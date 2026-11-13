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गोविंदा की बाहों में कोमल रानी, इंटरनेट पर रोमांटिक तस्वीरें वायरल, यूजर्स बोले- ब्यूटीफुल जोड़ी का प्री-वेडिंग शूट

गोविंदा और कोमल रानी ( ani/ians )

हैदराबाद: हीरो नंबर 1 गोविंदा और मराठी एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल, गोविंदा और रानी की रोमांटिक तस्वीरों ने इंटरनेट पर हल्ला मचा दिया है. इन तस्वीरों में गोविंदा और रानी एक-दूसरे को गले लगाते और हाथ में हाथ डाले चलते दिख रहे हैं. दोनों बेहद खुश और रोमांटिक नजर आ रहे हैं. इंटरनेट पर गोविंदा-रानी की ये तस्वीरें आग की तरह फैल चुकी हैं. यह तस्वीरें उस वक्त में सामने आई हैं, जब गोविंदा का नाम इस एक्ट्रेस से जोड़ा जा रहा है.

दरअसल, रानी ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'रूपा की खूबसूरत झलकियां'. इन तस्वीरों में गोविंदा ने सफेद ब्लेजर, काली पैंट और बड़े सनग्लास पहने हुए हैं. रानी ने लैवेंडर साड़ी के साथ पर्पल ब्लाउज, स्टेटमेंट चोकर और मैचिंग एक्सेसरीज पहन रखी है. एक फोटो में गोविंदा रानी के पीछे खड़े हैं और उनकी कमर में हाथ डाले हुए हैं. दूसरी फोटो में वे दोनों हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं.

बता दें, एक्टर गोविंदा और उनकी रूपा को-स्टार रानी स्वर्णकार की नई तस्वीरों ने उन्हें उनके ऑफ-स्क्रीन रिश्ते के कयासों के बीच फिर से लाइमलाइट में ला दिया है. ये तस्वीरें गोविंदा, रानी और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच महीनों तक चली पब्लिक बहस के बाद आई हैं . गोविंदा का कहना है कि रानी के साथ उनका रिश्ता प्रोफेशनल है, जबकि सुनीता ने अपनी शादी के बारे में बात की है और को-स्टार्स पर आरोप लगाए हैं. तस्वीरों पर यूजर्स का क्या कहना है? गोविंदा और रानी की तस्वीरों को देख एक यूजर ने लिखा है, यह तो प्री-वेडिंग शूट लग रहा है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, ब्यूटीफुल जोड़ी'. तीसरे यूजर ने लिखा है, भाभी तो बढ़िया है'. एक और लिखता है, नजर ना लगे इस जोड़ी को, गोविंदा को दोबारा पर्दे पर देखने का इंतजार है'. वहीं, कई यूजर्स ने इन तस्वीरों पर रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किये हैं. गोविंदा ने अफवाहों को साजिश बताया गोविंदा और रानी के बारे में अफवाहें 2026 के ज्यादातर समय तक फैली रहीं. सितंबर में, उन्हें मुंबई के लालबागचा राजा पंडाल में आशीर्वाद लेते देखा गया था. गोविंदा ने बाद में कहा कि यह विजिट रूपा से जुड़ी थी. अटकलों पर बात करते हुए, गोविंदा ने बताया था कि ये दावे एक 'सोची-समझी साजिश' थी, जिसका मकसद उनकी इमेज खराब करना और उनके परिवार में झगड़ा पैदा करना था. उन्होंने दोहराया कि रानी के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल था'. एक्टर ने यह भी कहा कि अगर कोई अफेयर था भी, तो यह किसी और का मामला नहीं है. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के पब्लिक में चर्चा का विषय बनने पर नाराजगी जताई.