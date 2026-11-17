ग्रैमी अवार्ड्स 2027: 'धुरंधर' चूकी, ब्रिटिश सिंगर रे ने बनाया रिकॉर्ड, यहां देखें नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट
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By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 10:36 AM IST
हैदराबाद: 69वें ग्रैमी अवॉर्ड्स 2027 के नॉमिनेशन का एलान हो गया है. इसमें भारत की ओर से ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर नॉमिनेशन लेने से चूक गई है. धुरंधर फ्रेंचाइजी के सभी गाने खूब हिट और पॉपुलर हुए थे. हाल ही में इंटरनेट पर ऐसी अफवाहें उड़ रही थीं कि शाश्वत सचदेव का बनाया धुरंधर: द रिवेंज का साउंडट्रैक ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाला था. ग्रैमी अवॉर्ड्स में नौ कैटेगरी में शामिल होने के लिए शाश्वत के ट्रैक्स को खूब प्रमोट किया गया था. लेकिन अब धुरंधर के फैंस के हाथ निराशा लगी है. हालांकि म्यूजिक रिकॉर्डिंग एकेडमी को भेजा गया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआती स्क्रीनिंग फेज में था. जब 16 नवंबर को नॉमिनेशन की ऑफिशियल लिस्ट जारी हुई, तो धुरंधर फाइनल कट में नहीं आ पाई.
2027 नॉमिनेशन पूरी तरह से इंग्लिश सिंगर-सॉन्गराइटर रे के नाम है. अपने मशहूर एल्बम 'दिस म्यूजिक मे कंटेन होप' की सफलता के दम पर रे 11 नॉमिनेशन के साथ सबसे आगे हैं. वह रिकॉर्ड, सॉन्ग और एल्बम ऑफ द ईयर जैसे बड़े अवॉर्ड्स के लिए रेस में हैं. इस शानदार जीत का मतलब है कि वह एक साल में किसी महिला आर्टिस्ट द्वारा सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पाने के लिए बेयोंसे के पहले बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी.
ग्लोबल आइकॉन की बात करें तो, बेयोंसे ने अपने करियर का 100वां ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर ग्रैमी इतिहास में सबसे ज्यादा नॉमिनेटेड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी बादशाहत जारी रखी है. हालांकि रे के करियर में 15 नॉमिनेशन हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई कॉम्पिटिटिव ट्रॉफी नहीं जीती है. हालांकि, उन्हें पहले सोशल चेंज के लिए एक नॉन-कॉम्पिटिटिव सम्मान से सम्मानित किया गया था.
उनके ठीक पीछे स्पैनिश सेंसेशन रोसालिया हैं. लैटिन ग्रैमी में जबरदस्त जीत के बाद, रोसालिया को अपने अवांट-गार्डे प्रोजेक्ट लक्स के लिए नौ नॉमिनेशन मिले. उनके बाद मिरांडा लैम्बर्ट, ओलिविया रोड्रिगो, फीबी ब्रिजर्स और नई आईं एला लैंगली जैसी बड़ी हस्तियां हैं, जिन्हें सात-सात नॉमिनेशन मिले हैं.
इस बीच, टेलर स्विफ्ट जैसी पॉप सिंगर्स इतिहास बना रही हैं. टेलर ने 'द लाइफ ऑफ ए शोगर्ल' के लिए लगातार पांचवां स्टूडियो एल्बम नॉमिनेशन हासिल किया है.
