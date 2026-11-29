Gunmaster G9: अवनीत कौर के डांस नंबर पर भड़के लोग, गाने में इमरान हाशमी संग किए ऐसे स्टेप्स, मचा हंगामा
गनमास्टर जी9 में इमरान हाशमी के साथ अवनीत कौर के डांस नंबर को लेकर बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2026 at 11:49 AM IST
हैदराबाद: इमरान हाशमी स्टारर गनमास्टर जी9, 28 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई. इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख स्टारर को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले हैं, और बॉक्स ऑफिस पर इसकी ओपनिंग कम रही. अब, यह मूवी सोशल मीडिया पर चर्चा का टॉपिक बन गई है क्योंकि फिल्म में एक डांस नंबर है, जिसमें अवनीत कौर हैं. गाने के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं और इसे सोशल मीडिया यूजर्स से बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को लगता है कि एक एक्ट्रेस को एक बार फिर ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है. यूजर्स इसकी तुलना पेड्डी में जाह्नवी कपूर के ऑब्जेक्टिफिकेशन से कर रहे हैं.
गाने के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने कोरियोग्राफी पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा है, 'अवनीत कौर अभी 25 साल की हुई हैं और ये क्या स्टेप्स हैं? घिनौना. उन्हें आइटम नंबर्स में क्यों धकेला जा रहा है, और इन सब की क्या जरूरत थी? पहले पेड्डी, फिर ईठा, और अब यह. एक्ट्रेसेस का सेक्शुअलाइजेशन आखिर कब रुकेगा?'
Wanted to talk about the Avneet Kaur Dance number in Gunmaster G9, It’s the display of vulgarity in the name of sensuality, sorry to say this was on same lines as Peddi and Pushpa, This is not cinema at all.— Global beat reviews (@Globalbeat45) November 29, 2026
एक यूजर ने लिखा है, 'गनमास्टर G9' में अवनीत कौर के डांस नंबर के बारे में बात करना चाहता हूं, यह कामुकता के नाम पर अश्लीलता का प्रदर्शन है. अफसोस की बात है कि यह 'पेद्दी' और 'पुष्पा' जैसा ही था. इसे बिल्कुल भी सिनेमा नहीं कहा जा सकता.'
एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'मुझे नहीं पता कि ऐसे डांस स्टेप्स किसी को पसंद कैसे आ सकते हैं. सिनेमैटिक लिबर्टी अपनी जगह सही है और हर किसी को अपनी कलात्मक आजादी जताने का हक है, लेकिन कामुकता और अश्लीलता के बीच एक फर्क तो होना ही चाहिए.'
Wanted to talk about the Avneet Kaur Dance number in Gunmaster G9, but i refrained because of spoilers. It’s the display of vulgarity in the name of sensuality, sorry to say this was on same lines as Peddi and Pushpa, This is not cinema at all. I don’t know who even enjoys these kind of steps, cinematic liberty is correct and everyone has a right to express their artistic freedom but there has to be a line between Sensuality and Vulgarity.— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) November 28, 2026
एक यूजर ने लिखा है, 'बिल्कुल सच है, और इंडस्ट्री का हाल देखकर सच में बहुत दुख होता है. उसके जैसी बेहद टैलेंटेड लड़की को ऐसे दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. बॉलीवुड कभी बहुत प्रोग्रेसिव हुआ करता था, लेकिन अब देखिए यह क्या बन गया है. बाकी इंडस्ट्री से इसमें कोई फर्क नहीं रह गया है.' कुछ सोशल मीडिया ने इमरान और अवनीत के बीच उम्र के बड़े गैप की ओर भी इशारा किया है. इस बीच, न तो मेकर्स और न ही अवनीत ने इस बैकलैश पर कोई रिएक्ट किया है.
Avneet Kaur just turned 25 and what the hell are these steps? Gross. Why is she being pushed into item numbers, and what was even the need for all this? First Peddi, then Eetha, and now this. When will the sexualisation of actresses finally stop? https://t.co/eTbqcIdl3T— r (@bekhayalime) November 28, 2026
इमरान हाशमी की नई फिल्म 'गनमास्टर जी9' की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही है. जेनेलिया डिसूजा और अपारशक्ति खुराना अभिनीत यह एक्शन थ्रिलर शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन पहले दिन यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई.
सैकनिल्क के अनुसार, 'गनमास्टर जी9' ने पहले दिन 3.65 करोड़ रुपये की कमाई की. ट्रेड जानकारों को उम्मीद थी कि फिल्म लगभग 8 करोड़ रुपये कमाएगी, जबकि 6 करोड़ रुपये की कमाई होने की ज्यादा संभावना जताई जा रही थी.