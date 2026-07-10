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'लॉक अप 2' में गोविंदा की एंट्री, शो में गोली लेकर पहुंचे एक्टर, पत्नी सुनीता से बोले- ले मार ले अब

गोविंदा पत्नी सुनीता आहूजा के लिए फराह खान और रितेश देशमुख के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में शिरकत करने के लिए पहुंचे.

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'लॉक अप 2' में गोविंदा की एंट्री (Poster/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 11:52 AM IST

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हैदराबाद: सुनीता आहूजा के लिए ' लॉक अप : सच या सज़ा ' में यह हफ्ता काफी भावुक रहा. घर के अंदर खुद को संभालना मुश्किल होने के कारण उन्होंने साथी प्रतियोगियों से उन्हें एलिमिनेशन के खतरे में रखने की गुहार भी लगाई. अब उनके पति, अभिनेता गोविंदा, उनका समर्थन करने के लिए शो में वापसी करने वाले हैं. हाल ही में जारी एक प्रोमो में 'हीरो नंबर 1' गोविंदा ने एंट्री ली और वह शो में बंदूक की गोली लेकर पहुंचे.

शो में बतौर गेस्ट पहुंचे गोविंदा

प्रोमो में, होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने गोविंदा का स्वागत किया, जिन्होंने स्टाइलिश अंदाज में एंट्री की और फिर उन्हें गले लगाया. शो के बारे में बात करते हुए गोविंदा ने कहा, "ये वो लॉक अप है जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देते वो कई लॉक-अप हैं, मैं वहां से आ रहा हूं.

फिर फराह ने मजाक करते हुए पूछा, "तूने ऐसी सुपारी क्यों दी थी कि इसको मारो गोली?" इस पर गोविंदा ने चुटकी लेते हुए कहा, "अरे, मैं लेके आया हूं जेब में गोली. मैं बोला सीने में मरना चाह रही थी, मार ले अब.

फिल्म 'लॉक अप' के प्रीमियर पर सुनीता ने गोविंदा के साथ अपनी शादी को लेकर दिए गए अपने बेबाक बयानों पर हो रही आलोचनाओं का जवाब दिया. उन्होंने स्वीकार किया कि गोविंदा के कई अफेयर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने प्यार की खातिर सब कुछ सहन किया. उन्होंने गोविंदा की उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने गलती से अपने घुटने में गोली मार ली थी, और चुटकी लेते हुए कहा, "जब कोई तीसरा आता है तो आंखों से नहीं, घुटनों पर गोली मार दी जाती है'.

जब फराह ने उन्हें उनकी उस टिप्पणी की याद दिलाई कि अगर अफवाहों के मुताबिक उन्होंने ही गोविंदा को गोली मारी होती, तो वह उनकी छाती पर निशाना लगातीं, तो सुनीता हंस पड़ीं और जवाब दिया, "निशाना चूकता नहीं मेरा'.

सुनीता आहूजा और गोविंदा के बारे में

गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की और उनके दो बच्चे हैं, टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा. पिछले कुछ सालों में, सुनीता ने अपने वैवाहिक जीवन के बारे में खुलकर पब्लिकली बयान दिए, कई बार यह संकेत भी दिया कि बेवफाई ने उन्हें दुख पहुंचाया है. अपने करियर के दौरान, गोविंदा का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया है, जिनमें सबसे चर्चित अफवाहें 1980 के दशक के बाद और 1990 के दशक के शुरुआत में अभिनेत्री नीलम के साथ उनकी बॉन्डिंग से जुड़ी हैं. हाल ही में, अभिनेता को एक युवा मराठी अभिनेत्री के साथ भी जोड़ने वाली अफवाहें सामने आई थी.

लॉक अप सीज़न 2 के बारे में

फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किए जाने वाले 'लॉक अप: सच या सजा' में 15 सेलिब्रिटी एक हाई-प्रेशर जेल में रहते हैं, जहां उन्हें रोजाना के टास्क जीतकर और एलिमिनेशन से बचकर शो में बने रहना होता है. पिछले हफ्ते श्रेष्ठा अय्यर शो से बाहर हो गईं, वहीं इस हफ्ते दो एलिमिनेशन होने वाले हैं. 'लॉक अप' नेटफ्लिक्स पर शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे स्ट्रीम होता है.

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