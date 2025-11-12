ETV Bharat / entertainment

गोविंदा हेल्थ अपडेट: एक्टर के हो रहे टेस्ट, रिपोर्ट का है इंतजार, घर में बेहोश होकर गिर पड़े थे 'राजा बाबू' स्टार

एक्टर के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि एक्टर न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेने के बाद मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं

Govinda Health Update
गोविंदा हेल्थ अपडेट (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 9:58 AM IST

Updated : November 12, 2025 at 10:08 AM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा घर में बेहोश होकर गिर पर पड़े और उन्हें जुहू को क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बीते दिन गोविंदा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र को देखने गये थे, जो आज 12 नवंब की सुबह डिस्चार्ज हो गये हैं. दूसरी तरफ अब अस्पताल में गोविंदा का इलाज चल रहा है. एक्टर के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि एक्टर न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेने के बाद मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं

मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि रिपोर्ट का इंतजार है और अभिनेता डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं. सिन्हा ने आगे बताया, 'उन्हें तेज सिरदर्द और सिर में भारीपन महसूस हो रहा था, उन्हें चक्कर भी आ रहे थे, इसलिए उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी गई है, डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं, उन्हें कल रात भर्ती कराया गया था और डॉक्टर जल्द ही उनकी जांच करेंगे'.

गोविंदा को तड़के अपने आवास पर कथित तौर पर बेहोश होने के बाद तुरंत क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया. अभिनेता के दोस्त और कानूनी सलाहकार ललित बिंदल ने इसकी पुष्टि की. उनके अनुसार, गोविंदा को पहले डॉक्टर से टेलीफोन पर परामर्श के बाद दवा दी गई, लेकिन बाद में उन्हें इमरजेंसी में रात करीब 1 बजे अस्पताल ले जाया गया. गोविंदा को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र से मिलने के एक दिन बाद ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वीडियो में 'राजा बाबू' स्टार को अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है.

एक साल के अंदर यह दूसरी बार है जब अभिनेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इससे पहले बीती अक्टूबर (2024) में, लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से पैर में गोली लगने के बाद उन्हें इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हीरो नंबर 1 अभिनेता के घुटने के नीचे चोट लगी थी और गोली सुरक्षित निकालने के लिए आईसीयू में एक घंटे तक उनकी सर्जरी चली थी. दरअसल, गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे और वह अपनी रिवॉल्वर वापस अलमारी में रख रहे थे, तभी गलती से रिवॉल्वर चल गई थी.

Last Updated : November 12, 2025 at 10:08 AM IST

