ETV Bharat / entertainment

उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच पहुंचीं फिल्म स्टार खुशी शाह, रामनगर में जंगल सफारी का उठाया लुत्फ

उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के बीच पहुंचीं फिल्म स्टार खुशी शाह ( PHOTO- ETV Bharat )

खुशी शाह ने बताया कि वह पहली बार उत्तराखंड आई हैं और यहां का मौसम, हरे-भरे जंगल और शांत वातावरण उन्हें बेहद पसंद आए हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ और जंगल किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए बेहतरीन लोकेशन हैं. यहां की नेचुरल ब्यूटी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.

रामनगर: गुजरात की चर्चित फिल्म अभिनेत्री खुशी शाह इन दिनों उत्तराखंड की प्राकृतिक वादियों का आनंद ले रही हैं. सोमवार को कुमाऊं के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रामनगर पहुंचीं खुशी शाह ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले फोटो पर्यटन जोन में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया. सफारी के दौरान उन्होंने जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीवों को नजदीक से देखने का अनुभव साझा किया.

अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने अब तक कई गुजराती फिल्मों में काम किया है और उनकी कई फिल्में सुपरहिट रही हैं. लेकिन उन्हें उत्तराखंड की वादियों में जो शांति और प्राकृतिक सौंदर्य मिला है, वह किसी भी शूटिंग लोकेशन से अलग है. उन्होंने कहा कि यहां के रिजॉर्ट और पर्यटन सुविधाएं भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं, जो फिल्म यूनिट्स और सैलानियों के लिए काफी उपयुक्त हैं.

खुशी शाह ने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार को फिल्म निर्माण को और बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फिल्में यहां शूट हों. उन्होंने बताया कि वह जल्द ही अपने प्रोडक्शन हाउस की एक नई फिल्म की शूटिंग के लिए भी उत्तराखंड आने की योजना बना रही हैं.

जंगल सफारी के बाद खुशी शाह सरोवर नगरी नैनीताल के लिए रवाना हो गईं. जहां वह सरोवर नगरी की खूबसूरत झीलों और पहाड़ियों का आनंद लेंगी. स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों ने खुशी शाह के आगमन को उत्तराखंड पर्यटन के लिए एक सकारात्मक संकेत बताया. उनका कहना है कि अगर ऐसे फिल्म कलाकार राज्य में आते रहेंगे, तो पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय युवाओं को भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के अवसर मिलेंगे.

ये भी पढ़ें: