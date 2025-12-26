ETV Bharat / entertainment

'हमने आपकी प्रशंसा की आप जानवरगिरी ना करिए' ग्वालियर कॉन्सर्ट में नाराज हुए कैलाश खैर

ग्वालियर में अटलजी की जयंती पर रखा गया था कैलाश खेर का कॉन्सर्ट, बेकाबू हुई भीड़ तो गुस्साए सिंगर, शो बीच में छोड़ा.

GWALIOR KAILASH KHER STOP CONCERT
ग्वालियर कॉन्सर्ट में नाराज हुए कैलाश खैर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 2:08 PM IST

ग्वालियर: पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटलजी की याद में एक संगीत सभा का आयोजन किया गया. जिसमें देश के जाने-माने गायक कैलाश खेर ने दी प्रस्तुति दी, लेकिन जो कार्यक्रम ग्वालियर की शान बन सकता था. वह चंद लोगों की अनुशासनहीनता के चलते शो बीच में रोकना पड़ा. खुद सिंगर कैलाश खेर मंच से श्रोताओं को कहते नजर आए कि "आप इस तरह की जानवरगिरी न करें"

डेढ़ घंटे लेट पहुंचे कैलाश खेर, भीड़ भी नाम की रह गई

असल में गौरव दिवस के कार्यक्रम पर ग्वालियर में देर शाम प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर का कॉन्सर्ट आयोजित हुआ, लेकिन सुबह अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट के कार्यक्रम के बाद लंबा गैप होने की वजह से ज्यादातर लोग शाम तक नहीं रुके थे. वहीं करीब साढ़े 8 बजे जब कॉन्सर्ट शुरू हुआ, तो कार्यक्रम में महज 300-400 लोग ही बचे.

कैलाश खेर के शो में भीड़ बेकाबू (ETV Bharat)

मंच से ज्यादा थी दूरी, तो कैलाश खेर ने लोगों को बुलाया था आगे

कैलाश खेर ने अपनी आवाज से समां बांधना शुरू किया, लेकिन कम श्रोता और मंच की दूरी ज्यादा होने की वजह से लोगों को कैलाश खेर दिखाई तक नहीं दे रहे थे. ऐसे में उन्होंने लोगों को बैरिकेड्स के आगे आने का आमंत्रण दिया. कैलाश खेर ने सुरक्षाकर्मियों ने कहा कि "लोगों को आगे आने दीजिए दूरी ज्यादा है" जिस पर कार्यक्रम में मौजूद रहे लोग बेकाबू हो गए और बैरिकेड फांद कर और दौड़कर मंच की और बढ़े.

GWALIOR KAILASH KHER CONCERT
ग्वालियर में शो करते कैलाश खेर (ETV Bharat)

कैलाश खेर ने जतायी नाराजगी तब शांत हुई भीड़

हालात बिगड़ गए और हंगामे जैसी स्थिति बन गई. जिसके बाद खुद सिंगर कैलाश खेर ने इस स्थिति को संभाला और भीड़ को वापस किया. वे कहते नजर आए कि, "यदि कोई भी हमारे इक्विपमेंट्स के निकट आया, तो शो यही बंद कर देंगे, हमने आपकी तारीफ की और आप इस तरह जानवरगिरि कर रहे हैं. जानवर गिरी मत करिए"

GWALIOR KAILASH KHER ANGRY
कैलाश खेर ने जतायी नाराजगी शांत हुई भीड़ (ETV Bharat)

खुद कैलाश खेर ने किया भीड़ को नियंत्रित

इसके बाद कैलाश खेर ने पूरी भीड़ को खुद ही नियंत्रित किया. उन्होंने लोगों को दूसरी ओर आने और मंच से दूर रहने की सलाह दी. अपने कॉन्सर्ट के दौरान कैलाश खेर को शाम करीब 7 बजे पहुंचना था, लेकिन वे साढ़े 8 बजे के बाद पहुंचे. ऐसे में शहर के तमाम फैंस उनसे मिलने पर साथ फोटो खिंचाने की चाह में बेकाबू हो गए थे. हालांकि बाद में पुलिस ने पूरी स्थिति को कंट्रोल किया. लोगों और सिंगर के बीच एक तय दूरी निश्चित की, लेकिन जनता के रवैये से नाराज कैलाश खेर बीच में ही अपनी प्रस्तुति रोक कर चले गए. इस पूरे मामले पर फिलहाल कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.

संपादक की पसंद

