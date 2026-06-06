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है जवानी तो इश्क होना है बॉक्स ऑफिस: ओपनिंग डे पर ही ढीली पड़ी वरुण धवन की फिल्म, हुई मुट्ठीभर कमाई

हैदराबाद: वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जवानी तो इश्क होना है ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला दिन पूरा कर लिया है. बीती 5 जून को रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना पैसा कमाया है, अभी इसका ऑफिशियल आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क ने फिल्म की पहली दिन की कमाई का अनुमानित आंकड़ा पेश कर दिया है. चलिए जानते हैं. वरुण धवन की नई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन क्या कारनामा किया है.

है जवानी तो इश्क होना है डे 1 कलेक्शन

सैकनिल्क की मानें तो वरुण धवन की फिल्म ने देशभर में 9081 शोज से पहले दिन 7.50 करोड रुपये की कमाई की है. वहीं, फिल्म का ग्रॉस घरेलू कलेक्शन 9.00 करोड़ रुपये है. वहीं, फिल्म ने ओवरसीज में 2 करोड़ रुपये की कमाई की और इससे फिल्म वर्ल्डवाइड ग्राॉस कलेक्शन 11 करोड़ रुपये का हो गया है. है जवानी तो इश्क होना है वरुण धवन की पहले ही दिन लो परफॉर्मेंस फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है.

फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की ऑक्यूपेंसी रेट की बात करें तो हिंदी 2 डी में मॉर्निंग शो में 9 फीसदी, ऑफ्टरनून में 19.23 फीसदी, इवनिंग में 21.92 फीसदी और नाइट शो में 30.46 फीसदी रेट दर्ज हुआ है. फिल्म का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट 20.15 फीसदी का रहा है.

वरुण धवन की टॉप ओपनिंग फिल्में