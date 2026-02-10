ETV Bharat / entertainment

पत्नी के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- परिवार की खातिर छोड़ी राजनीति, बेटे के डेब्यू के लिए इस प्रोड्यूसर से की बात

गोविंदा/पत्नी सुनीता आहूजा ( ANI/ETV Bharat )

मुंबई: बॉलीवुड के 'हीरो नं.1' गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा की उस बात पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के करियर में उनके शामिल होने के बारे में कहा था. सुनीता ने कहा था कि गोविंदा ने यशवर्धन की फिल्म इंडस्ट्री में आने की कोशिश में मदद नहीं की. साथ ही गोविंदा ने अपने अफेयर की अफवाहों पर भी सफाई दी है. एक इंटरव्यू में गोविंदा से उनकी पत्नी सुनीता द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में पूछा गया. उनसे कहा गया कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने बेटे की जगह बनाने के लिए गोविंदा ने कुछ नहीं किया है. इस गोविंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी ने तो पूछा. मैंने सोचा कि मेरी स्पर्धा, द्वेष, ईर्ष्या ये सभी कारकताएं किसी प्रकार से तकलीफ ना दे. खासकर के बच्चों के लिए. इसलिए मैंने अपने परिवार के लिए पॉलिटिक्स छोड़ दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पॉलिटिकल लाइफ मेरे परिवार की जिंदगी में रुकावट डाले और मेरे बच्चों पर बुरा असर डाले.' एक्टर ने यशवर्धन के करियर के लिए दिए गए गाइडेंस के बारे में बात की. उन्होंने कहा, "मैंने नाडियाडवाला से कहा, तो उन्होंने यश को अपनी गाइडेंस दी कि कैसे फिल्में बनाई जाती हैं, काम किया जाता है. और मुझसे ज्यादा पूछा नहीं गया. और ऐसे घर में एक माहौल तैयार था, जिसमें कि मैं फिल्मी रिश्ते में नाकामयाब रहा. मैं यश के लिए कहा रहा हूं कि वो मुझसे बेहतर एक्टर निकलेगा. वह टेक्निकली मुझसे बेहतर हैं.' गोविंदा का स्टेटमेंट (ANI)