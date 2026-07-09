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'लॉक-अप 2' में गौरव खन्ना का पत्नी आकांक्षा चमोला से हुआ आमना-सामना, दिखा ऐसा नजारा, झूठी है कपल के तलाक लेने की खबर?

गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला के तलाक लेने की खबर निकली झूठी? 'लॉक- अप 2' में हुआ पति-पत्नी का आमना-सामना

Gaurav Khanna and Akanksha Chamola
गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 9, 2026 at 10:37 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्टार टीवी एक्टर गौरव खन्ना आखिरकार लॉक अप 2 में बतौर गेस्ट पहुंच चुके हैं और शो के लेटेस्ट प्रोमो में उनका सामना उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला से हुआ. खबरें थी कि गौरव शो में पहुंचेंगे और यह खबर सच निकली. शो के प्रोमो में गौरव और आकांक्षा एक-दूजे के आमने-सामने नजर आ रहे हैं. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो को देखन के बाद पता चलता है कि गौरव और आकांक्षा के तलाक लेने की खबर शो के लिए कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी स्टंट हैं.

लॉक-अप 2 में हुआ गौरव-आकांक्षा का आमना-सामना

प्रोमो में देख सकते हैं कि बिग बॉस 19 के विजेता गौरव लॉक अप सीजन 2 के घर में कैजुअल लुक में हंसते हुए पहुंचे. जैसे ही घरवालों को पता चला कि किसी की एंट्री हो रही है, तो सभी चौंकन्ने हो गए और सबकी नजर गेट पर टिकी रही. वही, जैसे ही गौरव ने लॉक अप में एंट्री ली, सबके मुंह से ओ....ओ... की आवाजें आने लगी. वहीं, चलते-चलते गौरव खन्ना उस सेल में पहुंचे जहां उनकी पत्नी आकांक्षा बंद हैं. आकांक्षा ने जैसे ही गौरव को देखा तो वह खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. दूसरी तरफ सलाखों के बाहर से गौरव ने पत्नी की आंखों में आंखें डालकर कहा 'बैंड बजा दिया तूने'. प्रोमो में बस इतना ही दिखाया गया है.

गौरव-आकांक्षा के तलाक लेने की खबर निकली झूठी?

कहना गलत नहीं होगा कि गौरव के शो में आने से शो की टीआरपी आसमान छूने वाली है, क्योंकि अब इस जोड़ी के फैंस को इस एपिसोड का इंतजार है और वो जानना चाहते हैं कि क्या आखिर में दोनों तलाक लेने वाले हैं? या फिर शो को टीआरपी की रेस में आगे बढ़ाने के लिए मेकर्स की यह स्क्रिप्टेड स्टोरी है? वहीं, प्रोमो से हिसाब लगाया जाए, तो कपल के बीच ऐसी कोई अनबन नजर नहीं आई, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. इस हिसाब से कहना गलत नहीं होगा कि क्या गौरव और आकांक्षा के तलाक की खबर महज एक पब्लिसिटी स्टंट नहीं है?

आकांक्षा चमोला ने किया था शो पर शॉकिंग खुलासा

27 जून 2026 को हुए लॉक अप 2 के प्रीमियर के दौरान आकांक्षा ने खुलासा किया था कि वह और गौरव शादी के 9 साल बाद तलाक ले रहे हैं. एक्ट्रेस ने यह भी कहा था कि वे दोनों बीते एक साल से अलग-अलग रह रहे हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलने दिया. साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उनके और गौरव के बीच किसी भी तरह की कोई अनबन और मनमुटाव नहीं हैं. पर एक्ट्रेस ने यह भी जरूर कहा कि आज के समय को देखते हुए दोनों की प्रायरिटी अब मैच नहीं कर रही है. अब आकांक्षा की इस बात में कितनी सच्चाई है, यो शो और इस एपिसोड के खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा.

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