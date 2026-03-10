ETV Bharat / entertainment

'टॉक्सिक' से डरी 'है जवानी तो इश्क होना है', अब इस नई डेट पर रिलीज होगी वरुण धवन की फिल्म

'है जवानी तो इश्क होना है' के मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट का एलान कर दिया है. आइए जानें इसकी डेट क्या है.

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai
'है जवानी तो इश्क होना है' (Poster)
Published : March 10, 2026 at 1:51 PM IST

हैदराबाद: 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है. मंगलवार, 10 मार्च को मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट का एलान किया है. फिल्म को पोस्टपोन करने का यह फैसला यश की टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स की नई रिलीज डेट के अनाउंसमेंट के कुछ दिनों बाद आया है. इससे यह साफ हो जाता है कि 'है जवानी तो इश्क होना है' के मेकर्स क्लैश से बचने के लिए फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया है.

आज 'है जवानी तो इश्क होना है' के मेकर्स ने एक नोट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म की नई रिलीज डेट के बारे में बताया है. मेकर्स ने सफाई देते हुए अपने स्टेटमेंट में लिखा है, 'हम यह साफ करना चाहेंगे कि हमारी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' असल में 5 जून को रिलीज होने वाली थी, यह तारीख हमने कई महीने पहले बताई थी. लेकिन, हाल के डेवलपमेंट और मौजूदा हालात को देखते हुए, हमें लगा कि अपनी रिलीज को आगे बढ़ाना ज्यादा सही होगा.'

नई रिलीज डेट के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने आगे लिखा है, 'हमारा पक्का मानना ​​है कि इंडस्ट्री के लिए हमेशा अच्छा होता है जब फिल्म बनाने वाले एक ही तारीख पर बेवजह मुकाबला करने के बजाय एक-दूसरे को सपोर्ट करें. इसी एकता की भावना के साथ, हमने 'है जवानी तो इश्क होना है' की रिलीज को 12 जून करने और अपनी फिल्म को दर्शकों के सामने एक हफ्ते बाद लाने का फैसला किया है.'

इस स्टेटमेंट को साझा करते हुए मेकर्स ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'प्यार, पागलपन और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो जाइए. है जवानी तो इश्क होना है 12 जून को सिनेमाघरों में.'

'है जवानी तो इश्क होना है' एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी हैं, अब 12 जून को स्क्रीन पर आएगी. इस महीने की शुरुआत में, यश की एक्शन थ्रिलर फिल्म टॉक्सिक के मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस की थी. 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी. लेकिन, अब यह 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

