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'वेलकम 3' में भोजपुरी तड़का, अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह ने धमाकेदार गाने 'घिस-घिस-घिस' से उड़ाया गर्दा

'घिस-घिस-घिस' गाना ( Poster )

हैदराबाद: 'वेलकम टू गद जंगल' सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है. यह फिल्म अगले महीने रिलीज हो रही है. रिलीज से पहले यह अपने ट्रेलर और गाने को लेकर सुर्खियों में बना हुआ, जिसकी वजह से दर्शक फिल्म की रिलीज को लेकर काफी उत्साहित है. इसी वजह उत्साह को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने आज फिल्म का एक और नया गाना लॉन्च किया है, जिसका नाम 'घिस-घिस-घिस' है. यह एक भोजपुरी गाना है. इस गाने की रिलीज होते ही लोगों को दीवाना कर दिया है. सोमवार को अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर 'घिस-घिस-घिस' प्रोमो अपलोड किया है और फैंस को बताया कि उनकी आगामी फिल्म वेलकम 3 का नया ट्रैक 'घिस-घिस-घिस' रिलीज हो गया है. इस क्लिप को साझा करते हुए खिलाड़ी कुमार ने कैप्शन में लिखा है, 'अगर आपकी जिंदगी थोड़ी ज्यादा ही घिस रही है तो घिस घिस घिस के साथ माहौल बदलने का समय आ गया है. गाना अब रिलीज हो गया है. 'वेलकम टू गद जंगल' सिनेमाघरों में 26 जून 2026 से शुरू होगा हंगामा.' 'घिस घिस घिस' अब 'वेलकम टू द जंगल' के साउंडट्रैक का हिस्सा है. यह एक भोजपुरी गाना है, जो आइटम गानों में से एक है. इसके बोल साबुन पर केंद्रित हैं. इस गाने में अक्षय के साथ अक्षरा सिंह भी हैं, जो खुद भी भोजपुरी कलाकार हैं.