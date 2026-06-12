गवर्नर: द साइलेंट सेवियर X रिव्यू: मनोज बाजपेयी की फिल्म देख दर्शक इंप्रेस, बोले- यह तो देसी धुरंधर है
वास्तविक घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म 1990 के दशक के भारत के आर्थिक संकट को फिर से दर्शाती है
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 12, 2026 at 11:07 AM IST
हैदराबाद: मनोज बाजपेयी की हालिया फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' ने दर्शकों पर जबरदस्त छाप छोड़ी है और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. राजनीतिक-वित्तीय थ्रिलर फिल्म ने ऑनलाइन खूब सुर्खियां बटोरी हैं, क्योंकि दर्शक इसके अभिनय, कहानी कहने के अंदाज़ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सराहना कर रहे हैं.
वास्तविक घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म 1990 के दशक के भारत के आर्थिक संकट को फिर से दर्शाती है और आरबीआई के गवर्नर पर केंद्रित है, जिन्हें देश को उसके सबसे चुनौतीपूर्ण वित्तीय दौरों में से एक से बाहर निकालने का जिम्मा सौंपा गया था.
गवर्नर : द साइलेंट सेवियर' X रिव्यू
शुरुआती प्रतिक्रियाओं में से एक में एक दर्शक ने लिखा, 'गवर्नर की समीक्षा के लिए एक शब्द: देसी धुरंधर... और कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इसे देखिए.... मनोज बाजपेयी क्या शानदार प्रदर्शन है सर.... कमाल कर दिया....."
#Governor had all the ingredients to be a massive blockbuster and a critically acclaimed masterpiece. But what did the team do? Absolutely nothing. The terrible marketing strategy completely killed the buzz before the movie could even breathe.— Vishwajit Patil (@_PatilVishwajit) June 11, 2026
There is literally no hype on the… pic.twitter.com/VWdekDN9hV
एक अन्य यूजर ने लिखा, "गवर्नर में एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित उत्कृष्ट कृति बनने के सभी तत्व मौजूद थे. उसी यूजर ने इसके प्रमोशनल कैंपेन के बारे में बात करते हुए कहा, 'लेकिन टीम ने किया क्या? बिलकुल कुछ नहीं. घटिया मार्केटिंग रणनीति ने फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सारा क्रेज खत्म कर दिया.
Not every day do we get a film that combines history, leadership, and the story of an unsung hero. That's exactly why #Governor stands out.#ManojBajpayee has always excelled in powerful character-driven roles, and this looks like another memorable performance.— Prof. इलाहाबादी ( نور ) (@ProfNoorul) June 11, 2026
Hats off to… pic.twitter.com/BA26AUuRfI
मनोज बाजपेयी ने हमेशा की तरह दमदार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनकी मेहनत एक नाकाबिल मार्केटिंग टीम की वजह से पूरी तरह बेकार हो गई है. उन्हें इस पीआर एजेंसी को तुरंत निकाल देना चाहिए'. कई प्रतिक्रियाओं में फिल्म के नेतृत्व पर केंद्रित होने और भारत के आर्थिक इतिहास के एक अनदेखे अध्याय के बारे में बात की गई.
#VipulAmrutlalShah bringing #Governor to life feels like another example of him choosing stories that are not often spoken about. The film focuses on an unsung hero India had largely not known till now. #ManojBajpayee steps into a completely different space as an actor here, and… pic.twitter.com/VnCUyVxIKo— Prashant Pandey (@tweet2prashant) June 11, 2026
एक दर्शक ने लिखा, 'रोज़-रोज़ हमें ऐसी फ़िल्म देखने को नहीं मिलती जो इतिहास, नेतृत्व और एक गुमनाम नायक की कहानी को एक साथ पिरोती हो. यही वजह है कि गवर्नर सबसे अलग है, मनोज बाजपेयी ने हमेशा ही दमदार किरदारों में शानदार प्रदर्शन किया है, और यह भी एक यादगार पेशकश लग रही है. विपुल अमृतलाल शाह को सलाम जिन्होंने इतनी सार्थक और प्रभावशाली कहानी दर्शकों तक पहुंचाई. 12 जून को सिनेमाघरों में जरूर देखें'.
