवान' की एडवांस बुकिंग
सैकनिल्क के अनुसार, 'हैवान' ने एडवांस बुकिंग के जरिए पहले दिन के लिए 28,000 से ज्यादा टिकट बेच लिए हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि लोगों में फिल्म को लेकर उत्सुकता उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए. फिल्म की बुकिंग रिलीज से कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई थी. इससे दर्शकों को पहले से ही अपनी सीट पक्की करने का मौका मिला. हालांकि, मेकर्स का फोकस आखिरी समय की बिक्री और सीधे सिनेमाघर पहुंचकर की जाने वाली बुकिंग पर होगा, जिससे ओपनिंग डे के अंतिम आंकड़ों में बदलाव आ सकता है.
सैकनिल्क के ताजा रिपोर्ट के अनुसार, हैवान ने 10 सितंबर, शाम 7 बजे तक तक 6183 शो में 28,423 टिकट बेचे हैं और भारत में 62.63 लाख रुपये की कमाई की है. अगर ब्लॉक सीटों को इसमें शामिल किया जाए तो इसकी कमाई 2.06 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. फिल्म की सबसे ज्यादा टिकट दिल्ली में बिकी हैं. यहां 12.72 लाख रुपये की कमाई हुई है. ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि बॉक्स ऑफ़िस पर इस फिल्म की ओपनिंग 'सेल्फी' और 'मिशन रानीगंज' जैसी हो सकती है.
यह जानकारी अभी मौजूद आंकड़ों पर आधारित है. फिर भी, इन आंकड़ों से यह पक्का नहीं होता कि फिल्म रिलीज होने पर कैसा प्रदर्शन करेगी. फिल्म के रिलीज होने और लोगों के इसे देखना शुरू करने के बाद एडवांस बुकिंग की रकम बदल सकती है.
अगर शुरुआती रिएक्शन अच्छे रहे, तो शाम और देर रात के शो में भीड़ बढ़ सकती है. इसलिए, आखिरी समय में टिकट खरीदना एक अहम बात हो सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि एडवांस बुकिंग का रिस्पॉन्स थोड़ा कम रहा है. रिलीज के बाद, कई लोग इस बात पर बारीकी से नजर रखेंगे कि अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्क्रीन पर कैसा काम करते हैं और प्रियदर्शन फिल्म को कैसे डायरेक्ट करते हैं.
'हैवान' के बारे में
यह फिल्म मोहनलाल की फिल्म 'ओप्पम' का रीमेक है, लेकिन डायरेक्टर ने इसकी कहानी में कुछ बदलाव किए हैं. यह फिल्म एक साइकोपैथ (अक्षय) और एक नेत्रहीन व्यक्ति (सैफ़) के बीच चूहे-बिल्ली के खतरनाक खेल पर आधारित है. फिल्म में अक्षय और सैफ के अलावा सैयामी खेर, बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर और शारिब हाशमी भी अहम भूमिकाओं में हैं.
प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह साइको-थ्रिलर फिल्म 18 साल बाद अक्षय और सैफ को एक साथ पर्दे पर ला रही है. इसे केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स का सहयोग मिला है और वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने इसे प्रोड्यूस किया है. प्रीतम ने इसका संगीत तैयार किया है.