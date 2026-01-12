WATCH: गोविंदा के अफेयर से तलाक तक, सुनीता आहूजा ने किए चौकाने वाला खुलासे

ETV Bharat / entertainment

शिरडी (महाराष्ट्र): बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर साईं बाबा का दर्शन करने के लिए शिरडी जाती रहती हैं. हाल ही में वह अपनी मां के साथ साईं बाबा का दर्शन करने गईं. दर्शन करने के बाद वह बाहर ईटीवी भारत के संवाददाता से खास बातचीत की. इस बातचीत के दौरान उन्होंने गोविंदा के साथ अपने रिश्ते, गोविंदा के अफेयर समेत कई मुद्दों पर प्रकाश डाला.

सुनीता आहूजा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, 'साईं बाबा से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है. नए साल के पहले महीने में, मैं हमेशा साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आती हूं. आज, मैंने पूरे दिल से साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना की कि नया साल हमारे परिवार के लिए खुशहाल, स्वस्थ और आनंदमय हो. साईं बाबा के दर्शन करने के बाद, मेरे मन को बहुत खुशी और संतुष्टि महसूस होती है.'

एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा आज अपनी मां के साथ शिरडी आईं. साईं बाबा के दर्शन के बाद 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए सुनीता आहूजा ने कहा, 'पिछला साल 2025 मेरे लिए बहुत बुरा था. लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलती. अब जो नया साल 2026 शुरू हुआ है, वह साईं बाबा के आशीर्वाद से मेरे परिवार के लिए जरूर अच्छा होगा. नया साल 2026 गोविंदा के लिए भी अच्छा हो, साईं बाबा उन्हें सद्बुद्धि दें, वह सही काम करें और अपनी हीरो वाली इमेज वापस पाएं.' उन्होंने यह भी कहा कि सुनीता आहूजा ने साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना की है.

सुनीता आहूजा का बयान (ETV Bharat)

बच्चों के करियर पर क्या कहा सुनीता आहूजा ने?
बच्चों के करियर की बात करते हुए सुनीता ने कहा, हमारे दोनों बच्चे अपनी मेहनत के दम पर खड़े हों और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाएं. यही हमारी इच्छा है. गोविंदा और मैं उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं. उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए.'

अपने फेम के बारे में बात करते हुए गोविंदा की पत्नी कहती हैं, 'मेरा नाम बड़ा करने में भी किसी ने मेरी मदद नहीं की. मैं आज 55 साल की हूं और मैंने अपनी मेहनत के दम पर अपना नाम कमाया है. आज भी लोग मुझे गोविंदा की पत्नी के तौर पर जानते हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर मैं अब भी सुनीता आहूजा ही हूं. जिस तरह मैं अपने बलबूते से मशहूर हुई हूं, वैसे ही मेरे बच्चे अपने बलबूते पर नाम कमाएंगे.'

तलाक की बातों पर सुनीता का बयान
बीते कुछ समय से गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच तलाक की अफवाहे उड़ रही हैं. इस पर सुनीता ने कहा, 'आज भी, मैं साईं बाबा से गोविंदा को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करती हूं. इस उम्र में गोविंदा को तलाक की बातें शोभा नहीं देतीं. साईं बाबा ऐसे किसी भी व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेंगे जो मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है या गलत कामों में गोविंदा की मदद कर रहा है. यह उसके लिए कभी अच्छा नहीं होगा.'

गोविंदा के अफेयर पर क्या बोलीं सुनीता?
सुनीता ने गोविंदा के अफेयर के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, जिस लड़की का गोविंदा के साथ अफेयर चल रहा है, वह सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ है. सुनीता आहूजा ने आगे कहा, 'किसी ने मुझे बताया कि गोविंदा का एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है. लेकिन कोई भी एक्ट्रेस हमारी चालीस साल की शादी नहीं तोड़ सकती. भले ही किसी बाहरी ने प्लान बनाकर हमारी शादी तोड़ने के लिए हमें भेजा हो, साईं बाबा हमारे साथ हैं. भगवान गोविंदा को सद्बुद्धि दे और वह सारी फिजूलखर्ची बंद करके अपने परिवार पर ध्यान दें.'

गोविंदा की फिल्म 'अवतार' पर सुनीता का बयान
सोशल मीडिया पर गोविंदा की फिल्म 'अवतार' के पोस्टर के वायरल होने के बारे में बात करते हुए सुनीता ने कहा, 'मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता. मैंने पिछले चालीस सालों में ऐसा कुछ नहीं देखा.' गोविंदा के घर वापसी पर सुनीता ने कहा, 'नए साल 2026 में गोविंदा को खुद में सुधार करके घर लौट जाना चाहिए. इस दुनिया में परिवार से बड़ा कोई नहीं है. पैसे के लिए लोग आते-जाते रहते हैं. लेकिन परिवार का प्यार दिल से होता है, इसीलिए हम चालीस सालों से साथ हैं. यह मैं समझती हूं, लेकिन गोविंदा को समझ नहीं आता कि क्यों. उसे यह समझना चाहिए.'

नए फिल्ममेकर्स को सलाह देते हुए सुनीता आहूजा ने कहा, 'अच्छी फिल्में बनाएं. आपकी फिल्में देखकर बच्चों को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए. अच्छी क्वालिटी की फिल्में बननी चाहिए कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर फिल्म देख सके.'

