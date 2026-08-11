ETV Bharat / entertainment

सॉन्ग कंट्रोवर्सी के बीच गुरु रंधावा ने असम बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ, दान किए इतने लाख रु.

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और मृतकों की संख्या 100 तक पहुंच गई है.

Guru Randhawa
गुरु रंधावा (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: स्टार पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 7 लाख रुपये दान किए हैं. गायक ने सिख एड फाउंडेशन के साथ मिलकर ऊपरी असम के शिवसागर, जोरहाट और नेपाली खुटी क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए 35 स्थायी, बाढ़-रोधी घर बनाने में मदद की है.

इतना ही नहीं, गुरु रंधावा ने इससे पहले हेलो लाइफ फाउंडेशन को 5 लाख रुपये का दान भी दिया था. उन्होंने असम में विस्थापित समुदायों को भोजन, कपड़े, चिकित्सा सामग्री और अन्य बुनियादी जरूरतें मुहैया कराने में मदद की. बता दें, इन दिनों सिंगर हालिया गाने 'फाइन शिट' को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और मृतकों की संख्या 100 तक पहुंच गई है. वहीं, सात जिलों में लगभग 14 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के एक अधिकारी ने बताया कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे नए इलाकों में भी खतरा मंडरा रहा है.

गुरु रंधावा की बात करें तो, उन्हें अपने नए गाने 'फाइन शिट' को लेकर जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. गाने का वीडियो एक ऑफिस में फिल्माया गया है, जिसमें रंधावा एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत युवा पेशेवर के रूप में नजर आ रहे हैं. उन्हें अपना काम संभालते और सहकर्मियों पर नजर रखते हुए दिखाया गया है, जबकि कई महिला सहकर्मी उनके आसपास नाचती-गाती नजर आ रही हैं. दर्शक वीडियो के कंटेंट और महिलाओं के चित्रण पर सवाल उठा रहे हैं.

गुरु ने हाल ही में बढ़ती आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'एक मामूली सी बोलचाल की भाषा' बताया था. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर गुरु ने लिखा, 'मैं मानता हूं कि मैंने ऐसे गाने बनाए हैं जो आपके दिमाग में बार-बार बजते रहते हैं. वैसे मुझे एडिटिंग बहुत पसंद आ रही है. कोई बुरी भावना नहीं. यह बस एक मामूली सी बोलचाल की भाषा है... शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दोस्तों'.

फाइन शिट गाना गुरु रंधावा और यशवी देसाई ने गाया है, जिसके बोल गुरु रंधावा और गुरजीत गिल ने लिखे हैं. इस म्यूजिक वीडियो में गुरु के साथ रूही दोसानी, डिविनिटी बिष्ट, अर्शिया सिन्हा, रायमा ग्रोवर, डार्लीन लौरा और मेहर कौर भी नजर आ रही हैं.

ये भी पढ़ें:

WATCH: उदित नारायण के बाद महिला फैन ने गुरु रंधावा को किया KISS, सिंगर के रिएक्शन पर बोले फैंस- कुछ सीखो इनसे

TAGGED:

GURU RANDHAWA FINE SHYT
GURU RANDHAWA ASSAM
ASSAM FLOOD
GURU RANDHAWA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.