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Gunmaster G9: अवनीत कौर के डांस नंबर पर भड़के लोग, गाने में इमरान हाशमी संग किए ऐसे स्टेप्स, मचा हंगामा

गनमास्टर जी9 ( Poster )

हैदराबाद: इमरान हाशमी स्टारर गनमास्टर जी9, 28 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई. इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख स्टारर को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले हैं, और बॉक्स ऑफिस पर इसकी ओपनिंग कम रही. अब, यह मूवी सोशल मीडिया पर चर्चा का टॉपिक बन गई है क्योंकि फिल्म में एक डांस नंबर है, जिसमें अवनीत कौर हैं. गाने के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं और इसे सोशल मीडिया यूजर्स से बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को लगता है कि एक एक्ट्रेस को एक बार फिर ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है. यूजर्स इसकी तुलना पेड्डी में जाह्नवी कपूर के ऑब्जेक्टिफिकेशन से कर रहे हैं.

गाने के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने कोरियोग्राफी पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा है, 'अवनीत कौर अभी 25 साल की हुई हैं और ये क्या स्टेप्स हैं? घिनौना. उन्हें आइटम नंबर्स में क्यों धकेला जा रहा है, और इन सब की क्या जरूरत थी? पहले पेड्डी, फिर ईठा, और अब यह. एक्ट्रेसेस का सेक्शुअलाइजेशन आखिर कब रुकेगा?'

एक यूजर ने लिखा है, 'गनमास्टर G9' में अवनीत कौर के डांस नंबर के बारे में बात करना चाहता हूं, यह कामुकता के नाम पर अश्लीलता का प्रदर्शन है. अफसोस की बात है कि यह 'पेद्दी' और 'पुष्पा' जैसा ही था. इसे बिल्कुल भी सिनेमा नहीं कहा जा सकता.' एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'मुझे नहीं पता कि ऐसे डांस स्टेप्स किसी को पसंद कैसे आ सकते हैं. सिनेमैटिक लिबर्टी अपनी जगह सही है और हर किसी को अपनी कलात्मक आजादी जताने का हक है, लेकिन कामुकता और अश्लीलता के बीच एक फर्क तो होना ही चाहिए.'