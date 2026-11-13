गोविंदा की बाहों में कोमल रानी, इंटरनेट पर रोमांटिक तस्वीरें वायरल, यूजर्स बोले- ब्यूटीफुल जोड़ी का प्री-वेडिंग शूट
इंटरनेट पर वायरल गोविंदा और रानी की तस्वीरों पर हीरो नंबर 1 के फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 3:33 PM IST
हैदराबाद: हीरो नंबर 1 गोविंदा और मराठी एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल, गोविंदा और रानी की रोमांटिक तस्वीरों ने इंटरनेट पर हल्ला मचा दिया है. इन तस्वीरों में गोविंदा और रानी एक-दूसरे को गले लगाते और हाथ में हाथ डाले चलते दिख रहे हैं. दोनों बेहद खुश और रोमांटिक नजर आ रहे हैं. इंटरनेट पर गोविंदा-रानी की ये तस्वीरें आग की तरह फैल चुकी हैं. यह तस्वीरें उस वक्त में सामने आई हैं, जब गोविंदा का नाम इस एक्ट्रेस से जोड़ा जा रहा है.
दरअसल, रानी ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'रूपा की खूबसूरत झलकियां'. इन तस्वीरों में गोविंदा ने सफेद ब्लेजर, काली पैंट और बड़े सनग्लास पहने हुए हैं. रानी ने लैवेंडर साड़ी के साथ पर्पल ब्लाउज, स्टेटमेंट चोकर और मैचिंग एक्सेसरीज पहन रखी है. एक फोटो में गोविंदा रानी के पीछे खड़े हैं और उनकी कमर में हाथ डाले हुए हैं. दूसरी फोटो में वे दोनों हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं.
बता दें, एक्टर गोविंदा और उनकी रूपा को-स्टार रानी स्वर्णकार की नई तस्वीरों ने उन्हें उनके ऑफ-स्क्रीन रिश्ते के कयासों के बीच फिर से लाइमलाइट में ला दिया है. ये तस्वीरें गोविंदा, रानी और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच महीनों तक चली पब्लिक बहस के बाद आई हैं . गोविंदा का कहना है कि रानी के साथ उनका रिश्ता प्रोफेशनल है, जबकि सुनीता ने अपनी शादी के बारे में बात की है और को-स्टार्स पर आरोप लगाए हैं.
तस्वीरों पर यूजर्स का क्या कहना है?
गोविंदा और रानी की तस्वीरों को देख एक यूजर ने लिखा है, यह तो प्री-वेडिंग शूट लग रहा है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, ब्यूटीफुल जोड़ी'. तीसरे यूजर ने लिखा है, भाभी तो बढ़िया है'. एक और लिखता है, नजर ना लगे इस जोड़ी को, गोविंदा को दोबारा पर्दे पर देखने का इंतजार है'. वहीं, कई यूजर्स ने इन तस्वीरों पर रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किये हैं.
गोविंदा ने अफवाहों को साजिश बताया
गोविंदा और रानी के बारे में अफवाहें 2026 के ज्यादातर समय तक फैली रहीं. सितंबर में, उन्हें मुंबई के लालबागचा राजा पंडाल में आशीर्वाद लेते देखा गया था. गोविंदा ने बाद में कहा कि यह विजिट रूपा से जुड़ी थी. अटकलों पर बात करते हुए, गोविंदा ने बताया था कि ये दावे एक 'सोची-समझी साजिश' थी, जिसका मकसद उनकी इमेज खराब करना और उनके परिवार में झगड़ा पैदा करना था. उन्होंने दोहराया कि रानी के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल था'.
एक्टर ने यह भी कहा कि अगर कोई अफेयर था भी, तो यह किसी और का मामला नहीं है. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के पब्लिक में चर्चा का विषय बनने पर नाराजगी जताई.
रानी ने आलोचना का जवाब दिया
रानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक लंबे बयान में इस विवाद पर बात की. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर सुनीता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बातें गोविंदा के साथ उनके जुड़ाव को लेकर हो रही आलोचना का जवाब लग रही थीं. उन्होंने लिखा, 'पहले से टूटे हुए घर में कोई भी कभी भी घर तोड़ने वाला नहीं हो सकता. रानी ने सुनीता पर लोगों की हमदर्दी पाने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया और सवाल किया कि उन्हें कपल की शादीशुदा ज़िंदगी की मुश्किलों में क्यों घसीटा जा रहा है.
रानी ने यह भी आरोप लगाया था कि सुनीता ने सालों से गोविंदा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी. उन्होंने दावा किया कि एक्टर को मेंटल हैरेसमेंट, उनके प्रोफेशनल मौकों पर रोक और घर पर रहने का दबाव झेलना पड़ा, जिससे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर असर पड़ा.
उन्होंने सुनीता के प्राइवेट मामलों पर पब्लिक में बात करने के फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये कमेंट्स किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकते हैं. सुनीता से उन्हें इस कॉन्ट्रोवर्सी में न घसीटने के लिए कहते हुए, रानी ने लिखा, 'अपना एजेंडा पूरा करने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करना बंद करो. भगवान हर अच्छे आदमी को ऐसी चालाक औरतों से बचाए'. न तो सुनीता और न ही गोविंदा ने इन आरोपों पर पब्लिक में कोई जवाब दिया.
सुनीता शादी और सुलह के बारे में बात करती हैं
सुनीता ने गोविंदा और रानी से अपनी नाराजगी सबके सामने जाहिर की है. उन्होंने एक्टर को रानी का 'शुगर डैडी' कहा और जब पैपराजीं ने उनसे पूछा तो उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों शादी करने का प्लान बना रहे हैं.
वहीं, सुनीता ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि गोविंदा के साथ उनके रिश्ते बेहतर होंगे. एक इंटरव्यू में उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी चार दशक लंबी शादी मौजूदा मुश्किलों के बावजूद बनी रहेगी.
'बेशक, हम देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? अभी, समय हमारे पक्ष में नहीं है और कोई समय से नहीं लड़ सकता. यह 40 साल पुरानी शादी है, यह क्यों नहीं चलेगी? कोई बात नहीं, वह जो चाहे कर रहा है. मैं काम कर रही हूं, और मेरा पूरा ध्यान काम पर है, लेकिन इस जिंदगी में कोई हमें अलग नहीं कर सकता'. सुनीता ने कहा कि उन्होंने यह मामला भगवान के हाथों में छोड़ दिया है और जो भी उन दोनों के लिए सही होगा, वह उसे स्वीकार करेंगी.