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बिहार के महादलित टोले में फिल्मी सितारों की दस्तक, स्नेहा उल्लाल के साथ शूटिंग कर रहीं गांव की महिलाएं

गया महादलित टोले में स्नेहा उल्लाल के मूवी की शूटिंग ( ETV Bharat )

मंजू देवी के मुताबिक, ग्रामीणों को शूटिंग में छोटे-छोटे काम और दृश्यों में शामिल होने का मौका मिल रहा है. पुरुषों को करीब पांच से छह घंटे की शूटिंग के लिए 400 रुपये और महिलाओं को 300 रुपये तक मेहनताना दिया जा रहा है. उनका कहना है कि ग्रामीण दृश्य में कलाकारों के साथ खड़ा होना, बातचीत करना और कैमरे के सामने मौजूद रहना ही उनका काम है. लंबे समय से खेतों में काम करने वाली महिलाओं के लिए यह कुछ दिनों का अलग तरह का रोजगार और अनुभव है.

मंजू देवी के घर में शूटिंग के दौरान ग्रामीण जीवन की तस्वीर भी कैमरे में कैद हो रही है. घर के एक कमरे में लकड़ी के चूल्हे पर खाना तैयार किया जा रहा था और उसी दौरान घर के आंगन में शूटिंग चल रही थी. मंजू देवी बताती हैं कि उनके घर में गैस सिलेंडर मौजूद है, लेकिन महंगाई के कारण लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी बन गया है. वह अपने पति के साथ खेतों में मजदूरी करती हैं. फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए स्थानीय स्तर पर काम भी मिला है.

डुंगेश्वरी क्षेत्र के महादलित टोले में इन दिनों 'अर्धनायक' फिल्म की शूटिंग चल रही है. फिल्म की कहानी प्रसिद्ध साहित्यकार शैवाल ने लिखी है. फिल्म का प्रमुख विषय लोक कलाओं के धीरे-धीरे खत्म होने और ग्रामीण जीवन की चुनौतियों से जुड़ा है. पानी का संकट भी कहानी के महत्वपूर्ण हिस्सों में शामिल है. फिल्म की करीब 50 प्रतिशत शूटिंग गया जिले में की जा रही है. ग्रामीण परिवेश और स्थानीय लोगों की मौजूदगी कहानी को वास्तविक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

शूटिंग के दौरान स्नेहा उल्लाल का बकरियों से खास लगाव (ETV Bharat)

फिल्म की अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल शूटिंग के बीच मिले समय को गांव की महिलाओं के साथ बिताना पसंद कर रही हैं. वह उनसे उनके रहन-सहन, परंपराओं और रोजमर्रा की परेशानियों के बारे में बातचीत करती हैं. शूटिंग खत्म होते ही वह कई बार महिलाओं के बीच जमीन पर बैठकर उनसे बातचीत करती नजर आती हैं. एक मौके पर उन्होंने गांव में मौजूद बकरी के बच्चे के साथ भी समय बिताया और उसका नाम पूछा. जब महिलाओं ने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, तो स्नेहा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर आप चाहें तो वह उसका नाम रख सकती हैं.

मंजू देवी की गोतनी दौलती देवी भी पिछले पांच-छह दिनों से फिल्म की शूटिंग में शामिल हो रही हैं. करीब 45 वर्षीय दौलती देवी ने बताया कि उन्होंने कभी फिल्म नहीं देखी, लेकिन कलाकारों के साथ शूटिंग स्थल पर समय बिताना उनके लिए नया अनुभव है. ग्रामीण परिवेश वाले दृश्यों में महिलाएं कलाकारों के पीछे बैठती हैं, बातचीत करती हैं और दृश्य का हिस्सा बनती हैं. कैमरे के सामने कुछ देर बैठना भी उनके लिए अभिनय जैसा अनुभव है.

महादलित टोले में रहने वाली करीब 40 वर्षीय मंजू देवी का मिट्टी का घर इन दिनों फिल्म की शूटिंग का अहम हिस्सा बना हुआ है. घर के आसपास सफाई कराई गई है और शूटिंग के लिए लाइट व कैमरे लगाए गए हैं. हिंदी सिनेमा से जुड़े कलाकार यहां सुबह से शाम तक शूटिंग करते नजर आ रहे हैं. मंजू देवी के परिवार और आसपास रहने वाली ग्रामीण महिलाएं भी शूटिंग का हिस्सा बन रही हैं. उनके लिए यह अनुभव इसलिए खास है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में फिल्मी दुनिया से उनका सीधा संपर्क नहीं रहा है.

गया: बिहार के विश्वप्रसिद्ध बोधगया की डुंगेश्वरी पहाड़ी से कुछ दूरी पर स्थित महादलित टोले का माहौल इन दिनों पूरी तरह बदला हुआ है. आम दिनों में जहां मिट्टी के घर, खेत और ग्रामीण जीवन नजर आता है, वहीं पिछले कुछ दिनों से कैमरे, बड़ी लाइटें, शूटिंग उपकरण और फिल्म कलाकारों की आवाजाही ने इस इलाके को फिल्म के सेट में बदल दिया है.

कुएं के पास पानी भरने वाले दृश्य में सुनैना

टोले की 21 वर्षीय सुनैना कुमारी वहां मौजूद महिलाओं में अपेक्षाकृत अधिक पढ़ी-लिखी हैं. वह नौवीं कक्षा तक पढ़ी हैं और फिल्मों को सिनेमाघर में देख चुकी हैं. हालांकि, किसी फिल्म की शूटिंग को इतने करीब से देखने का यह उनका पहला अनुभव है. सुनैना ने बताया कि फिल्म के एक दृश्य में वह कुएं के पास पानी भरने वाली महिलाओं के साथ शामिल हुईं. इस दौरान उन्हें कुछ संवाद भी बोलने का मौका मिला. उनके लिए कैमरे के सामने अभिनय करना बेहद खास अनुभव रहा. सुनैना ने बताया कि स्नेहा उल्लाल ग्रामीण महिलाओं से बेहद सहज तरीके से बात करती हैं. उन्होंने अभिनेत्री की फिल्म के बारे में जानकारी मिलने के बाद इंटरनेट पर उनका काम भी देखा.

