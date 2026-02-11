ETV Bharat / entertainment

इधर करण जौहर पर फूटा गुस्सा, उधर 'भागम भाग 2' से आउट हुए गोविंदा, इस दिग्गज एक्टर का खुलासा

2006 में रिलीज हुई फिल्म 'भागम भाग' का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था और इसमें अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. यह कॉमेडी थ्रिलर एक थिएटर ग्रुप की कहानी है जो एक शो के लिए लंदन जाता है, लेकिन वहां एक हत्या के रहस्य और अन्य गड़बड़ियों में फंस जाता है. फिल्म अपने मजेदार सीन, उलझनों और अभिनेताओं के बीच जबरदस्त कॉमेडी के कारण दर्शकों की चहेती बन गई. गोविंदा और अक्षय की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई.

गोविंदा ने कहा था, 'करण जौहर ने मेरे नाम से फिल्म बना दी, जिसमें एक पति अपनी पत्नी होने के बाद भी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, जिस दिन करण जौहर मेरे हाथ लग गए, अच्छे से प्रसाद दूंगा'.

हैदराबाद: काफी अटकलों के बाद, बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ने फिल्म 'भागम भाग 2' से गोविंदा के बाहर होने की पुष्टि कर दी है. उन्होंने हाल ही में एक बताया कि उनकी जगह मनोज बाजपेयी ने सीक्वल में काम करना शुरू कर दिया है. गोविंदा के बाहर होने से फैंस निराश हैं, लेकिन परेश ने अक्षय कुमार और मनोज बाजपेयी की नई जोड़ी को लेकर उत्साह जताया है. गोविंदा के फिल्म से बाहर होने की खबर उस वक्त में आई है, जब बीती 10 फरवरी को गोविंदा फिल्ममेकर करण जौहर पर जमकर बरसे थे.

अब, दो दशक बाद, आखिरकार सीक्वल बन रहा है. फिल्म के अधिकार हाल ही में रोरिंग रिवर प्रोडक्शंस की सरिता अश्विन वर्दे ने शेमारू एंटरटेनमेंट से हासिल किए हैं. वह शेमारू के साथ मिलकर सीक्वल का निर्माण करेंगी. निर्माताओं ने वादा किया है कि नई फिल्म "और भी ज़्यादा मज़ेदार, रोमांचक और मनोरंजक" होगी.

गोविंदा के फिल्म छोड़ने के बारे में बात करते हुए, परेश ने खबर की पुष्टि की और इस फैसले के पीछे का कारण पूछे जाने पर कहा, 'मुझे सच में कोई जानकारी नहीं है, हालांकि, उन्होंने कहा, हम गोविंदा को बहुत मिस करेंगे, उनके इस बयान से पता चलता है कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि यह बदलाव क्यों हुआ.

मनोज बाजपेयी अब मुख्य भूमिकाओं में से एक के रूप में इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए हैं. इस नई जोड़ी के बारे में बात करते हुए, परेश ने कहा, यह एक अलग और अनोखी जोड़ी होगी. प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि अक्षय कुमार और मनोज बाजपेयी एक कॉमेडी फिल्म में एक साथ कैसा प्रदर्शन करेंगे.

परेश ने सीक्वल में अपनी भूमिका के बारे में भी खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वह फिल्म में डबल रोल निभाएंगे. हालांकि उन्होंने कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन कहा कि वह इसे लेकर काफी उत्साहित हैं. पहले भी कॉमेडी फिल्मों में डबल रोल से काफी उलझन और मज़ा आता रहा है, इसलिए इस खबर ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है.

इस बीच, गोविंदा की वापसी पर प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त की है. कई लोगों का मानना ​​है कि मूल तिकड़ी को साथ रहना चाहिए था. 1990 के दशक के सबसे बड़े सितारों में से एक गोविंदा काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. उनकी आखिरी फिल्म, रंगीला राजा (2019), जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई.