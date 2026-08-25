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'गनमास्टर जी9' का धांसू टीजर रिलीज, लवर बॉय बनकर फिर लौटे इमरान हाशमी, महादेव से की विनती, कहा- जब तक मैं अपने इश्क...

'गनमास्टर जी9' का धांसू टीजर रिलीज हो गया है. इमरान हाशमी और जेनेलिया की यह फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Gunmaaster G9
'गनमास्टर जी9' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 12:32 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: 'आवारापन 2' की जबरदस्त सफलता के बाद आप इमरान हाशमी की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे. आज मेकर्स ने आपके इस इंतजार को और खास बना दिया है, क्योंकि उन्होंने गनमास्टर G9 का पहला टीजर रिलीज कर दिया है. हिमेश रेशमिया के म्यूजिक और आदित्य दत्त के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की झलक आपको जरूर एक्साइटेड कर देगी. इमरान के साथ जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना हैं, और नए एक्टर अभिषेक सिंह एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हैं.

मंगलवार, 25 अगस्त को गनमास्टर जी 9 के मेकर्स ने फिल्म का धांसू टीजर सोशल मीडिया पर साझा किया और कैप्शन में लिखा है, 'G9 की दुनिया शुरू होती है. रोमांस, म्यूजिक, एक्शन. गनमास्टर जी9 इन सबको एक कहानी में एक साथ लाता है जो आपको एक राइड पर ले जाने के लिए तैयार है. सिनेमाघरों में 27 नवंबर 2026 को.'

क्या है 'गनमास्टर जी9' के टीजर में?
टीजर में इमरान हाशमी को 'रीलोडेड' दिखाया गया है, जब वह अपने प्यार के लिए लड़ रहे हैं. अपने दमदार वॉयसओवर में वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनके प्यार तक पहुंचने से पहले कोई उनकी जान न ले. इमरान एक लवर बॉय के रूप में वापस आ गए हैं. हिमेश रेशमिया की म्यूजिक ने उनके लवर बॉय के रूप में जान डालने का काम किया है.

1 मिनट 22 सेकंड के टीजर में जबरदस्त एक्शन और रोमांस से भरी फिल्म की दुनिया की एक झलक मिलती है. टीजर की शुरुआत एक पहाड़ो से घिरे एक मैदान से होती है, जहां कई लोग इमरान पर हमला करते हुए दिखते हैं और उन्हें एक वैन में डाल देते हैं.

इसके बाद बैक ग्राउंड में इमरान हाशमी का वॉयजओवर सुनने को मिलता है, जिसमें वह कहते हैं, मुझे चाहे दुनिया की सबसे बुरी मौत देना, मेरे जिस्म के टुकड़े-टुकड़े कर दे, चाहे गिद्ध और कौओं को खिलवा देना, पर महादेव से इतनी ही विनती है कि जब तक मैं अपने इश्क की दहलीज पर ना पहुंच जाऊं. मेरी सांसे मत लेना'

इसमें ऐसे सीन हैं जहां उनका किरदार गुंडों को पीटता हुआ और अपने लेडी लव के साथ समय बिताता हुआ दिखता है, जिसका चेहरा टीजर में नहीं दिखाया गया है. हिमेश रेशमिया के म्यूज़िक के साथ, फिल्म इमरान के पुराने दिनों वाले चार्म को वापस लाने का वादा करती है. बैकग्राउंड में हिमेश का गाना अफसानम सुन सकते हैं, जो आपको 2000 के दशक की शुरुआत में ले जाता है.

'गनमास्टर जी9' के बारे में

'गनमास्टर जी9' को दीपक मुकुट, हुनर ​​मुकुट और संगीता अहीर ने प्रोड्यूस किया है, और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसे प्रेजेंट किया है. यह 27 नवंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

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