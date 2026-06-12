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गवर्नर: द साइलेंट सेवियर X रिव्यू: मनोज बाजपेयी की फिल्म देख दर्शक इंप्रेस, बोले- यह तो देसी धुरंधर है

वास्तविक घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म 1990 के दशक के भारत के आर्थिक संकट को फिर से दर्शाती है

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गवर्नर: द साइलेंट सेवियर X रिव्यू (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 11:07 AM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: मनोज बाजपेयी की हालिया फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' ने दर्शकों पर जबरदस्त छाप छोड़ी है और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. राजनीतिक-वित्तीय थ्रिलर फिल्म ने ऑनलाइन खूब सुर्खियां बटोरी हैं, क्योंकि दर्शक इसके अभिनय, कहानी कहने के अंदाज़ और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सराहना कर रहे हैं.

वास्तविक घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म 1990 के दशक के भारत के आर्थिक संकट को फिर से दर्शाती है और आरबीआई के गवर्नर पर केंद्रित है, जिन्हें देश को उसके सबसे चुनौतीपूर्ण वित्तीय दौरों में से एक से बाहर निकालने का जिम्मा सौंपा गया था.

गवर्नर : द साइलेंट सेवियर' X रिव्यू

शुरुआती प्रतिक्रियाओं में से एक में एक दर्शक ने लिखा, 'गवर्नर की समीक्षा के लिए एक शब्द: देसी धुरंधर... और कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इसे देखिए.... मनोज बाजपेयी क्या शानदार प्रदर्शन है सर.... कमाल कर दिया....."

एक अन्य यूजर ने लिखा, "गवर्नर में एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित उत्कृष्ट कृति बनने के सभी तत्व मौजूद थे. उसी यूजर ने इसके प्रमोशनल कैंपेन के बारे में बात करते हुए कहा, 'लेकिन टीम ने किया क्या? बिलकुल कुछ नहीं. घटिया मार्केटिंग रणनीति ने फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सारा क्रेज खत्म कर दिया.

मनोज बाजपेयी ने हमेशा की तरह दमदार परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनकी मेहनत एक नाकाबिल मार्केटिंग टीम की वजह से पूरी तरह बेकार हो गई है. उन्हें इस पीआर एजेंसी को तुरंत निकाल देना चाहिए'. कई प्रतिक्रियाओं में फिल्म के नेतृत्व पर केंद्रित होने और भारत के आर्थिक इतिहास के एक अनदेखे अध्याय के बारे में बात की गई.

एक दर्शक ने लिखा, 'रोज़-रोज़ हमें ऐसी फ़िल्म देखने को नहीं मिलती जो इतिहास, नेतृत्व और एक गुमनाम नायक की कहानी को एक साथ पिरोती हो. यही वजह है कि गवर्नर सबसे अलग है, मनोज बाजपेयी ने हमेशा ही दमदार किरदारों में शानदार प्रदर्शन किया है, और यह भी एक यादगार पेशकश लग रही है. विपुल अमृतलाल शाह को सलाम जिन्होंने इतनी सार्थक और प्रभावशाली कहानी दर्शकों तक पहुंचाई. 12 जून को सिनेमाघरों में जरूर देखें'.

एक अन्य यूजर ने लिखा, "विपुल अमृतलाल शाह द्वारा गवर्नर के किरदार को जीवंत करना, उनकी उन कहानियों को चुनने की प्रवृत्ति का एक और उदाहरण है जिन पर अक्सर चर्चा नहीं होती. यह फिल्म भारत के एक ऐसे गुमनाम नायक पर केंद्रित है, जिसे अब तक ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे. मनोज बाजपेयी ने यहां एक अभिनेता के रूप में बिल्कुल अलग भूमिका निभाई है, और उनके इस बदले हुए रूप ने कहानी को और भी दमदार बना दिया है'.

एक अन्य टिप्पणी में लिखा था, 'गवर्नर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक ऐसे गुमनाम नायक के महत्व पर प्रकाश डालती है, जिनके योगदान के बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे. मनोज बाजपेयी ने एक बार फिर शानदार अभिनय किया है. विपुल अमृतलाल शाह दर्शकों के लिए सार्थक विषय लाते रहते हैं. यह निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जिसे मैं बड़े पर्दे पर देखना चाहता हूं.

रिलीज से पहले की जोरदार चर्चा में फिल्म

फिल्म की रिलीज से पहले ही, ऐसा लग रहा था कि यह ऑनलाइन दर्शकों का ध्यान तेजी से आकर्षित कर रही है. एक सोशल मीडिया यूजर ने रिलीज से एक दिन पहले लिखा था, "गवर्नर एक ऐसी फिल्म बनकर उभर रही है जिसे हर कोई देखना चाहता है, बुकिंग तेजी से बढ़ रही है और दर्शकों की उत्सुकता चरम पर है, मनोज बाजपेयी अभिनीत यह ड्रामा बुकमाईशो चार्ट पर राज कर रहा है'.

'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' के बारे में

गवर्नर: द साइलेंट सेवियर एक हिंदी भाषा की राजनीतिक और वित्तीय थ्रिलर फिल्म है, जिसमें मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन चिन्मय डी. मंडलेकर ने किया है. भारतीय इतिहास के एक कम ज्ञात अध्याय पर आधारित यह फिल्म भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस. वेंकिटारमनन और 1990 के दशक के आरंभिक गंभीर आर्थिक संकट से भारत को उबारने के उनके प्रयासों की कहानी बयां करती है.

यह कहानी ए.रामानन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भीषण वित्तीय उथल-पुथल के दौर में कार्यभार संभालते हैं और पूर्ण आर्थिक पतन को रोकने के प्रयास में बढ़ती चुनौतियों का सामना करते हैं.

बाजपेयी के साथ, अदा शर्मा मिशन की जांच करने वाली पत्रकार की भूमिका में हैं, जबकि मधु और नौशाद मोहम्मद कुंजू सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले किया है, जबकि आशीन ए. शाह सह-निर्माता हैं.

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