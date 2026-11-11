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'गनमास्टर जी 9' ट्रेलर रिलीज: 'इश्क में आंसू बहाने का रिवाज है, लेकिन...' प्यार-परिवार के लिए इमरान हाशमी को उठाने पड़े हथियार

'गनमास्टर जी 9' ट्रेलर रिलीज ( Poster )

हैदराबाद: इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा रोमांटिक एक्शन फिल्म गनमास्टर जी 9 का आज 11 नवंबर को तय समय से ट्रेलर रिलीज हो गया है. गनमास्टर जी 9 ट्रेलर के बारे में मेकर्स ने बीती 10 नवंबर को ही जानकारी दी थी. ऐसे में आज गनमास्टर जी 9 का ट्रेलर यूट्यूब पर आ गया है और मेकर्स ने अपने इंस्टा हैंडल पर भी इसे शेयर किया है. गनमास्टर जी 9 इमरान हाशमी के फैंस के लिए एक ट्रीट है, जो नवंबर के आखिर में मिलने जा रही है. इस फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है. चलिए देखते हैं गनमास्टर जी 9 का ट्रेलर.

गनमास्टर जी 9 ट्रेलर