- 2027 के ग्रैमी अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन लिस्ट
1. रिकॉर्ड ऑफ़ द ईयर
मैन आई नीड — ओलिविया डीन
चूजिन टेक्सास — एला लैंगली
आई जस्ट माइट — ब्रूनो मार्स
वेयर इज माय हस्बैंड! — रे
द क्योर — ओलिविया रोड्रिगो
बर्गहेन — रोसालिया, ब्योर्क, इव्स ट्यूमर
द फेट ऑफ ओफेलिया — टेलर स्विफ्ट
ड्रैकुला — टेम इम्पाला विद जेनी
2. एल्बम ऑफ द ईयर
लॉस्ट वीकेंड —फीबी ब्रिजर्स
द आर्ट ऑफ लविंग — ओलिविया डीन
डैंडेलियन— एला लैंगली
द रोमांटिक— ब्रूनो मार्स
दिस म्यूजिक मे कंटेन होप — रे
यू सीम प्रिटी सैड फॉर अ गर्ल सो इन लव — ओलिविया रोड्रिगो
लक्स (कंप्लीट वर्क्स) — रोसालिय
द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल — टेलर स्विफ्ट
3. सॉन्ग ऑफ द ईयर
बर्गहेन— ब्योर्क गुडमुंड्सडॉटिर, नूह गोल्डस्टीन, जेक मिलर, रोसालिया विला टोबेला और डायलन विगिंस
चूसिन टेक्सास — ल्यूक डिक, मिरांडा लैम्बर्ट, एला लैंगली और जॉयबेथ टेलर
द क्योर— डैनियल निग्रो और ओलिविया रोड्रिगो
हेट दैट आई मेड यू लव मी — एरियाना ग्रांडे, मैक्स मार्टिन और इल्या सलमानज़ादेह
आई न्यू इट, आई न्यू यू — जैक एंटोनॉफ और टेलर स्विफ्ट
मैन आई नीड— ओलिविया डीन, टोबियास जेसो जूनियर और जैक नहोम
रिस्क इट ऑल— डर्नस्ट एमाइल II, जेम्स फॉन्टलेरॉय, फिलिप लॉरेंस और ब्रूनो मार्स
वेयर इज माय हस्बैंड!— रेचल कीन और माइक सबाथ
4. बेस्ट न्यू आर्टिस्ट
एंजीन डी पोइट्रिन
गीज
एला लैंगली
स्लेयटर
सिएना स्पिरो
डॉन टोलिवर
रेमी वुल्फ
द वोमैक सिस्टर्स
5. प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर (नॉन-क्लासिकल)
टोनी बर्ग
डर्नस्ट "डी'माइल" एमाइल II
नोआ गोल्डस्टीन
मिरांडा लैम्बर्ट
माइक सबाथ
6. सॉन्गराइटर ऑफ द ईयर, नॉन-क्लासिकल
एमी एलेन
एडगर बैरेरा
रे
जॉयबेथ टेलर
थेरॉन थॉमस
पॉप और डांस/इलेक्ट्रॉनिक
7. बेस्ट पॉप सोलो परफॉरमेंस
मैन आई नीड— ओलिविया डीन
रिस्क इट ऑल — ब्रूनो मार्स
वेयर इज माय हस्बैंड! — रे
द क्योर — ओलिविया रोड्रिगो
सॉविन्यॉन ब्लैंक— रोसालिया
8. बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉरमेंस
रनवे— लेडी गागा और डोची
ब्रिंग योर लव — मैडोना और सबरीना कारपेंटर
क्लिक क्लैक सिम्फनी — रे, हंस ज़िमर के साथ
द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल — टेलर स्विफ्ट और सबरीना कारपेंटर
ड्रैकुला— टेम इम्पाला, जेनी के साथ
9. बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉरमेंस
सनसेट किस — बेबीमेटल, पॉलीफिया
उनांग किलिग — बिनी
बैंग बैंग — आइव
404 (न्यू एरा) — कीकीकी
यस — लिसा
वीजा — SB19
10. बेस्ट पॉप वोकल एल्बम
द आर्ट ऑफ लविंग—ओलिविया डीन
पेटल — एरियाना ग्रांडे
द रोमांटिक— ब्रूनो मार्स
दिस म्यूजिक मे कंटेन होप — रे
यू सीम प्रिटी सैड फॉर अ गर्ल सो इन लव — ओलिविया रोड्रिगो
11. बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग
लाइट्स बर्न डिमर — फ्रेड अगेन.. और जेमी टी
आई फील सो फ्री— मैडोना
क्रैंक— स्लेयटर
माई ओल्ड वेज— टेम इम्पाला
मेलाटोनिन— टिनाशे
म्यूजिक — अंडरस्कोर
12. बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग
