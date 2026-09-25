ETV Bharat / entertainment

'दृश्यम' में काजोल को क्यों नहीं किया गया कास्ट?, अजय देवगन का चौंकाने वाला खुलासा, जानकर छूट जाएगी हंसी

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5 ( Screen Grab )

हैदराबाद: अजय देवगन इन दिनों अपनी हिट फ्रेंचाइज दृश्यम की आखिरी किस्त दृश्यम : द कंक्लूजन की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. इससे पहले वह भारत के नंबर 1 कॉमेडियन कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5 में नजर आने वाले हैं. यहां उन्होंने अपनी ही पत्नी काजोल को लेकर बहुत मजेदार जवाब दिया है. अजय देवगन ने उस समय बड़ा ही मजेदार जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि अगर काजोल दृश्यम फिल्म का हिस्सा होतीं तो क्या होता ? द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5 के पहले एपिसोड में दृश्यम: द कंक्लूजन की कास्ट के साथ नजर आते हुए अजय ने मजाक में कहा कि अगर काजोल पहली फिल्म में होतीं तो यह लोकप्रिय थ्रिलर फिल्म कभी बन ही नहीं पाती. यह बातचीत तब शुरू हुई जब कपिल शर्मा ने निर्देशक अभिषेक पाठक को इस फ्रेंचाइज के बारे में चर्चा में शामिल किया. काजोल का जिक्र करते हुए कपिल ने पूछा, 'अभिषेक सर, अगर आपने पहले भाग में काजोल मैम को लिया होता, तो क्या आपको नहीं लगता कि वह आपसे वहीं सब कुछ उगलवा लेतीं? अजय ने तुरंत एक वाक्य में जवाब दिया, 'अगर ऐसा होता तो पहली फिल्म बन ही नहीं पाती'. द ग्रेट इंडियन कपिल शो में दृश्यम की कास्ट आगामी एपिसोड 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के पांचवें सीजन की शुरुआत का प्रतीक है. अजय, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और जयदीप अहलावत के साथ-साथ निर्देशक अभिषेक पाठक भी शो में नजर आए.