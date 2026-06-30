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'लॉक अप' सीजन 2 में आकांक्षा चमोला के तलाक के एलान के बाद गौरव खन्ना का पहला रिएक्शन, बोले- प्यार अभी...

'लॉक अप' सीजन 2 में आकांक्षा चमोला के तलाक के एलान के बाद गौरव खन्ना का पहला रिएक्शन सामने आया है.

Gaurav Khanna Akanksha Chamola
गौरव खन्ना/आकांक्षा चमोला (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 8:41 PM IST

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हैदराबाद: एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने 'लॉक अप' सीजन 2 के प्रीमियर एपिसोड में यह खुलासा करके अपने फैंस को हैरान कर दिया कि उन्होंने और गौरव खन्ना ने अलग होने का फैसला किया है. तलाक की चल रही खबरों के बीच, गौरव खन्ना आज 30 जून को 'खतरों के खिलाड़ी' के प्रमोशन को लेकर 'लाफ्टर शेफ्स' के सेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने आकांक्षा चमोला के तलाक के एलान के बाद अपना पहला रिएक्शन दिया.

टीवी एक्टर गौरव खन्ना को तब पहली बार देखा गया, जब उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप' सीजन 2 में खुलासा किया कि वे दोनों तलाक लेने जा रहे हैं. हालांकि गौरव ने अलग होने की बात न तो मानी और न ही नकारी, लेकिन उन्होंने कहा कि आकांक्षा के लिए उनका प्यार और सपोर्ट वैसा ही है, जैसे पहले था.

तलाक पर गौरव खन्ना का रिएक्शन
'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना जब आज लाफ्टर शेफ्स के सेट पर पहुंचे तो उन्होंने शटरबग्स के लिए पोज दिए. इस दौरान एक शख्स ने उनसे पूछा, 'गौरव भाई, क्या हाल है?' गौरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'बस यार, वही यार जो पहले था वही हाल है अभी भी. प्यार अभी भी उतना है, सपोर्ट अभी भी उतना है. मैं तो हमें सपोर्ट करूंगा आकांक्षा को, मेरी बीवी है यार. प्यार किया तो पीछे क्यों.' आकांक्षा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, 'प्यार अभी भी उतना है. सपोर्ट अभी भी उतना है.'

हालांकि, एक अन्य ने पूछा, 'भाई, लेकिन विवाद बहुत ज्यादा हो गया है.' तो इस पर गौरव ने जवाब दिया, 'आकांक्षा को जीवन के लिए शुभकामनाएं. मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूं और उसका सपोर्ट कर रहा हूं. वो अच्छा खेले और जीत के आए.' किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार करते हुए, गौरव ने पैपराजी को धन्यवाद देते और अंदर जाने से पहले कहा, 'अभी मैं आया हूं इसके लिए. जाते हैं और बनते हैं खतरों के खिलाड़ी.'

आकांक्षा ने अलग होने का बताया कारण
'लॉक अप' के हालिया एपिसोड में, आकांक्षा ने अपने साथी कंटेस्टेंट श्रेया कालरा और सूफी मोतीवाला से बात करते हुए गौरव खन्ना से अपने तलाक की वजह बताई. उन्होंने कहा, 'जब हमारी शादी हुई थी, तब मुझमें कभी भी मां बनने की इच्छा (मैटरनल इंस्टिंक्ट) नहीं थी. लेकिन मैं इसे जानने के लिए तैयार थी, और यह कभी बंद नहीं हुआ. हालांकि, धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं, लेकिन उसे इससे दिक्कत नहीं थी.'

उन्होंने आगे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ यह सोच बदल गई. अब वह बच्चा चाहता हैं और मैं उसे ये नहीं दे सकती. मुझमें मां बनने की इच्छा नहीं है, यह बात मैंने बहुत पहले ही कह दी थी. जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इस चीज के लिए नहीं बनी हूं, तो मैंने तभी कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं करने वाली हूं. इसलिए हमारी बातचीत हुई जिसमें मैंने उनसे कहा कि अगर वह मुझे छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ दें, फेयर इनफ.'

'लॉक अप' सीजन 2 में आकांक्षा ने तलाक का किया था एलान
बता दें, नेटफ्लिक्स के शो 'लॉक अप' सीजन 2 इट्रोडक्शन राउंड के दौरान आकांक्षा चमोला ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की थी. 'एक्सपोज' कार्ड टास्क में उन्होंने खुलासा किया कि वे और गौरव एक साल से अलग रह रहे हैं और वे दोनों तलाक लेने वाले हैं. इस खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया.

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का रिश्ता
बता दें गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया. इसके बाद आकांक्षा और गौरव 24 नवंबर, 2016 को शादी के बंधन में बंधे. यह शादी गौरव के होमटाउन कानपुर में तीन दिन तक चले शानदार समारोह में हुई थी.

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