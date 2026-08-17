इमरान हाशमी ने दी गुडन्यूज, 'आशिक बनाया आपने' के डायरेक्टर संग फिर करेंगे धमाका, हिमेश कंपोज करेंगे गाने
बीस साल से भी ज्यादा समय बाद, ये तीनों एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 5:27 PM IST
हैदराबाद: इमरान हाशमी को सिनेमाघरों में चल रही फिल्म 'आवारापन 2' की पॉपुलैरिटी का भरपूर फायदा मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. अब अभिनेता अपने करियर के एक और यादगार प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं. हाशमी फिल्म निर्माता आदित्य दत्त और संगीतकार हिमेश रेशमिया के साथ 'गनमास्टर जी9' के लिए फिर से जुड़ेंगे. इस तरह 2005 की हिट फिल्म 'आशिक बनाया आपने' के निर्माता दो दशकों से अधिक समय बाद एक साथ काम कर रहे हैं.
फिल्म निर्माताओं ने सोमवार को घोषणा की कि गनमास्टर जी9 मौजूदा साल की 27 नवंबर को विश्व भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में रोमांस, संगीत और स्टाइलिश एक्शन देखने को मिलेगा. सोशल मीडिया पर रिलीज की तारीख साझा करते हुए हाशमी ने लिखा, 'गनमास्टर जी9 पूरी तरह से तैयार है और 27 नवंबर को बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए बेताब है'.
आशिक बनाया आपने के फैंस के लिए यह री-यूनियन बेहद महत्वपूर्ण है. 2005 में रिलीज हुई इस रोमांटिक थ्रिलर में हाशमी मुख्य भूमिका में थे और इसका निर्देशन दत्त ने किया था. रेशमिया का संगीत फिल्म की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक बन गया था. फिल्म का साउंडट्रैक, विशेष रूप से टाइटल ट्रैक, हाशमी की शुरुआती रोमांटिक स्टार वाली छवि से गहराई से जुड़ गया था.
बीस साल से भी ज्यादा समय बाद, ये तीनों एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं, जहां गनमास्टर जी9 में रोमांस और संगीत अहम हैं. वहीं निर्माताओं ने जबरदस्त एक्शन और एक स्टाइलिश पेशकश का भी वादा किया है. हाश्मी और रेशमिया के साथ दोबारा काम कर रहे दत्त ने इस फिल्म को अपने करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक बताया.
उन्होंने कहा कि टीम का लक्ष्य हर एक्शन सीक्वेंस, हर भावना और हर फ्रेम को प्रभावशाली बनाना था. निर्देशक ने हाश्मी और रेशमिया के साथ अपने पुनर्मिलन को एक "असाधारण अनुभव" भी बताया.
निर्माता दीपक मुकुट ने कहा कि तीनों को फिर से एक साथ लाना टीम की दिली इच्छा थी, और उन्होंने आगे कहा कि रोमांस, एक्शन और संगीत फिल्म का मुख्य मिश्रण हैं. यह प्रोजेक्ट सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट और रेशमिया के बीच एक और सहयोग का प्रतीक है. उनके पहले के सहयोग में सनम तेरी कसम और जीनियस जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें रेशमिया का संगीत था.
गनमास्टर जी9 में हाशमी और जेनेलिया देशमुख पहली बार एक साथ नजर आएंगे. अपारशक्ति खुराना भी फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का निर्माण दीपक मुकुट, संगीता अहीर और हुनर मुकुट ने किया है और इसे सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्रस्तुत कर रहा है.