The best thing about #Governor is that it shines a light on importabt an unsung hero whose contribution many people may not know about. #ManojBajpayee appears to have delivered yet another layered performance. #VipulAmrutlalShah continues to bring meaningful subjects to… pic.twitter.com/DSWi7Pbgai— Anurag (@LekhakAnurag) June 11, 2026
एक अन्य यूजर ने लिखा, "विपुल अमृतलाल शाह द्वारा गवर्नर के किरदार को जीवंत करना, उनकी उन कहानियों को चुनने की प्रवृत्ति का एक और उदाहरण है जिन पर अक्सर चर्चा नहीं होती. यह फिल्म भारत के एक ऐसे गुमनाम नायक पर केंद्रित है, जिसे अब तक ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे. मनोज बाजपेयी ने यहां एक अभिनेता के रूप में बिल्कुल अलग भूमिका निभाई है, और उनके इस बदले हुए रूप ने कहानी को और भी दमदार बना दिया है'.
#Governor is emerging as the film everyone wants to watch! With bookings picking up rapidly and audience curiosity at an all-time high, the Manoj Bajpayee-led drama is ruling the BookMyShow charts! pic.twitter.com/vrwNjyn4kj— Bhavin rawal (@RawalBhavin) June 11, 2026
एक अन्य टिप्पणी में लिखा था, 'गवर्नर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक ऐसे गुमनाम नायक के महत्व पर प्रकाश डालती है, जिनके योगदान के बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे. मनोज बाजपेयी ने एक बार फिर शानदार अभिनय किया है. विपुल अमृतलाल शाह दर्शकों के लिए सार्थक विषय लाते रहते हैं. यह निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जिसे मैं बड़े पर्दे पर देखना चाहता हूं.
One word #Review of #Governor Is Desi Dhurandhar...— Bipin Singh (@bipinsinghreal) June 11, 2026
Nothing To Say More Just Watch it....#ManojBajpai What A Performances Sir .....Kill it ..... pic.twitter.com/XN11lR9HCz
रिलीज से पहले की जोरदार चर्चा में फिल्म
फिल्म की रिलीज से पहले ही, ऐसा लग रहा था कि यह ऑनलाइन दर्शकों का ध्यान तेजी से आकर्षित कर रही है. एक सोशल मीडिया यूजर ने रिलीज से एक दिन पहले लिखा था, "गवर्नर एक ऐसी फिल्म बनकर उभर रही है जिसे हर कोई देखना चाहता है, बुकिंग तेजी से बढ़ रही है और दर्शकों की उत्सुकता चरम पर है, मनोज बाजपेयी अभिनीत यह ड्रामा बुकमाईशो चार्ट पर राज कर रहा है'.
'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' के बारे में
गवर्नर: द साइलेंट सेवियर एक हिंदी भाषा की राजनीतिक और वित्तीय थ्रिलर फिल्म है, जिसमें मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन चिन्मय डी. मंडलेकर ने किया है. भारतीय इतिहास के एक कम ज्ञात अध्याय पर आधारित यह फिल्म भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस. वेंकिटारमनन और 1990 के दशक के आरंभिक गंभीर आर्थिक संकट से भारत को उबारने के उनके प्रयासों की कहानी बयां करती है.
यह कहानी ए.रामानन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भीषण वित्तीय उथल-पुथल के दौर में कार्यभार संभालते हैं और पूर्ण आर्थिक पतन को रोकने के प्रयास में बढ़ती चुनौतियों का सामना करते हैं.
बाजपेयी के साथ, अदा शर्मा मिशन की जांच करने वाली पत्रकार की भूमिका में हैं, जबकि मधु और नौशाद मोहम्मद कुंजू सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले किया है, जबकि आशीन ए. शाह सह-निर्माता हैं.