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'लॉक-अप 2' में गौरव खन्ना का पत्नी आकांक्षा चमोला से हुआ आमना-सामना, दिखा ऐसा नजारा, झूठी है कपल के तलाक लेने की खबर?

गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला ( IANS )

हैदराबाद: स्टार टीवी एक्टर गौरव खन्ना आखिरकार लॉक अप 2 में बतौर गेस्ट पहुंच चुके हैं और शो के लेटेस्ट प्रोमो में उनका सामना उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला से हुआ. खबरें थी कि गौरव शो में पहुंचेंगे और यह खबर सच निकली. शो के प्रोमो में गौरव और आकांक्षा एक-दूजे के आमने-सामने नजर आ रहे हैं. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो को देखन के बाद पता चलता है कि गौरव और आकांक्षा के तलाक लेने की खबर शो के लिए कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी स्टंट हैं. लॉक-अप 2 में हुआ गौरव-आकांक्षा का आमना-सामना प्रोमो में देख सकते हैं कि बिग बॉस 19 के विजेता गौरव लॉक अप सीजन 2 के घर में कैजुअल लुक में हंसते हुए पहुंचे. जैसे ही घरवालों को पता चला कि किसी की एंट्री हो रही है, तो सभी चौंकन्ने हो गए और सबकी नजर गेट पर टिकी रही. वही, जैसे ही गौरव ने लॉक अप में एंट्री ली, सबके मुंह से ओ....ओ... की आवाजें आने लगी. वहीं, चलते-चलते गौरव खन्ना उस सेल में पहुंचे जहां उनकी पत्नी आकांक्षा बंद हैं. आकांक्षा ने जैसे ही गौरव को देखा तो वह खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. दूसरी तरफ सलाखों के बाहर से गौरव ने पत्नी की आंखों में आंखें डालकर कहा 'बैंड बजा दिया तूने'. प्रोमो में बस इतना ही दिखाया गया है.