ब्लू मून— जारा लार्सन
डांसटेरिया— मैडोना
लाइफ बोट — रे
डांस…— स्लेयटर
टू ईजी — टिनाशे
13. बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक एल्बम
कंफेशन्स II — मैडोना
सेक्सिस्टेंशियल— रॉबिन
सोमा— स्क्रिलेक्स
वर्स्ट गर्ल इन अमेरिका — स्लेयटर
डेडबीट — टेम इम्पाला
14. बेस्ट रीमिक्स रिकॉर्डिंग
बेटोस हॉर्न्स— फ्रेड अगेन.. और टॉम नॉरिस, रीमिक्सर (फ्रेड अगेन.., का7रियल और पाको अमोरसो)
आई जस्ट माइट — ऑस्टिन मिल्ज,
रीमिक्सर (ब्रूनो मार्स और ऑस्टिन मिल्ज)
लव सेंसेशन — स्टुअर्ट प्राइस,
रीमिक्सर (मैडोना और काइली मिनोग)
ओपलाइट — क्रिस लेक, रीमिक्सर (टेलर स्विफ्ट)
अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट — बॉयज नॉइज, रीमिक्सर (नाइन इंच नेल्स और बॉयज नॉइज)
वेयर इज माय हसबैंड!” — डेविड गुएटा और हाइपेटन,
रीमिक्सर (रे, डेविड गुएटा और हाइपेटन)
रॉक, मेटल और अल्टरनेटिव म्यूज़िक
15. बेस्ट रॉक परफॉरमेंस
सार्नीज — एंजिन डी पोइट्रिन
लॉस्ट बॉयज— फोबे ब्रिजर्स
त्रिनिदाद — गीज
व्हाट्स रॉन्ग विद मी — ओलिविया रोड्रिगो और रॉबर्ट स्मिथ
इन द स्टार्स — द रोलिंग स्टोन्स
16. बेस्ट मेटल परफॉरमेंस
द एज ऑफ परफेक्शन — एंथ्रैक्स
हाइव माइंड — नॉक्ड लूज, डेन्ज़ल करी के साथ
योर घोस्ट अगेन — मास्टोडन
लेट देयर बी श्रेड — मेगाडेथ
एंड ऑफ यू— पॉपी, एमी ली और कर्टनी लाप्लांटे
17. बेस्ट रॉक सॉन्ग
इन द स्टार्स— मिक जैगर और कीथ रिचर्ड्स, गीतकार (द रोलिंग स्टोन्स)
लॉस्ट बॉयज — फोबे ब्रिजर्स, बो बर्नहम, एलेक्स जी, क्रिश्चियन ली हट्सन और मार्शल वोर, गीतकार (फोबे ब्रिजर्स)
माई ओनली एंजेल — जो पेरी, मैट श्वार्ट्ज, स्टीवन टायलर और डोमिनिक हैरिसन, गीतकार (एरोस्मिथ, यंगब्लड)
स्ट्रीट्स ऑफ मिनियापोलिस – रेडियो मिक्स — ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, गीतकार (ब्रूस स्प्रिंगस्टीन)
त्रिनिदाद — मैक्स बैसिन, डोमिनिक डिगेसु, एमिली ग्रीन और कैमरून विंटर, गीतकार (गीज)
व्हाट्स रॉन्ग विद मी— डैनियल निग्रो, ओलिविया रोड्रिगो और साशा स्लोन, गीतकार (ओलिविया रोड्रिगो और रॉबर्ट स्मिथ)
योर फेवरेट टॉय— फू फाइटर्स, गीतकार (फू फाइटर्स)
18. बेस्ट रॉक एल्बम
वॉल्यूम II— एंजिन डी पोइट्रिन
योर फेवरेट टॉय— फू फाइटर्स
द वाउ! सिग्नल— म्यूज
फॉरेन टंग्स— द रोलिंग स्टोन्स
फ्रोजन शार्लोट— जैक व्हाइट
19. बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक परफॉरमेंस
फैबिएंक— एंजिन डी पोइट्रिन
किल मी— फोबे ब्रिजर्स
ओ पेई डू कोकेन— गीज
रेलिक्विया— रोसालिया
शोबिज — हेली विलियम्स
20. बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम
आई मस्ट बी ड्रीमिंग— अलबामा शेक्स
लॉस्ट वीकेंड— फीबी ब्रिजर्स
म्यूज़िक, फैशन, फिल्म — चार्ली XCX
गेटिंग किल्ड — गीज
द माउंटेन — गोरिल्लाज
लक्स (कंप्लीट वर्क्स)— रोसालिया
ग्रैमी अवार्ड्स 2027 का आयोजन कब होगा?
यह सेरेमनी 7 फरवरी, 2027 को लॉस एंजिल्स से लाइव ब्रॉडकास्ट होगी, जिसमें म्यूजिक में महिलाओं के लिए कड़े कॉम्पिटिशन और ऐतिहासिक माइलस्टोन वाली रात का वादा किया गया है.