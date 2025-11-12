Globe Trotter: येलो साड़ी, हाथ में रिवॉल्वर, राजामौली की फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक जारी, निभाएंगी ये किरदार
एसएस राजामौली ने आज पुष्टि की है कि प्रियंका चोपड़ा उनकी फिल्म में हैं. उन्होंने फिल्म से प्रियंका का फर्स्ट लुक जारी किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2025 at 8:32 PM IST
Updated : November 12, 2025 at 8:54 PM IST
हैदराबाद: इंतजार आखिरकार खत्म हुआ. मशहूर फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली ने अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित एक्शन-एडवेंचर फिल्म की हीरोइन से पर्दा हटाया है. उन्होंने आधिकारिक तौर पर एलान किया है कि उनकी फिल्म में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा काम कर रही हैं. उन्होंने अपनी फिल्म से प्रियंका का फर्स्ट लुक भी जारी किया है. इस फिल्म में महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं.
12 नवंबर को एसएस राजामौली ने सोशल मीडिया पर अपनी आगामी फिल्म से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक जारी किया है. इस पोस्टर के साथ डायरेक्टर ने शानदार अंदाज में देसी गर्ल का वेलकम बैक किया है.
राजामौली ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा का पोस्टर जारी करते हुए हैशटैग ग्लोब ट्रॉटर के साथ लिखा है, 'वह महिला जिसने ग्लोबल स्टेज पर भारतीय सिनेमा को नया आयाम दिया. देसी गर्ल वेलकम बैक. दुनिया को आपकी मंदाकिनी के अनगिनत रंग देखने का बेसब्री से इंतजार है.'
प्रियंका के पोस्ट पर गुंडे को-स्टार रणवीर सिंह का रिएक्शन
वहीं, प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा, 'वह दिखने से कहीं ज्यादा है... मंदाकिनी को हेलो कहो.' प्रियंका चोपड़ा के इस पोस्ट पर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है.
रणवीर ने लिखा है, 'वेरी कूल.' वहीं, आर. माधवन ने कमेंट किया है, वाह वाह वाह वाह एंडी शानदार... क्या लुक और क्या असर है. आप दिन-ब-दिन बेहतरीन होते जा रही हैं. वहीं, भूमि पेडनेकर ने राइड हैंड वाली इमोजीज कमेंट बॉक्स में छोड़े हैं. सेलेब्स के अलावा फैंस को भी देसी गर्ल का यह अवतार पसंद आया है. सोशल मीडिया #PriyankaChopraIsBack ट्रेंड कर रहा है.
पोस्टर में 'देसी गर्ल' का लुक
पोस्टर में 'देसी गर्ल' डार्क येलो कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं. प्रियंका चोपड़ा बंधे हुए बाल, कानों में झुमके पहने, अपने दुश्मनों पर बंदूक तानते हुए नजर आ रही हैं. उनका निडर अवतार के साथ एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही हैं. उनका ये धांसू लुक और पावरफुल लुक भारत और हॉलीवुड दोनों जगहों पर निभाई गई दमदार भूमिकाओं की याद दिलाएगा.
राम चरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म आरआरआर की अपार सफलता के बाद एसएस राजामौली की अगली बड़ी फिल्म है. इसे अस्थायी रूप से एसएसएमबी29 कहा जा रहा है. हालांकि, टीम ने अभी तक फिल्म के ऑफिशियल टाइटल का खुलासा नहीं किया है.
15 नवंबर को ग्लोब ट्रॉटर इवेंट
हाल ही में राजामौली की आगामी फिल्म के टीम ने एक बड़ा अपडेट साझा किया है, जिसमें महेश बाबू ने फिल्म की पहला ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है. शनिवार को शेयर किए गए वीडियो मैसेज में तेलुगु सुपरस्टार ने एलान किया कि फिल्म का पहला कार्यक्रम 15 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा.