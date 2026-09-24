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अनुराग कश्यप ने 'गोंधल' को ऑस्कर के लिए बताया गलत च्वॉइस, तो डायरेक्टर ने दिया ये जवाब

हैदराबाद: 99वें ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री 'गोंधल' है. इस पर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने सवाल खड़ा किया है. अब इस फिल्म के निर्देशक संतोष दावखर ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए भारत की चयन प्रक्रिया पर अनुराग कश्यप की हालिया टिप्पणियों का जवाब दिया है. कश्यप ने कहा था कि भारत अक्सर ऑस्कर के लिए 'गलत फिल्में' चुनता है और उन्होंने 'द लंचबॉक्स' और 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' जैसी फिल्मों का उदाहरण देते हुए कहा था कि उन्हें चुना जाना चाहिए था.

फिल्म निर्माता की टिप्पणियों का जवाब देते हुए, दावखर ने दर्शकों से ऑस्कर चयन के बारे में राय बनाने से पहले गोंधल फिल्म देखने का आग्रह किया. उन्होंने इस साल की शुरुआत में एक फ्लाइट में कश्यप से हुई मुलाकात और उन्हें फिल्म से परिचित कराने की बात भी याद की.

उन्होंने कहा, 'मैं अनुराग कश्यप सर और उनकी फिल्म निर्माण शैली का बहुत सम्मान करता हूं. 26 अप्रैल को रात 11:55 बजे बेंगलुरु-मुंबई की उड़ान में मैंने उन्हें गोंधल फिल्म के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके बारे में सुना या देखा नहीं है, लेकिन वे इसे जरूर देखेंगे. तब से यह फिल्म न तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुई है और न ही मुंबई में प्रदर्शित हुई है'.

इसके बाद दावखर ने दर्शकों से अनुरोध किया कि वे फिल्म या भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में इसके चयन पर कोई राय देने से पहले गोंधल फिल्म देखें. सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया कोई राय देने से पहले फिल्म जरूर देखें. फिल्म जगत से बाहर के एक न्यूकमर निर्देशक द्वारा बनाई गई 'गोंधल' एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है, जो मराठी संस्कृति को वैश्विक अपील के साथ जोड़ती है.