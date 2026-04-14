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'है जवानी तो इश्क होना है' का फर्स्ट लुक आउट, दो हसीनाओं के साथ रोमांस करते दिखें वरुण, AI क्लिप पर यूजर्स का आया ये रिएक्शन

फर्स्ट लुक की शुरुआत दो AI-जनरेटेड बच्चों से होती है, जो एक-दूसरे से अपने माता-पिता के बारे में पूछते हैं. इस दौरान दोनों को एहसास होता है कि उनकी मांओं के नाम तो अलग-अलग हैं, लेकिन उनके पिता शायद एक ही व्यक्ति हैं. इसके बाद वरुण धवन की झलक दिखाई जाती है. फिल्म में उनके किरदार का नाम जस होता है, जो एक कूल और हैंडसम लड़का है.

'है जवानी तो इश्क होना है' के मेकर्स ने आज, 14 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया और कैप्शन में लिखा है, 'डेविड धवन का मनोरंजन करने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का फर्स्ट लुक आ गया है. 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में.'

हैदराबाद: वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का पहला लुक सामने आ गया है. लेकिन जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह थी इसकी नई रिलीज डेट और फिल्म की स्टोरी. बॉक्स ऑफ़िस पर एक बड़ा क्लैश होने वाला है, क्योंकि वरुण धवन की आने वाली फिल्म करण जौहर और दिलजीत की आगामी फिल्म से क्लैश होगी.

फिर दोनों मांओं, बानी (मृणाल) और प्रीत (पूजा) के किरदारों से रूबरू कराया जाता है. बैकग्राउंड में 1999 की फिल्म 'बीवी नंबर 1' का गाना 'इश्क सोना है' का एक मॉडर्न वर्शन बज रहा है. यह गाना असल में सलमान खान और सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया था.

AI के इस्तेमाल पर यूजर्स का रिएक्शन

फर्स्ट लुक में AI के इस्तेमाल पर यूजर्स का काफी रिएक्शन आया है. एक यूजर ने लिखा है, 'पहला लुक अच्छा है, फिल्म मजेदार लग रही है, लेकिन AI क्लिप्स सारा मजा किरकिरा कर देते हैं. हमारे पास 'हे बेबी', 'बेबीज डे आउट' जैसी फिल्में थीं. मेरा मतलब है, पुराने लाइफबॉय के विज्ञापन ही देख लीजिए. आप दो ऐसे बच्चों को दिखा सकते थे, जो एक-दूसरे को घूर रहे हों, एक जैसे दिख रहे हों, और उन्हें यह एहसास हो जाए कि उनके पिता एक ही हैं. AI का यह इस्तेमाल बिल्कुल भी जरूरी नहीं था.'

एक यूजर ने लिखा है, 'इस फिल्म में AI बच्चों का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, जबकि 2006 में आई फिल्म 'सैंडविच' में 'टुकटुक' और 'टोनी' जैसे यादगार किरदार थे?' एक ने लिखा है, 'अरे यार!! बच्चों के लिए भी AI का इस्तेमाल किया? यह क्या बकवास है?' हालांकि कुछ लोगों को यह अच्छा लगा है. एक यूजर ने लिखा है, 'AI का बेहतरीन इस्तेमाल.' एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'AI का अच्छा इस्तेमाल.'

'है जवानी तो इश्क होना है' स्टार कास्ट

वरुण का मृणाल और पूजा, दोनों के साथ पहला कोलैबोरेशन है, और उनके पिता डेविड धवन के साथ 'मैं तेरा हीरो', 'जुड़वा 2' और 'कुली नंबर 1' के बाद यह उनकी चौथी फिल्म है. टिप्स फिल्म्स इसके प्रोड्यूसर हैं. सपोर्टिंग कास्ट में फिल्म में चंकी पांडे, मनीष पॉल, जिमी शेरगिल और मौनी रॉय शामिल हैं.

बॉक्स ऑफिस क्लैश

'है जवानी तो इश्क होना है' बॉक्स ऑफिस पर इम्तियाज अली की 'मैं वापस आउंगा' और करण जौहर की फिल्म 'चांद मेरा दिल' से क्लैश होगी. 'मैं वापस आउंगा' में दिलजीत दोसांझ, शारवरी और वेदांग रैना ने अभिनय किया है. जबकि 'चांद मेरा दिल' में लक्ष्य और अनन्या पांडे हैं, इन दोनों फिल्मों के अलावा अनुराग कश्यप की 'बंदर', जिसमें बॉबी देओल अहम भूमिका में है, और मिलाप जावेरी की 'तेरा यार हूं मैं' भी 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.