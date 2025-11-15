ETV Bharat / entertainment

रामोजी फिल्म सिटी में सजा 'ग्लोब ट्रॉटर' का शाही सेट, आज मिलेगा महेश बाबू-राजामौली की फिल्म से बड़ा सरप्राइज?

हैदराबाद: द ग्रैंड ग्लोब ट्रॉटर इवेंट निस्संदेह वह सबसे बड़ा आयोजन है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है. आज 15 नवंबर 2025 को होने वाला यह कार्यक्रम भारत के अब तक के सबसे बड़ी पेशकश के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निर्देशक एस. एस. राजामौली. पृथ्वीराज सुकुमारन के उग्र कुम्भा लुक और प्रियंका चोपड़ा जोनस के दमदार मंदाकिनी लुक के जारी होने के बाद उत्साह और भी बढ़ गया है.

सोशल मीडिया पर इन झलकियों ने तहलका मचा दिया, जिससे देशभर में प्रत्याशा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई. अब, इस उत्सुकता को और बढ़ाने के लिए मेकर्स ने एक बीटीएस वीडियो जारी किया है, जो इस विशाल इवेंट के पैमाने की झलक देता है.

द ग्रैंड ग्लोब ट्रॉटर इवेंट के बीटीएस में हैदराबाद में अन्फोल्डिंग हो रही भव्यता को दिखाया गया है. विशाल स्क्रीन से लेकर प्रशंसकों के लिए फैले हुए ग्राउंड एरिया तक, और भारी संगीत सेटअप से लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियों त, इस इवेंट का हर हिस्सा भव्यता बयां करता है. हैदराबाद स्थित रामोजी फल्म सिटी अपनी विशालता के कारण भारी भीड़ को इकट्ठी करने में कामयाब होती दिख है, जो बड़ी संख्या में दर्शकों के आने का वादा करता है. यह मेगा-स्पेक्टेकल एक ऐसा अनुभव देने वाला है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया.

दूरदर्शी फिल्ममेकर एस. एस. राजामौली द्वारा निर्देशित और सुपरस्टार महेश बाबू के अपार फैनबेस द्वारा समर्थित यह 15 नवंबर का इवेंट, रामोजी फिल्म सिटी में, एक पीढ़ी में एक बार होने वाला आयोजन माना जा रहा है. 50,000 से अधिक फैंस की उपस्थिति की उम्मीद के साथ, यह भारतीय मनोरंजन के इतिहास में सबसे बड़े लाइव फैन गैदरिंग्स में से एक बनने वाला है, जिसमें फिल्म अनाउंसमेंट के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक अनूठा शाही सेट पेश किया जाएगा.

फैंस सालों से इन दोनों को साथ देखने का इंतजार कर रहे थे, और अब उत्साह अपने चरम पर है. राजामौली पहले ही भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर स्थापित कर चुके हैं, और अब उनका दक्षिण सुपरस्टार महेश बाबू के साथ सहयोग वह अगली बड़ी चीज है, जिसका सभी को इंतजार है.