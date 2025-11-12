ETV Bharat / entertainment

गोविंदा हेल्थ अपडेट: एक्टर के हो रहे टेस्ट, रिपोर्ट का है इंतजार, घर में बेहोश होकर गिर पड़े थे 'राजा बाबू' स्टार

गोविंदा हेल्थ अपडेट ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा घर में बेहोश होकर गिर पर पड़े और उन्हें जुहू को क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बीते दिन गोविंदा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र को देखने गये थे, जो आज 12 नवंब की सुबह डिस्चार्ज हो गये हैं. दूसरी तरफ अब अस्पताल में गोविंदा का इलाज चल रहा है. एक्टर के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि एक्टर न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेने के बाद मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि रिपोर्ट का इंतजार है और अभिनेता डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं. सिन्हा ने आगे बताया, 'उन्हें तेज सिरदर्द और सिर में भारीपन महसूस हो रहा था, उन्हें चक्कर भी आ रहे थे, इसलिए उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी गई है, डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं, उन्हें कल रात भर्ती कराया गया था और डॉक्टर जल्द ही उनकी जांच करेंगे'.