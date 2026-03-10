ETV Bharat / entertainment

'टॉक्सिक' से डरी 'है जवानी तो इश्क होना है', अब इस नई डेट पर रिलीज होगी वरुण धवन की फिल्म

'है जवानी तो इश्क होना है' ( Poster )

हैदराबाद: 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है. मंगलवार, 10 मार्च को मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट का एलान किया है. फिल्म को पोस्टपोन करने का यह फैसला यश की टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स की नई रिलीज डेट के अनाउंसमेंट के कुछ दिनों बाद आया है. इससे यह साफ हो जाता है कि 'है जवानी तो इश्क होना है' के मेकर्स क्लैश से बचने के लिए फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया है. आज 'है जवानी तो इश्क होना है' के मेकर्स ने एक नोट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म की नई रिलीज डेट के बारे में बताया है. मेकर्स ने सफाई देते हुए अपने स्टेटमेंट में लिखा है, 'हम यह साफ करना चाहेंगे कि हमारी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' असल में 5 जून को रिलीज होने वाली थी, यह तारीख हमने कई महीने पहले बताई थी. लेकिन, हाल के डेवलपमेंट और मौजूदा हालात को देखते हुए, हमें लगा कि अपनी रिलीज को आगे बढ़ाना ज्यादा सही होगा.'