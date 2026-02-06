ETV Bharat / entertainment

'घूसखोर पंडत' टाइटल विवाद पर नीरज पांडे ने तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर ने कहा- ये तो बोलचाल में बहुत आम है

नीरज पांडे ने फिल्म 'घूसखोर पंडत' के विवादित टाइटल पर बढ़ते विवाद के चलते अपना पक्ष रखा है.

Ghooskhor Pandat title row
'घूसखोर पंडत' टाइटल विवाद (POSTER/ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 6, 2026 at 9:39 AM IST

|

Updated : February 6, 2026 at 9:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: मनोज वाजपेयी की हाल ही में फिल्म घूसखोर पंडत का ऐलान हुआ और फिल्म अपने टाइटल से विवादों में आ गई. लखनऊ में फिल्म का पूरजोर विरोध हो रहा है. इस मामले में हजरतगंज पुलिस थाने में फिल्म मेकर्स के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है. शिकायत में सामाजिक शांति भंग करने के प्रयास का आरोप लगाया गया है. वहीं, फिल्म मेकर्स कंबाइन (FMC) बॉडी ने भी नेटफ्लिक्स और डायरेक्टर को नोटिस जारी किया है. अब इस पूरे मुद्दे पर फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट जारी किया है.

डायरेक्टर नीरज पांडे ने क्या बोला?

नीरज पांडे ने आज 6 फरवरी की सुबह-सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है, 'हमारी फिल्म एक काल्पनिक कॉप ड्रामा फिल्म है, काल्पनिक नाम के तौर पर ही 'पंडत' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में बहुत आम है. फिल्म की कहानी व्यक्ति के कार्यों और उसकी च्वाइस पर बेस्ड है, जोकि की जाति, धर्म और समुदाय को प्रजेंट नहीं करता है. बतौर फिल्ममेकर मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हू. उन्हीं स्टोरी को दिखाना जो वैचारिक और सम्मानजनक है. यह फिल्म, मेरे पिछले काम की तरह बस दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है. हम समझते हैं कि कुछ लोगों का इसका टाइटल चुभता है.

डायरेक्टर ने आगे लिखा है, 'हमने फिलहाल सभी प्रमोशनल चीजों को हटाने का फैसला किया है, क्योंकि हमारा मानना ​​है कि फिल्म को पूरी तरह से देखना और हमारी कहानी के संदर्भ में समझना जरूरी है, न कि अधूरे दृश्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन करना, हम जल्द ही दर्शकों के साथ फिल्म साझा करने के लिए उत्सुक हैं'.

घूसखोर पंडत के बारे में

फिल्म घूसखोर पंडत के बारे में बता दें, इसे नीरज पांडे और रितेश शाह ने मिलकर बनाया है. यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें मनोज बाजपेयी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. फिल्म की कहानी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की है, जो पंडत उपनाम से जाना जाता है. हाल ही में फिल्म का टीजर भी जारी हुआ था, जिसे अब हटा दिया गया है. इसके बाद से एक तबके ने फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया है. मेरठ, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन जैसे शहरों में इस फिल्म का विरोध हो रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका दायर की गई है.

ये भी पढ़ें:

मनोज वाजपेयी ने फिल्म पॉलिटिक्स पर प्रशांत किशोर से की चर्चा, बताया कौन हैं बॉलीवुड के विराट-रोहित - Manoj Bajpayee

Last Updated : February 6, 2026 at 9:46 AM IST

TAGGED:

GHOOSKHOR PANDAT
NEERAJ PANDEY
MANOJ BAJPAYEE
घूसखोर पंडत
GHOOSKHOR PANDAT TITLE ROW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.