ETV Bharat / entertainment

है जवानी तो इश्क होना है X रिव्यू: कंप्लीट एंटरटेनर और पैसा वसूल है वरुण धवन की फिल्म, जानें डे 1 कलेक्शन

हैदराबाद: वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जवानी तो इश्क होना है आज 5 जून को रिलीज हो चुकी है. फिल्म का निर्देशन वरुण धवन के पिता डेविड धवन ने किया है. डेविड की यह आखिरी फिल्म है. डायरेक्टर ने अपनी फिल्म निर्देशन से संन्यास ले लिया है. फिल्म है जवानी तो इश्क होना है कैसी है और दर्शकों को कितनी पसंद और नापसंद आ रही है. फिल्म क्रिटिक्स और दर्शक इस फिल्म को देखने के बाद एक्स हैंडल पर अपनी राय और रेटिंग दे रहे हैं, चलिए जानते हैं आखिर वरुण, मृणाल और पूजा दर्शकों का कितना मनोरंजन कर रहे हैं.

है जवानी तो इश्क होना है X रिव्यू

फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही दर्शकों में फिल्म को देखने की बेचैनी बढ़ गई थी. वरुण, मृणाल और पूजा की तिकड़ी ने ट्रेलर से दर्शकों का दिल जीत लिया था. अब पूरी फिल्म पर लोगों की राय भी आने लगी है.

एक यूजर ने फिल्म है जवानी तो इश्क होना है को क्रेजी एंटरटेनर बताया है और 5 में से 3.5 रेटिंग दी है. उन्होंने आगे लिखा है, वरुण धवन बीस्ट मोड में हैं. फिल्म में कृति सेनन और जॉनी लीवर का कैमियो खूब हंसाता है'.

फिल्म क्रिटिक्स सुमित कुडेल लिखते हैं, है जवानी तो इश्क होना है एक पैसा वसूल एंटरटेनर है. उन्होंने फिल्म को 3.5 रेटिंग दी है. उन्होंने आगे लिखा है, फिल्म हंसी, रोमांस, म्यूजिक, कन्फ्यूजन और अनलिमिटेड फन देने का वादा पूरा करती है. डेविड धवन ने शानदार फिल्म बनाई है.

सीनियर फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने भी है जवानी तो इश्क होना है देख ली है और उन्होंने भी फिल्म को मजेदार बताया है. तरण आदर्श ने लिखा है, फिल्म एंटरटेनिंग है. डेविड धवन का जादू फिल्म चला. यह चेहरे पर हंसी लाने वाली फिल्म है. लेकिन लॉजिक पर मत जाना और बस सीट पर बैठो और एन्जॉय करो.