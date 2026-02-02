ग्रैमी अवार्ड 2026 विनर लिस्ट: स्टीवन स्पीलबर्ग ने रचा इतिहास, दलाई लामा ने जीता अपना पहला अवार्ड, भारत को क्या मिला, जानें
ग्रैमी अवार्ड 2026 में इस साल भारत के हाथ कुछ खास नहीं लगा है. शंकर महादेवन ने मेडल सेरेमनी से अपनी खुशी जाहिर की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 2, 2026 at 10:22 AM IST
हैदराबाद: म्यूजिक की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड कहे जाने वाले ग्रैमी अवार्ड्स का 68वां एडिशन लॉस एंजिल्स के क्रिप्टो डॉट कॉम एरिना में आयोजित किया गया. यहां संगीत जगत की नामी-ग्रामी हस्तियों ने शिरकत की. ग्रैमी अवार्ड 2026 में भारत की ओर से तीन दावेदार थे. सिंगल नॉमिनेशन में अमेरिकन रैपर कैंड्रिक लैमर ने बाजी मारी. उन्हें इसमें 9 नॉमिनेशन मिले, जिसमें से उन्हें तीन में जीत हासिल हुई. इसके बाद पॉप सिंगर लेडी गागा को 7 नॉमिनेशन्स मिले और लिस्ट में वह दूसरे नंबर पर रहीं. चलिए जानते हैं कि इस साल अलग-अलग कैटेगरीज में किस-किस ने म्यूजिक का सबसे बड़ा सम्मानअपने नाम किया है और भारत को इस साल ग्रैमी से क्या हासिल हुआ है.
भारत के लिए कैसा रहा ग्रैमी अवार्ड?
ग्रैमी अवार्ड में एक नहीं बल्कि कई बार भारत को सम्मान मिला है. भारत की ओर कई संगीतकारों ने इस अवार्ड को जीतकर देश के नाम किया है. इसमें पंडित रवि शंकर से लेकर जाकिर हुसैन तक के नाम शामिल हैं. रवि शंकर बेटी और मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर इस साल नॉमिनेट हुई थीं. म्यूजिक कंपोजर चारू सूरी नॉमिनेट हुईं. बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए सिद्धांत भाटिया और शंकर महादेवन के फ्यूजन बैंड शक्ति भी नॉमिनेट हुई. दुर्भाग्यवश इस बार भारत ग्रैमी में जीत हासिल नहीं कर सका.
दलाई लाला को 90 साल में मिली जीत
लेकिन आध्यात्मिक गुरू दलाई लाला को उनकी जीवन में पहली बार ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया. दलाई लामा ने ऑडियो बुक, नैरेटर और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन को मात दी.
His Holiness the Dalai Lama Receives Grammy Recognition Highlighting Universal Responsibility and Compassion— Dalai Lama (@DalaiLama) February 2, 2026
Grammy Award Best Audiobook Narration - Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama.
I receive this recognition with gratitude and humility. I don’t see… pic.twitter.com/YhK5zlyhem
स्टीवन स्पीलबर्ग ने रचा इतिहास
जुरासिक पार्क जैसी फिल्म के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने ग्रैमी जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने पहली बार संगीत के सबसे बड़े मंच पर भी अपनी जीत का परचम लहरा दिया है. ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में स्टीवन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री 'म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स' के लिए अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीता और इस जीत के साथ ही वो फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित 'EGOT' (E (एमी) टेलीविजन की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान. G (ग्रैमी) संगीत की दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार. O (ऑस्कर) सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड. T (टॉनी) थिएटर/नाटक) क्लब के सम्मानित सदस्य बन गए हैं.
Steven Spielberg earns his first #GRAMMY with Best Music Film as producer on ‘Music by John Williams’.— The Lowdown On X (@tldonx) February 1, 2026
He is now only a Tony Award away from
EGOT status. pic.twitter.com/oDPoIZiSGm
- ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 विनर लिस्ट
बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर:- केंड्रिक लैमर और एसजेडए लूथर
बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर:- बैड बनी डेबी तिरार मास फोटोस
बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर:- लेडी गागा अब्राकाडाब्रा
बेस्ट पॉप वोकल एल्बम:- लेडी गागा मेहेम
बेस्ट ऑडियो बुक, नैरेशन और स्टोरीटेलिंग:- दलाई लामा (पहला ग्रैमी)
बेस्ट न्यू आर्टिस्ट:- ओलिविया डीन
बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस:- सबरीना कारपेंटर मैनचाइल्ड
बेस्ट पॉप डुओ/ग्रुप परफॉर्मेंस:- सिंथिया एरिवो और एरियाना ग्रांडे डिफाइंग ग्रैविटी
बेस्ट डांस/इलेक्ट्रॉनिक एल्बम:- FKA ट्विग्स ईयूएसईएक्सयूए
बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग:- लेडी गागा अब्राकाडाब्रा
बेस्ट रॉक एल्बम:- लिंकिन पार्क फ्रॉम जीरो
बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस:- यंगब्लड चेंजेस
बेस्ट रैप एल्बम:- केंड्रिक लैमर जीएनएक्स
बेस्ट रैप परफॉर्मेंस:- डोइची एंग्जायटी
बेस्ट म्यूजिक फिल्म:- स्टीवन स्पीलबर्ग म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स
बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम:- टायलर, द क्रिएटर डोंट टैप द ग्लास
बेस्ट मेलोडिक रैप परफॉर्मेंस:- केंड्रिक लैमर और एसजेडए लूथर
बेस्ट आरएंडबी परफॉर्मेंस:- केहलानी आफ्टर आवर्स
बेस्ट आरएंडबी एल्बम:- लियोन थॉमस मट
बेस्ट सॉन्ग रिटेन फॉर विजुअल मीडिया:- गोल्डन फ्रॉम केपॉप डेमन हंटर्स