पत्नी सुनीता की इस गलती पर शर्मिंदा हुए गोविंदा, सार्वजनिक रूप से मांगी माफी
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें वह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते दिख रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2025 at 8:50 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड के सुपरस्टार और राजनेता गोविंदा ने पंडित मुकेश शुक्ला पर अपनी पत्नी सुनीता आहूजा की टिप्पणी के बाद एक वीडियो बयान जारी किया है. गोविंदा ने पंडित मुकेश शुक्ला और उनके परिवार से माफी मांगी है. कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में गोविंदा की पत्नी सुनीता ने पंडित मुकेश शुक्ला पर कुछ टिप्पणी की, जिसके बाद गोविंदा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है.
सोशल मीडिया पर गोविंदा का एक वीडियो वायरल हो रहा है,, जिसमें वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगते दिख रहे हैं. उन्होंने बताया कि वे सालों से पंडित मुकेश शुक्ला से सलाह लेते आ रहे हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं. उन्होंने पंडित मुकेश शुक्ला के पिता, जो सालों से परिवार के पंडित रहे हैं, के बारे में भी बात की.
वीडियो में उन्होंने हिंदी में कहा, 'हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी हैं, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे. मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं. खंडन भी करूंगा. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कि आप बहुत ही सरल और जिससे जुड़ जाए, तो फिर आप इधर उधर नहीं देखते. बहुत ही तकलीफ का दौर हम साथ निकाल चुके हैं. आप हमेशा हमारे परिवार के साथ बने रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है.'
क्या था सुनीता का बयान?
सुनीता ने हाल ही में एक पॉडकास्ट पर अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने गोविंदा की पूजा-पाठ पर खर्च करने की आदत पर जोर दिया और उन पंडित का जिक्र किया, जिससे वह सलाह लेते हैं. जब इंटरव्यू में कुछ पंडितों की नीयत ठीक न होने की बात उठाई, तो सुनीता ने कहा, 'हमारे घर में भी एक हैं, गोविंदा के पंडित. वो भी ऐसे ही हैं - पूजा-पाठ करवाते हैं, 2 लाख रुपये देते हैं. मैं उनसे कहती हूं कि तुम खुद ही पूजा-पाठ करो, उनका कराया हुआ पूजा-पाठ कुछ काम नहीं आने वाला है.'
सुनीता ने आगे कहा, 'भगवान आपकी खुद की की हुई प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं. मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखत. अगर मैं दान भी करती हूं या कोई अच्छा काम भी करती हूं तो अपने कर्मों के लिए अपने हाथों से करती हूं. डरने वाला डर जाता है.
उन्होंने तो यह भी कहा, 'वह जिस मंडली में बैठते हैं, उसमें मूर्ख लेखक हैं जो लेखक कम और मूर्ख ज्यादा हैं. वे उन्हें मूर्ख बनाते हैं और बुरी सलाह देते हैं. उन्हें अच्छे लोग नहीं मिलते, और वे मुझे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं सच बोलती हूं.'