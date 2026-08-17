ETV Bharat / entertainment

इमरान हाशमी ने दी गुडन्यूज, 'आशिक बनाया आपने' के डायरेक्टर संग फिर करेंगे धमाका, हिमेश कंपोज करेंगे गाने

इमरान हाशमी ( POSTER )

हैदराबाद: इमरान हाशमी को सिनेमाघरों में चल रही फिल्म 'आवारापन 2' की पॉपुलैरिटी का भरपूर फायदा मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. अब अभिनेता अपने करियर के एक और यादगार प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं. हाशमी फिल्म निर्माता आदित्य दत्त और संगीतकार हिमेश रेशमिया के साथ 'गनमास्टर जी9' के लिए फिर से जुड़ेंगे. इस तरह 2005 की हिट फिल्म 'आशिक बनाया आपने' के निर्माता दो दशकों से अधिक समय बाद एक साथ काम कर रहे हैं. फिल्म निर्माताओं ने सोमवार को घोषणा की कि गनमास्टर जी9 मौजूदा साल की 27 नवंबर को विश्व भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में रोमांस, संगीत और स्टाइलिश एक्शन देखने को मिलेगा. सोशल मीडिया पर रिलीज की तारीख साझा करते हुए हाशमी ने लिखा, 'गनमास्टर जी9 पूरी तरह से तैयार है और 27 नवंबर को बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए बेताब है'. आशिक बनाया आपने के फैंस के लिए यह री-यूनियन बेहद महत्वपूर्ण है. 2005 में रिलीज हुई इस रोमांटिक थ्रिलर में हाशमी मुख्य भूमिका में थे और इसका निर्देशन दत्त ने किया था. रेशमिया का संगीत फिल्म की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक बन गया था. फिल्म का साउंडट्रैक, विशेष रूप से टाइटल ट्रैक, हाशमी की शुरुआती रोमांटिक स्टार वाली छवि से गहराई से जुड़ गया था.