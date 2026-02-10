WATCH: गोविंदा का करण जौहर पर फूटा गुस्सा, दी खुलेआम धमकी, बोले- मेरे हाथ लग गए तो रजनीकांत की तरह..., जानें पूरी कहानी

ETV Bharat / entertainment

गोविंदा का करण जौहर पर फूटा गुस्सा, दी खुलेआम धमकी, बोले- मेरे हाथ लग गए तो रजनीकांत की तरह..., जानें पूरी कहानी

गोविंदा का करण जौहर पर गुस्सा फूट उठा है. उन्होंने खुलेआम करण को धमकी दी है. आइए जानें इसके पीछे की कहानी के बारे में

Published : February 10, 2026

हैदराबाद: बॉलीवुड के हीरो नं. 1 एक्टर गोविंदा मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर पर नाराजगी दिखाई है. उन्होंने 2022 में आई एक फिल्म को लेकर करण जौहर को खुलेआम धमकी दे डाली है. गोविंदा का कहना है कि यह फिल्म उन पर, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा और उनकी शादी की परेशानियों पर आधारित है.

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर गोविंदा, जो 'हीरो नंबर 1', 'कुली नंबर 1' और 'बड़े मियां छोटे मियां' जैसी फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, ने 2022 की फिल्म 'गोविंदा नाम मेरा' में उनके नाम का इस्तेमाल करने और उनकी पर्सनल लाइफ के पहलुओं को दिखाने के लिए फिल्ममेकर करण जौहर पर निशाना साधा है.

एक इंटरव्यू में करण जौहर की तरफ इशारा करते हुए गोविंदा ने बताया, 'किसी ने मेरे नाम से पिक्चर बना दी. 'माय नेम इज गोविंदा', ऐसा कुछ ही नाम, शायद 'गोविंदा मेरा नाम' .मुझे नहीं पता. तो मुझे लगता है करण जौहर की थी. उसका सब्जेक्ट था कि एक्टर की गर्लफ्रेंड के साथ गड़बड़ हो जाती है और वाइफ हस्बैंड की भगदड़ हो जाती है. फिर वाइफ हसबैंड पर शक करने लगती है. हसबैंड वाइफ पर. तो ये पर्सनल लाइफ के अंदर कभी-कभी घुसड़ने का प्रयास करते हैं लोग.'

गोविंदा की बातों ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा क्योंकि इसके बाद उन्हें कड़ी चेतावनी दी. उसी सांस में, उन्होंने कहा, 'हाय कहीं मेरे हाथ लग गए हथे तो आदरणीय रजनीकांत की तरह इतना मैं प्रसाद दूंगा और बीच महफिल के अंदर दूंगा. मैं वादा करता हूं. कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगा.'

गोविंदा ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा ह्यूमर पसंद नहीं है जो उनके हिसाब से किसी को बेइज्जती वाला लगे. उन्होंने कहा, 'मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मजाक हर जगह पर हर तरह से अच्छा नहीं लगता है.' लोगों से उन्होंने यह कहा कि वे एंटरटेनमेंट के तौर पर क्या दिखाते हैं, इस बारे में ज्यादा ध्यान रखें.

'गोविंदा नाम मेरा' 2022 की फिल्म है, जिसे शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है और करण जौहर, अपूर्व मेहता और शशांक खेतान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर और कियारा आडवाणी हैं. इसका प्रीमियर दिसंबर 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ था.

