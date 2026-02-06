घूसखोर टाइटल विवाद: विरोध के चलते इन फिल्मों को बदलने पड़े थे नाम, अब मनोज वाजपेयी की फिल्म का क्या होगा?

ETV Bharat / entertainment

हैदराबाद: ओटीटी की अग्रणी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने हाल ही में नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी के साथ नई फिल्म 'घूसखोर पंडत' का एलान किया था. फिल्म के एलान के साथ एक टीजर भी जारी किया गया था. फिल्म के एलान को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि अब यह अपने टाइटल की वजह से भारी विरोध का सामना कर रही है. फिलहाल मेकर्स ने फिल्म की सभी प्रमोशनल सामग्री (टीजर और पोस्टर्स) को हटा दिया है. वहीं, फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है और लोगों को समझाने की कोशिश की है. अब फिल्म घूसखोर पंडत का भविष्य में टाइटल क्या होगा, इससे पहले जानेंगे उन फिल्मों के बारे में जो अपने विवादित टाइटल के चलते चर्चा में रही और बाद में फिल्म को नाम बदलना पड़ा.

बिल्लू

इरफान खान और शाहरुख खान स्टारर फिल्म बिल्लू (2009) अपने नाम के चलते विरोध का सामना कर चुकी है. फिल्म का पहले नाम बिल्लू बार्बर था. बाद में बार्बर शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई और फिल्म का बिल्लू कर दिया गया.

गोलियों की रासलीला : राम लीला

संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला - रामलीला (2013) को दो बार टाइटल चेंज करना पड़ा. फिल्म का पहला नाम रामलीला था. विरोधियों का तर्क था कि फिल्म का टाइटल एक रोमांटिक ड्रामा के बजाय एक धार्मिक सीरियल (रामलीला) की ओर इशारा करता है. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के भरपूर रोमांस से भरी इस फिल्म पर नाम बदलने से कोई असर नहीं पड़ा था.

पद्मावत

शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म पद्मावत (2018) को करणी सेना के विरोध के चलते अपना टाइटल बदलना पड़ा था. संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म का नाम पहले 'पद्मावती' था जो विरोध के बाद पद्मावत करना पड़ा. फिल्म में दीपिका ने रानी पद्मावती का रोल किया था और कुछ सीन में उनकी कमर दिखने वाले सीन भी हटाए गए थे. मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

लवयात्री

सलमान खान के फिल्म प्रोडक्शन के तहत बनी फिल्म लवयात्री (2018) को भी अपने विवादित टाइटल के चलते नाम बदलना पड़ा था. फिल्म का पहले नाम लवरात्रि था, जिसका विश्व हिंदू परिषद ने यह तर्क देकर विरोध किया था, इससे हिंदू फेस्टिवल नवरात्रि का अपमान होता है. फिल्म में सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा लीड रोल में थे. हालांकि फिल्म कुछ खास नहीं चली थी.

जजमेंटल है क्या

विवादित एक्ट्रेस कंगना रनौत की साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म जजमेंटल है क्या बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई. मेंटल है क्या से जजमेंटल है क्या हुई इस फिल्म का इसलिए विरोध किया गया था, क्योंकि इससे इंडियन साइकेट्रिक सोसायटी और मेंटल हेल्थ एडवोकट्स

लक्ष्मी

अक्षय कुमार की साल 2020 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म लक्ष्मी भी अपने टाइटल के चलते खूब विवादों में रही थी. साउथ एक्टर राघव लॉरेंस ने फिल्म का निर्देशन किया था. फिल्म का नाम पहले लक्ष्मी बम था, जिसे दक्षिण-पंथी विचारधारा के लोगों के विरोध के बाद लक्ष्मी कर दिया गया. फिल्म का विरोध का कारण लक्ष्मी माता के नाम के साथ बम लगाना था, जो उनकी छवि को धूमिल करता है.

सम्राट पृथ्वीराज

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का पहले नाम सिर्फ पृ्थ्वीराज ही था. वहीं, राजपूत करणी सेना के विरोध के बाद मेकर्स को पृथ्वीराज के आगे सम्राट पृथ्वीराज करना पड़ा. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी.

