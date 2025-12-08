ETV Bharat / entertainment

गोल्डन ग्लोब्स 2026 के नॉमिनेशन का एलान, यहां देखें पूरी लिस्ट

83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन का एलान हो गया है. आइए जानें लिस्ट में सबसे आगे कौन है?

Golden Globes 2026
गोल्डन ग्लोब्स 2026 (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 8, 2025 at 8:49 PM IST

हैदराबाद: 83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन का एलान सोमवार, 8 दिसंबर को मार्लोन वेन्स और स्काई पी मार्शल ने की. ये अवॉर्ड फिल्मों, टेलीविजन शो और, पहली बार, पॉडकास्ट को कवर करते हैं. इस कार्यक्रम को 11 जनवरी 2026 को निक्की ग्लेजर होस्ट करेंगी.

जोएल एडगर्टन, ऑस्कर आइजैक, माइकल बी जॉर्डन, ड्वेन जॉनसन, वैगनर मौरा और जेरेमी एलन व्हाइट बेस्ट एक्टर नॉमिनी में सबसे आगे हैं, जबकि जूलिया रॉबर्ट्स, जेनिफर लॉरेंस, जेसी बकले, टेसा थॉम्पसन, ईवा विक्टर और रेनेट रेन्सवे फीमेल ड्रामा सेक्शन में सबसे आगे हैं.

गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 83वां संस्करण रविवार, 11 जनवरी, 2026 को आयोजित किया जाएगा. इसकी मेजबानी कॉमेडियन निक्की ग्लेसर करेंगी. दर्शक इस समारोह को सीबीएस पर लाइव देख सकते हैं यह पैरामाउंट+ पर स्ट्रीम होगा. नामांकनों की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है...

फिल्म:

बेस्ट मोशन पिक्चर (ड्रामा)

  • फ्रेंकस्टीन
  • हैमनेट
  • द सीक्रेट एजेंट
  • सेंटिमेंटल वैल्यू
  • सिनर्स
  • इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट

बेस्ट मोशन पिक्चर (म्यूजिकल या कॉमेडी)

  • ब्लू मून
  • बुगोनिया
  • मार्टी सुप्रीम
  • नो अदर चॉइस
  • नोवेल वेग
  • वन बैटल आफ्टर अनदर

मोशन पिक्चर में बेस्ट मेल एक्टर (ड्रामा)

  • जोएल एडगर्टन, 'ट्रेन ड्रीम्स'
  • ऑस्कर आइजैक, 'फ्रेंकस्टीन'
  • ड्वेन जॉनसन, 'द स्मैशिंग मशीन'
  • माइकल बी. जॉर्डन, 'सिनर्स'
  • वैगनर मौरा, 'द सीक्रेट एजेंट'
  • जेरेमी एलन व्हाइट, 'स्प्रिंगस्टीन: डिलीवर मी फ्रॉम नोवेयर'

मोशन पिक्चर में बेस्ट फीमेल एक्टर (ड्रामा)

  • जेसी बकले, 'हैमनेट'
  • जेनिफर लॉरेंस, 'डाई माई लव'
  • रेनेट रेन्सवे, 'सेंटिमेंटल वैल्यू'
  • जूलिया रॉबर्ट्स, 'आफ्टर द हंट'
  • टेसा थॉम्पसन, 'हेडा'
  • ईवा विक्टर, 'सॉरी, बेबी'

बेस्ट परफॉर्मेंर मेल एक्टर (म्यूजिकल या कॉमेडी)

  • टिमोथी चालमेट, 'मार्टी सुप्रीम'
  • जॉर्ज क्लूनी, 'जे केली'
  • लियोनार्डो डिकैप्रियो, 'वन बैटल आफ्टर अनदर'
  • ईथन हॉक, 'ब्लू मून'
  • ली ब्युंग-हुन, 'नो अदर चॉइस'
  • जेसी प्लीमन्स, 'बुगोनिया'

बेस्ट परफॉर्मेंर फीमेल एक्टर (म्यूजिकल या कॉमेडी)

