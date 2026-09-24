अनुराग कश्यप ने 'गोंधल' को ऑस्कर के लिए बताया गलत च्वॉइस, तो डायरेक्टर ने दिया ये जवाब
फिल्म फेडरेशन ने 99वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 33 फिल्मों में से चुना है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 11:35 AM IST
हैदराबाद: 99वें ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री 'गोंधल' है. इस पर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने सवाल खड़ा किया है. अब इस फिल्म के निर्देशक संतोष दावखर ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए भारत की चयन प्रक्रिया पर अनुराग कश्यप की हालिया टिप्पणियों का जवाब दिया है. कश्यप ने कहा था कि भारत अक्सर ऑस्कर के लिए 'गलत फिल्में' चुनता है और उन्होंने 'द लंचबॉक्स' और 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' जैसी फिल्मों का उदाहरण देते हुए कहा था कि उन्हें चुना जाना चाहिए था.
फिल्म निर्माता की टिप्पणियों का जवाब देते हुए, दावखर ने दर्शकों से ऑस्कर चयन के बारे में राय बनाने से पहले गोंधल फिल्म देखने का आग्रह किया. उन्होंने इस साल की शुरुआत में एक फ्लाइट में कश्यप से हुई मुलाकात और उन्हें फिल्म से परिचित कराने की बात भी याद की.
उन्होंने कहा, 'मैं अनुराग कश्यप सर और उनकी फिल्म निर्माण शैली का बहुत सम्मान करता हूं. 26 अप्रैल को रात 11:55 बजे बेंगलुरु-मुंबई की उड़ान में मैंने उन्हें गोंधल फिल्म के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके बारे में सुना या देखा नहीं है, लेकिन वे इसे जरूर देखेंगे. तब से यह फिल्म न तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुई है और न ही मुंबई में प्रदर्शित हुई है'.
इसके बाद दावखर ने दर्शकों से अनुरोध किया कि वे फिल्म या भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में इसके चयन पर कोई राय देने से पहले गोंधल फिल्म देखें. सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया कोई राय देने से पहले फिल्म जरूर देखें. फिल्म जगत से बाहर के एक न्यूकमर निर्देशक द्वारा बनाई गई 'गोंधल' एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है, जो मराठी संस्कृति को वैश्विक अपील के साथ जोड़ती है.
यह बड़े पर्दे के लिए बनी है, ओटीटी के लिए नहीं. हम भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी समझते हैं और अपने देश को निराश नहीं करेंगे. कृपया आगामी री-रिलीज पर इसे सिनेमाघरों में देखें और दुनिया का सामना करते हुए हमारा साथ दें'.
अनुराग कश्यपर ने कहा था, 'क्योंकि हम बिल्कुल गलत फिल्में चुनते हैं. यहां तक कि अगर हमें 'द लंचबॉक्स' और 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' जैसी सही फिल्में चुनने का मौका भी मिलता, तो भी हम उसे बिगाड़ देते'.
कश्यप से होमबाउंड के बारे में भी पूछा गया, जिसे पिछले साल भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, साथ ही द लंचबॉक्स और ऑल वी इमेजिन एज लाइट की पिछली प्रविष्टियों के बारे में भी पूछा गया.
इस फिल्म उन्होंने कहा, 'होमबाउंड को भेजा गया था. यह अंतिम 15 की शॉर्टलिस्ट में शामिल हो गई. यह अच्छी बात थी. 'द लंचबॉक्स' और 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' की बात करें तो, चयन समितियों ने जानबूझकर इन्हें नहीं चुना. अब 'गोंधल' है देखते हैं क्या होता है'.
संतोष दावखर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 'गोंधल ' को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 99वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 33 फिल्मों में से चुना है. ग्रामीण महाराष्ट्र में फिल्माई गई यह मराठी थ्रिलर फिल्म पारंपरिक गोंधल अनुष्ठान और क्षेत्र की लोक-प्रदर्शन विरासत से प्रेरित है.