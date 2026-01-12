गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 विनर्स: 'वन बैटल आफ्टर अनदर', 'एडोलसेंस' ने मारी बाजी, 16 साल के इस एक्टर फिर रचा इतिहास
गोल्डन ग्लोब 2026 का विनर लिस्ट सामने आ गया है. आइए जानें इस लिस्ट में किसने बाजी मारी और किसे कौन-सा खिताब मिला है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 12, 2026 at 2:01 PM IST|
Updated : January 12, 2026 at 2:06 PM IST
हैदराबाद: गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 में सितारों से भरी एक रात देखने को मिली. इस अवॉर्ड सेरेमनी में देशभर की मशहूर हस्तियां शामिल हुई. इस साल, इस महफिल ने न सिर्फ फिल्म और टेलीविजन की दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाओं का जश्न मनाया, बल्कि पहली बार पॉडकास्ट को भी शामिल किया गया. अवॉर्ड नाइट में लियोनार्डो डिकैप्रियो की 'वन बैटल आफ्टर अनदर' और फिलिप बारेंटिनी की 'एडोलसेंस' ने बाजी मारी.
गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 खत्म हो गया है, यह सेरेमनी फिल्म, टेलीविजन, म्यूजिक और कॉमेडी में सरप्राइज और बड़ी जीत के साथ खत्म हुई. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 रविवार, 11 जनवरी को हुए थे. कॉमेडियन निक्की ग्लेजर लगातार दूसरी बार होस्टिंग की जिम्मेदारी संभालती दिखीं. इसे सीबीएस टेलीविजन नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया गया और पैरामाउंट+ पर स्ट्रीम किया गया. दुनिया भर के एक्टर्स, फिल्ममेकर्स और क्रिएटर्स को पिछले साल उनके काम के लिए सम्मानित किया गया.
यहां उन विनर्स पर पूरी नजर है जिन्होंने गोल्डन ग्लोब्स 2026 का खिताब अपने नाम किया...
बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा
हैमनेट
बेस्ट मोशन पिक्चर – म्यूजिकल या कॉमेडी
वन बैटल आफ्टर अनदर
बेस्ट मोशन पिक्चर – एनिमेटेड
केपॉप डेमन हंटर्स (नेटफ्लिक्स)
बेस्ट मोशन पिक्चर – नॉन इंग्लिश लैंग्वेज
द सीक्रेट एजेंट – ब्राजील
बेस्ट परफॉर्मेंस मेल एक्टर (मोशन पिक्चर) – ड्रामा
वैगनर मौरा, द सीक्रेट एजेंट
बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल एक्टर (मोशन पिक्चर) – ड्रामा
जेसी बकले, हैमनेट
बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल एक्टर (मोशन पिक्चर) – म्यूजिकल या कॉमेडी
रोज बर्न, इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू
बेस्ट परफॉर्मेंस मेल एक्टर (मोशन पिक्चर) – म्यूजिकल या कॉमेडी
टिमोथी चालमेट, मार्टी सुप्रीम
बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग फीमेल एक्टर (मोशन पिक्चर)
टेयाना टेलर, वन बैटल आफ्टर अनदर
बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग मेल एक्टर (मोशन पिक्चर)
स्टेलन स्कार्सगार्ड, सेंटीमेंटल वैल्यू
बेस्ट डायरेक्टर - मोशन पिक्चर
पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर
बेस्ट स्क्रीनप्ले - मोशन पिक्चर
पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर
बेस्ट ओरिजिनल स्कोर - मोशन पिक्चर
लुडविग गोरानसन, सिनर्स
बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग - मोशन पिक्चर
गोल्डन, केपॉप डेमन हंटर्स
जूंग ग्यू क्वाक, यू हान ली, ही डोंग नाम, जियोंग हून सियो, पार्क हांग जून
सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट
सिनर्स, (वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स)
बेस्ट टेलीविजन सीरीज - ड्रामा
द पिट
बेस्ट टेलीविजन सीरीज - म्यूजिकल या कॉमेडी
द स्टूडियो
बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड सीरीज, एंथोलॉजी सीरीज, या मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन
एडोलसेंस
बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल एक्टर (टेलीविजन सीरीज) – ड्रामा
रिया सीहॉर्न, प्लुरिबस
बेस्ट परफॉर्मेंस मेल एक्टर (टेलीविजन सीरीज) – ड्रामा
नोआ वायले, द पिट
बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल एक्टर (टेलीविजन सीरीज) – ड्रामा – म्यूजिकल या कॉमेडी
जीन स्मार्ट, हैक्स
बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल एक्टर (लिमिटेड सीरीज, एंथोलॉजी सीरीज, या मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन) - मोशन पिक्चर
मिशेल विलियम्स, डाइंग फॉर सेक्स
बेस्ट परफॉर्मेंस मेल एक्टर (लिमिटेड सीरीज, एंथोलॉजी सीरीज, या मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन) - मोशन पिक्चर
स्टीफन ग्राहम, एडोलसेंस
बेस्ट परफॉर्मेंस मेल एक्टर (टेलीविजन सीरीज) – म्यूजिकल या कॉमेडी
सेठ रोजन, द स्टूडियो
बेस्ट टेलीविजन सुपोर्टिंग फीमेल एक्टर
एरिन डोहर्टी, एडोलसेंस
बेस्ट टेलीविजन सुपोर्टिंग मेल एक्टर
ओवेन कूपर, एडोलसेंस
बेस्ट टेलीविजन स्टैंड-अप कॉमेडी
रिकी गेर्वैस, रिकी गेर्वैस: मॉर्टेलिटी
बेस्ट पॉडकास्ट
गुड हैंग विद एमी पोहलर
ओवेन कूपर ने रचा इतिहास
एक्टर को यह अवॉर्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन ए टीवी सीरीज कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में मिला. इस जीत के साथ, ओवेन कूपर ने इतिहास रच दिया है. सिर्फ 16 साल की उम्र में, वह अब इस कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब जीतने वाले सबसे कम उम्र के एक्टर बन गए हैं. वह लगातार गोल्डन ग्लोब, एमी अवॉर्ड और क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के मेल एक्टर भी हैं.