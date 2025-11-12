धर्मेंद्र हेल्थ अपडेट: कैसी रही बॉलीवुड के 'ही-मैन' से गोविंदा की मुलाकात? डिस्चार्ज पर बोले 'हीरो नं. 1'- पंजाबियों में...
धर्मेंद्र के डिस्चार्ज और उनसे हुई मुलाकात पर एक्टर गोविंदा की प्रतिक्रिया सामने आई है. आइए जानें हीरो नं. 1 ने क्या कहा है...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2025 at 8:03 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को मंगलवार, 11 नवंबर की रात तेज सिरदर्द, चक्कर आने और सिर में भारीपन की शिकायत के बाद मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. टेस्ट होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था. डिस्चार्ज होने के बाद, उन्होंने अस्पताल के बाहर मीडिया से बात की और अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी. साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र के बारे में अपने विचार और उनके प्रति अपनी भावनाओं को भी साझा किया.
गोविंदा ने यह जानकर खुशी जताई कि धर्मेंद्र को बुधवार सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई और अब वह घर पर रहकर रिकवर कर रहे हैं. एएनआई से बात करते हुए, गोविंदा ने बताया कि जब उन्होंने हाल ही में अस्पताल में धर्मेंद्र से मुलाकात की, तो उन्हें उस दीवानगी और उत्साह की यादें ताजा हो गईं.
#WATCH | Mumbai: On getting discharged from the hospital, Bollywood Actor Govinda says, " ... exercising too much led to fatigue. i felt like i would faint. i thought i should get hospitalised and take precautions so that the problem does not increase... " pic.twitter.com/9gW60LCEWx— ANI (@ANI) November 12, 2025
गोविंदा ने कहा, 'जब मैं धरम जी से मिलने जा रहा था, तो मेरे मन में कई यादें ताजा हो गईं. हम सभी उनके काम के बहुत बड़े फैंस रहे हैं. मैं उन दिनों को याद कर रहा था, जब धरमजी की फिल्म देखा करते थे, तो उस समय सिनेमाघरों में क्या-क्या हुआ करता था. इस डिसकस कर रहा था कि ऐसा हसीन, जवान और क्या ऐसी पर्सनालिटी थी. पंजाबियों में एक मात्र वो ऐसे शख्सियत है. उन्होंने कई अद्भुत फिल्में की हैं.' धर्मेंद्र के डिस्चार्ज पर गोविंदा ने कहा, 'प्रार्थना और प्यार करने वालों को बहुत-बहुत धन्यवाद. मेरे पास को अल्फाज ही नहीं है.'
वहीं, खुद के स्वास्थ के बारे में जानकारी देते हुए गोविंदा ने कहा, 'ठीक हूं. ज्यादा मेहनत कर ली और थकान हो गई. योग प्राणायाम अच्छा है. हैवी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा कठिन है. मैं कोशिश कर रहा हूं पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी हो जाए लेकिन मुझे लगता है योग प्राणायाम करें वही अच्छा है.'
गोविंदा के सभी फैंस को एक खुशखबरी भी दी. उन्होंने बताया कि वह 'दुनियादारी' नाम की एक नई फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं जिस फिल्म पर काम शुरू कर रहा हूं उसका नाम 'दुनियादारी' है. मैं चाहता हूं कि लोग, खासकर मेरे फैंस, मुझे गोविंदा के बेस्ट रूप में देखें, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मुझे पहले देखा है.'
Mumbai, Maharashtra: Actor Govinda leaves Breach Candy Hospital, where veteran actor Dharmendra is admitted pic.twitter.com/LFCr4dYVv2— IANS (@ians_india) November 10, 2025
उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'इस फिल्म के माध्यम से, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति वफादार और ईमानदार होने के बावजूद विश्वासघात का सामना करता है, तभी उसे दुनिया के तौर-तरीके सही मायने में समझ आते हैं. यह एक कठिन विषय है. बेशक, मेरी फिल्मों में कॉमेडी, गाने और डांस जैसी वो सारी चीजें होंगी जो लोगों को पसंद हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत और विदेश में लोग 'दुनियादारी' देखें और समझें कि हमारा देश असल में क्या है.'
धर्मेंद्र को बुधवार सुबह 7:30 बजे ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई. डॉ. प्रतीक समदानी ने बताया, 'उनका परिवार उनके घर पर उनकी देखभाल कर रहा है. प्रार्थना है कि उनका इलाज, मैनेजमेंट और स्वास्थ्य ठीक रहे.' इससे पहले, धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल की टीम की ओर से एक बयान जारी किया गया था, जिसमें बताया कि धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं.