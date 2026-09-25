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रूमर्ड गर्लफ्रेंड संग लालबागचा राजा के दर्शन पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- आपको क्या तकलीफ है?

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने कोमल रानी संग लालबाग राजा के दर्शन पर चुप्पी तोड़ी है.

Govinda
गोविंदा (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 4:05 PM IST

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हैदराबाद: गोविंदा अपनी आने वाली फिल्म 'रूपा' से वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं. फिल्म रिलीज होने से पहले, उन्होंने अपनी को-एक्टर कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मशहूर 'लालबागचा राजा' जाकर भगवान गणपति का आशीर्वाद लिया. इसके बाद एक्टर को कोमल रानी स्वर्णकार के साथ जाने की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. लेकिन अब एक्टर ने इन आलोचनाओं का जवाब दिया है. उन्होंने साफ किया कि वह वहां सिर्फ अपनी अगली फिल्म 'रूपा' के लिए आशीर्वाद लेने गए थे, जिसमें कोमल उनके साथ काम करेंगी. हीरो नं. 1 ने यह कहा कि पहली बार नहीं है, जब वे किसी को-स्टार के साथ भगवान का आशीर्वाद लेने गए हैं. इससे पहले भी वह अपने एक्ट्रेस के साथ ईश्वर का आशीर्वाद लेने जा चुके हैं.

हाल ही में एक इंटरव्यू में, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने उन लोगों से सवाल किया जो उनके लालबागचा राजा के दर्शन पर आपत्ति जता रहे थे. उन्होंने इस मुद्दे पर कहा, "लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं. जैसे हो गया हो गया. ये तो निकल पड़ी. तो मैं रूपा फिल्म के लिए प्रार्थना कर रहा था. मेरे लिए लकी रहा है. मैं इसे पहले करिश्मा (कपूर) के साथ गया था, वो गुड लक रहा था मेरा, फिर आधा दर्जन फिल्में हिट हुई थीं मेरी. रवीना के साथ भी गया था, आधा दर्जन फिल्म हिट हुई थी. अलग-अलग मंदिरों में मैं गया था. इस बार मैं रानी स्वर्णकार के साथ गया हूं. प्रार्थना की है. और बहुत टाइम के बाद मैंने फिल्म करना शुरू किया है."

कोमल रानी के साथ अपनी फिल्म रूपा को लेकर लगातार चल रही अटकलों को संबोधित करते हुए गोविंदा ने कहा, "ये तो कमाल ही हो गया. लोग सोच रहे कि ये इन्योसेट हुई है. और मैंने स्टार्ट ही की है अभी, और बहुत चर्चा में है ये. लोग तो ये रिएक्ट कर रहे हैं कि जो शुरू हो रहा है उस पर इतना चर्चा कैसे है? पता नहीं क्या लोगों को उस पर आपदा है, क्या कष्ट है? शुरू हो रहा है तो हुआ करे उसमें हम फेमस हो रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है.'

उन्होंने दावा किया कि उनके बारे में ये बुरी अफवाहें फैलाने की एक सोची-समझी कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा, "ये लोग चाहते हैं कि मैं काम न कर पाऊं या मुझे पैसों की दिक्कत हो. वे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं. असल में, वे एक ऐसा सामाजिक माहौल बना रहे हैं जो बहुत खतरनाक है. वे लोगों को भविष्य में अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं."

गोविंदा ने जुलाई में मीडिया के सामने 'रूपा' फिल्म में अपनी नई को-स्टार के तौर पर रानी से परिचय कराया था. जून 2026 में, उनकी पत्नी सुनीता ने 'लॉक अप' शो में अपनी शादी के बारे में बात की. उन्होंने आरोप लगाया कि गोविंदा के सालों तक कई लोगों के साथ अफेयर रहे. जब सुनीता ने कोमल रानी स्वर्णकार के लुक पर टिप्पणी की, तो दोनों के बीच सबके सामने झगड़ा भी हुआ. गोविंदा ने उन्हें चेतावनी दी कि वे अपनी हद में रहें.

गोविंदा और सुनीता आहूजा ने 1987 में शादी की थी. इस कपल की शादी को 39 साल हो चुके हैं और उनके दो बच्चे हैं - टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा. खबरों के मुताबिक, गोविंदा और सुनीता ने इस साल की शुरुआत में तलाक के लिए अर्जी दी थी. हालांकि, सुनीता ने हाल ही में यह केस वापस ले लिया, जब उन्हें पता चला कि गोविंदा एक्ट्रेस कोमल रानी से शादी करने की योजना बना रहे थे. लेकिन गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि दूसरी शादी जैसी कोई बात नहीं है.

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