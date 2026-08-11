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सॉन्ग कंट्रोवर्सी के बीच गुरु रंधावा ने असम बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, दान किए इतने लाख रु.

गुरु रंधावा ( IANS )

हैदराबाद: स्टार पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 7 लाख रुपये दान किए हैं. गायक ने सिख एड फाउंडेशन के साथ मिलकर ऊपरी असम के शिवसागर, जोरहाट और नेपाली खुटी क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए 35 स्थायी, बाढ़-रोधी घर बनाने में मदद की है. इतना ही नहीं, गुरु रंधावा ने इससे पहले हेलो लाइफ फाउंडेशन को 5 लाख रुपये का दान भी दिया था. उन्होंने असम में विस्थापित समुदायों को भोजन, कपड़े, चिकित्सा सामग्री और अन्य बुनियादी जरूरतें मुहैया कराने में मदद की. बता दें, इन दिनों सिंगर हालिया गाने 'फाइन शिट' को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और मृतकों की संख्या 100 तक पहुंच गई है. वहीं, सात जिलों में लगभग 14 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के एक अधिकारी ने बताया कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे नए इलाकों में भी खतरा मंडरा रहा है.