  • रोज बर्न, 'इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू'
  • सिंथिया एरिवो, 'विक्ड: फॉर गुड'
  • केट हडसन, 'सॉन्ग संग ब्लू'
  • चेज इन्फिनिटी, 'वन बैटल आफ्टर अनदर'
  • अमांडा सेफ्राइड, 'द टेस्टामेंट ऑफ एन ली'
  • एम्मा स्टोन, 'बुगोनिया'

बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर (कोई भी मोशन पिक्चर)

  • बेनेसियो डेल टोरो, 'वन बैटल आफ्टर अनदर'
  • जैकब एलोर्डी, 'फ्रेंकस्टीन'
  • पॉल मेस्कल, 'हैमनेट'
  • शॉन पेन, 'वन बैटल आफ्टर अनदर'
  • एडम सैंडलर, 'जे केली'
  • स्टेलन स्कार्सगार्ड, 'सेंटिमेंटल वैल्यू'

बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्टर (कोई भी मोशन पिक्चर)

  • एमिली ब्लंट, 'द स्मैशिंग मशीन'
  • एल फैनिंग, 'सेंटिमेंटल वैल्यू'
  • एरियाना ग्रांडे, 'विकेड: फॉर गुड'
  • इंग्गा इब्सडॉटर लिलियास, 'सेंटिमेंटल वैल्यू'
  • एमी मैडिगन, 'वेपन्स'
  • टेयाना टेलर, 'वन बैटल आफ्टर अनदर'

बेस्ट डायरेक्टर (मोशन पिक्चर)

  • पॉल थॉमस एंडरसन, 'वन बैटल आफ्टर अनदर'
  • रयान कूगलर, 'सिनर्स'
  • गुइलेर्मो डेल टोरो, 'फ्रेंकस्टीन'
  • जाफर पनाही, 'इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट'
  • जोआचिम ट्रायर, 'सेंटिमेंटल वैल्यू'
  • क्लो झाओ, 'हैमनेट'

बेस्ट स्क्रीनप्ले (मोशन पिक्चर)

  • 'हैमनेट'
  • 'इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट'
  • 'मार्टी सुप्रीम'
  • 'वन बैटल आफ्टर अनदर'
  • 'सेंटिमेंटल वैल्यू'
  • 'सिनर्स'

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर

  • 'फ्रेंकस्टीन'
  • 'सिनर्स'
  • 'वन बैटल आफ्टर अनदर'
  • 'सिरात'
  • 'हैमनेट'
  • 'एफ1'

बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग

  • 'ड्रीम एज वन', 'अवतार: फायर एंड ऐश'
  • 'गोल्डन', 'केपॉप डेमन हंटर्स'
  • 'आई लाइड टू यू', 'सिनर्स'
  • 'नो प्लेस लाइक होम', 'विक्ड: फॉर गुड'
  • 'द गर्ल इन द बबल', 'विक्ड: फॉर गुड'
  • 'ट्रेन ड्रीम्स', 'ट्रेन ड्रीम्स'

बेस्ट एनिमेटेड फिल्म

  • 'आर्को'
  • 'डेमन स्लेयर: किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल'
  • 'एलियो'
  • 'केपॉप डेमन हंटर्स'
  • 'लिटिल एमेली ऑर द कैरेक्टर ऑफ रेन'
  • 'जूटोपिया 2'

बेस्ट मोशन पिक्चर (नॉन-इंग्लिश लैंग्वेज)

  • 'इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट'
  • 'नो अदर चॉइस'
  • 'द सीक्रेट एजेंट'
  • 'सेंटिमेंटल वैल्यू'
  • 'सिरत'
  • 'द वॉयस ऑफ हिंद रजब'

GOLDEN GLOBES 2026 NOMINATIONS
83RD GOLDEN GLOBE AWARDS
GOLDEN GLOBES 2026 NOMINATIONS LIST
गोल्डन ग्लोब्स 2026 नॉमिनेशन लिस्ट
GOLDEN GLOBES 2026 NOMINATIONS

