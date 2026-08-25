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'गनमास्टर जी9' का धांसू टीजर रिलीज, लवर बॉय बनकर फिर लौटे इमरान हाशमी, महादेव से की विनती, कहा- जब तक मैं अपने इश्क...

'गनमास्टर जी9' ( Poster )

हैदराबाद: 'आवारापन 2' की जबरदस्त सफलता के बाद आप इमरान हाशमी की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे. आज मेकर्स ने आपके इस इंतजार को और खास बना दिया है, क्योंकि उन्होंने गनमास्टर G9 का पहला टीजर रिलीज कर दिया है. हिमेश रेशमिया के म्यूजिक और आदित्य दत्त के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की झलक आपको जरूर एक्साइटेड कर देगी. इमरान के साथ जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना हैं, और नए एक्टर अभिषेक सिंह एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हैं. मंगलवार, 25 अगस्त को गनमास्टर जी 9 के मेकर्स ने फिल्म का धांसू टीजर सोशल मीडिया पर साझा किया और कैप्शन में लिखा है, 'G9 की दुनिया शुरू होती है. रोमांस, म्यूजिक, एक्शन. गनमास्टर जी9 इन सबको एक कहानी में एक साथ लाता है जो आपको एक राइड पर ले जाने के लिए तैयार है. सिनेमाघरों में 27 नवंबर 2026 को.' क्या है 'गनमास्टर जी9' के टीजर में?

टीजर में इमरान हाशमी को 'रीलोडेड' दिखाया गया है, जब वह अपने प्यार के लिए लड़ रहे हैं. अपने दमदार वॉयसओवर में वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनके प्यार तक पहुंचने से पहले कोई उनकी जान न ले. इमरान एक लवर बॉय के रूप में वापस आ गए हैं. हिमेश रेशमिया की म्यूजिक ने उनके लवर बॉय के रूप में जान डालने का काम किया है.