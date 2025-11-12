ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्र हेल्थ अपडेट: कैसी रही बॉलीवुड के 'ही-मैन' से गोविंदा की मुलाकात? डिस्चार्ज पर बोले 'हीरो नं. 1'- पंजाबियों में...

गोविंदा/धर्मेंद्र ( ANI/IANS )

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को मंगलवार, 11 नवंबर की रात तेज सिरदर्द, चक्कर आने और सिर में भारीपन की शिकायत के बाद मुंबई के जुहू स्थित क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. टेस्ट होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था. डिस्चार्ज होने के बाद, उन्होंने अस्पताल के बाहर मीडिया से बात की और अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी. साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र के बारे में अपने विचार और उनके प्रति अपनी भावनाओं को भी साझा किया. गोविंदा ने यह जानकर खुशी जताई कि धर्मेंद्र को बुधवार सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई और अब वह घर पर रहकर रिकवर कर रहे हैं. एएनआई से बात करते हुए, गोविंदा ने बताया कि जब उन्होंने हाल ही में अस्पताल में धर्मेंद्र से मुलाकात की, तो उन्हें उस दीवानगी और उत्साह की यादें ताजा हो गईं. गोविंदा ने कहा, 'जब मैं धरम जी से मिलने जा रहा था, तो मेरे मन में कई यादें ताजा हो गईं. हम सभी उनके काम के बहुत बड़े फैंस रहे हैं. मैं उन दिनों को याद कर रहा था, जब धरमजी की फिल्म देखा करते थे, तो उस समय सिनेमाघरों में क्या-क्या हुआ करता था. इस डिसकस कर रहा था कि ऐसा हसीन, जवान और क्या ऐसी पर्सनालिटी थी. पंजाबियों में एक मात्र वो ऐसे शख्सियत है. उन्होंने कई अद्भुत फिल्में की हैं.' धर्मेंद्र के डिस्चार्ज पर गोविंदा ने कहा, 'प्रार्थना और प्यार करने वालों को बहुत-बहुत धन्यवाद. मेरे पास को अल्फाज ही नहीं है.'