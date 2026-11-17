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ग्रैमी अवार्ड्स 2027: 'धुरंधर' चूकी, ब्रिटिश सिंगर रे ने बनाया रिकॉर्ड, यहां देखें नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट

ग्रैमी अवार्ड्स 2027 नॉमिनेशन लिस्ट ( POSTER/IANS )

हैदराबाद: 69वें ग्रैमी अवॉर्ड्स 2027 के नॉमिनेशन का एलान हो गया है. इसमें भारत की ओर से ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर नॉमिनेशन लेने से चूक गई है. धुरंधर फ्रेंचाइजी के सभी गाने खूब हिट और पॉपुलर हुए थे. हाल ही में इंटरनेट पर ऐसी अफवाहें उड़ रही थीं कि शाश्वत सचदेव का बनाया धुरंधर: द रिवेंज का साउंडट्रैक ग्रैमी अवॉर्ड जीतने वाला था. ग्रैमी अवॉर्ड्स में नौ कैटेगरी में शामिल होने के लिए शाश्वत के ट्रैक्स को खूब प्रमोट किया गया था. लेकिन अब धुरंधर के फैंस के हाथ निराशा लगी है. हालांकि म्यूजिक रिकॉर्डिंग एकेडमी को भेजा गया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआती स्क्रीनिंग फेज में था. जब 16 नवंबर को नॉमिनेशन की ऑफिशियल लिस्ट जारी हुई, तो धुरंधर फाइनल कट में नहीं आ पाई.

2027 नॉमिनेशन पूरी तरह से इंग्लिश सिंगर-सॉन्गराइटर रे के नाम है. अपने मशहूर एल्बम 'दिस म्यूजिक मे कंटेन होप' की सफलता के दम पर रे 11 नॉमिनेशन के साथ सबसे आगे हैं. वह रिकॉर्ड, सॉन्ग और एल्बम ऑफ द ईयर जैसे बड़े अवॉर्ड्स के लिए रेस में हैं. इस शानदार जीत का मतलब है कि वह एक साल में किसी महिला आर्टिस्ट द्वारा सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पाने के लिए बेयोंसे के पहले बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी.

ग्लोबल आइकॉन की बात करें तो, बेयोंसे ने अपने करियर का 100वां ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर ग्रैमी इतिहास में सबसे ज्यादा नॉमिनेटेड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी बादशाहत जारी रखी है. हालांकि रे के करियर में 15 नॉमिनेशन हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई कॉम्पिटिटिव ट्रॉफी नहीं जीती है. हालांकि, उन्हें पहले सोशल चेंज के लिए एक नॉन-कॉम्पिटिटिव सम्मान से सम्मानित किया गया था. उनके ठीक पीछे स्पैनिश सेंसेशन रोसालिया हैं. लैटिन ग्रैमी में जबरदस्त जीत के बाद, रोसालिया को अपने अवांट-गार्डे प्रोजेक्ट लक्स के लिए नौ नॉमिनेशन मिले. उनके बाद मिरांडा लैम्बर्ट, ओलिविया रोड्रिगो, फीबी ब्रिजर्स और नई आईं एला लैंगली जैसी बड़ी हस्तियां हैं, जिन्हें सात-सात नॉमिनेशन मिले हैं. इस बीच, टेलर स्विफ्ट जैसी पॉप सिंगर्स इतिहास बना रही हैं. टेलर ने 'द लाइफ ऑफ ए शोगर्ल' के लिए लगातार पांचवां स्टूडियो एल्बम नॉमिनेशन हासिल किया है. 2027 के ग्रैमी अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन लिस्ट 1. रिकॉर्ड ऑफ़ द ईयर मैन आई नीड — ओलिविया डीन चूजिन टेक्सास — एला लैंगली आई जस्ट माइट — ब्रूनो मार्स वेयर इज माय हस्बैंड! — रे द क्योर — ओलिविया रोड्रिगो बर्गहेन — रोसालिया, ब्योर्क, इव्स ट्यूमर द फेट ऑफ ओफेलिया — टेलर स्विफ्ट ड्रैकुला — टेम इम्पाला विद जेनी 2. एल्बम ऑफ द ईयर लॉस्ट वीकेंड —फीबी ब्रिजर्स द आर्ट ऑफ लविंग — ओलिविया डीन डैंडेलियन— एला लैंगली द रोमांटिक— ब्रूनो मार्स दिस म्यूजिक मे कंटेन होप — रे यू सीम प्रिटी सैड फॉर अ गर्ल सो इन लव — ओलिविया रोड्रिगो लक्स (कंप्लीट वर्क्स) — रोसालिय द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल — टेलर स्विफ्ट 3. सॉन्ग ऑफ द ईयर बर्गहेन— ब्योर्क गुडमुंड्सडॉटिर, नूह गोल्डस्टीन, जेक मिलर, रोसालिया विला टोबेला और डायलन विगिंस चूसिन टेक्सास — ल्यूक डिक, मिरांडा लैम्बर्ट, एला लैंगली और जॉयबेथ टेलर द क्योर— डैनियल निग्रो और ओलिविया रोड्रिगो हेट दैट आई मेड यू लव मी — एरियाना ग्रांडे, मैक्स मार्टिन और इल्या सलमानज़ादेह आई न्यू इट, आई न्यू यू — जैक एंटोनॉफ और टेलर स्विफ्ट मैन आई नीड— ओलिविया डीन, टोबियास जेसो जूनियर और जैक नहोम रिस्क इट ऑल— डर्नस्ट एमाइल II, जेम्स फॉन्टलेरॉय, फिलिप लॉरेंस और ब्रूनो मार्स वेयर इज माय हस्बैंड!— रेचल कीन और माइक सबाथ 4. बेस्ट न्यू आर्टिस्ट एंजीन डी पोइट्रिन गीज एला लैंगली स्लेयटर सिएना स्पिरो डॉन टोलिवर रेमी वुल्फ द वोमैक सिस्टर्स 5. प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर (नॉन-क्लासिकल) टोनी बर्ग डर्नस्ट "डी'माइल" एमाइल II नोआ गोल्डस्टीन मिरांडा लैम्बर्ट माइक सबाथ 6. सॉन्गराइटर ऑफ द ईयर, नॉन-क्लासिकल एमी एलेन एडगर बैरेरा रे जॉयबेथ टेलर थेरॉन थॉमस पॉप और डांस/इलेक्ट्रॉनिक 7. बेस्ट पॉप सोलो परफॉरमेंस मैन आई नीड— ओलिविया डीन रिस्क इट ऑल — ब्रूनो मार्स वेयर इज माय हस्बैंड! — रे द क्योर — ओलिविया रोड्रिगो सॉविन्यॉन ब्लैंक— रोसालिया 8. बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉरमेंस रनवे— लेडी गागा और डोची ब्रिंग योर लव — मैडोना और सबरीना कारपेंटर क्लिक क्लैक सिम्फनी — रे, हंस ज़िमर के साथ द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल — टेलर स्विफ्ट और सबरीना कारपेंटर ड्रैकुला— टेम इम्पाला, जेनी के साथ 9. बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉरमेंस सनसेट किस — बेबीमेटल, पॉलीफिया उनांग किलिग — बिनी बैंग बैंग — आइव 404 (न्यू एरा) — कीकीकी यस — लिसा वीजा — SB19 10. बेस्ट पॉप वोकल एल्बम द आर्ट ऑफ लविंग—ओलिविया डीन