गांव में पहुंचीं दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों लोग

फिल्म की शूटिंग के कारण डुंगेश्वरी के महादलित टोले में इन दिनों बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. दर्जनों छोटी-बड़ी गाड़ियां, शूटिंग उपकरण और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी से गांव का सामान्य माहौल बदल गया है. शूटिंग के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी और फिल्म प्रोडक्शन की टीम के सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहते हैं. शूटिंग शाम करीब सात से आठ बजे तक चलती है, जिसके बाद कलाकार बोधगया लौट जाते हैं.

''मैं पहले भी पटना आ चुकी हैं, लेकिन गया में फिल्म की शूटिंग का यह पहला अनुभव है. यहां के लोगों के व्यवहार और अपनापन अच्छा लगा. जब मेरी पहली फिल्म थी तो समय मैं काफी छोटी थी और अभिनय की दुनिया में नई थी. उस दौर में निर्देशक और कलाकार जैसा बताते थे, उसी तरह अभिनय करने की कोशिश करती थी.''- स्नेहा उल्लाल, एक्ट्रेस, अर्धनायक

'अर्धनायक' में लालमुनिया देवी का किरदार

'अर्धनायक' में स्नेहा उल्लाल लालमुनिया देवी नाम का ग्रामीण महिला का किरदार निभा रही हैं. उनका कहना है कि फिल्म का परिवेश और किरदार उन्हें पसंद आया है. फिल्म की कहानी 1950 के दशक के ग्रामीण समाज की पृष्ठभूमि से भी जुड़ती है. स्नेहा का कहना है कि ग्रामीण महिलाओं से मिलना और उनके जीवन को करीब से समझना उनके लिए इस फिल्म के अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

शूटिंग वाला घर (ETV Bharat)

बकरी के बच्चों से भी खास लगाव

स्नेहा उल्लाल ने बताया कि उन्हें जानवर काफी पसंद हैं. यही वजह है कि शूटिंग के दौरान वह गांव में बकरी और गाय के बच्चों के साथ भी समय बिताती हैं. गांव की महिलाओं के साथ बातचीत के दौरान बकरी के बच्चे का नाम रखने की बात भी सामने आई. इस दौरान महिलाओं और स्नेहा के बीच हंसी-मजाक का माहौल बना रहा.

बिहार को लेकर बदली धारणा

स्नेहा ने कहा कि बिहार के बारे में पहले उनकी जानकारी सीमित थी, लेकिन यहां आकर लोगों से मिलने और बातचीत करने के बाद उनका अनुभव सकारात्मक रहा. उन्होंने कहा कि गया के लोगों का व्यवहार उन्हें सहज और अपनापन देने वाला लगा. उन्होंने बिहार के नए कलाकारों के लिए भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिभा के साथ धैर्य और मानसिक रूप से तैयार रहना जरूरी है. उनके मुताबिक, इस क्षेत्र में चुनौतियां और दबाव होते हैं, इसलिए नए कलाकारों को इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए.

महाबोधि मंदिर और बराबर पहाड़ जाने की इच्छा

गया में शूटिंग को स्नेहा उल्लाल ने अपने लिए खास अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली के करीब फिल्म की शूटिंग करना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने महाबोधि मंदिर और बराबर पहाड़ जाने की इच्छा भी जताई. अभिनेत्री ने बताया कि 'अर्धनायक' के बाद वह एक अन्य बॉलीवुड फिल्म में भी काम करने वाली हैं, जिसकी जानकारी वह आगे साझा करेंगी.

शूटिंग में उमड़ा पूरा महादलित टोला (ETV Bharat)

15 सितंबर से मानपुर क्षेत्र में शूटिंग

'अर्धनायक' की शूटिंग गया के मानपुर क्षेत्र में 15 सितंबर 2026 से चल रही है. फिल्म के लेखक साहित्यकार शैवाल हैं और निर्माता डी आलिया हैं. फिल्म का निर्देशन अंजनी कुमार कर रहे हैं, जबकि डीओपी अरविंद हैं. फिल्म में डी आलिया, पुष्यमित्र, अनूप कुमार सिंह और राजेश कुमार समेत कई कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. अनूप कुमार सिंह को 'भाभी जी घर पर है' और राजेश कुमार को 'सैयारा' से जुड़े कलाकार के तौर पर बताया गया है. फिल्म में स्नेहा उल्लाल का किरदार भी अहम है.

फिल्म की शूटिंग ने गांव को दिया नया अनुभव

'अर्धनायक' की शूटिंग ने डुंगेश्वरी के महादलित टोले के ग्रामीणों को फिल्म निर्माण को करीब से देखने का मौका दिया है. कुछ महिलाओं को शूटिंग में भाग लेने के साथ रोजगार भी मिला है, जबकि गांव के बच्चों और परिवारों के लिए फिल्मी कलाकारों के साथ समय बिताना नया अनुभव बन गया है. इस बीच कैमरे के सामने ग्रामीण जीवन के दृश्य फिल्माए जा रहे हैं और कैमरे के पीछे गांव की महिलाएं और स्थानीय लोग फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को करीब से देख रहे हैं.

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