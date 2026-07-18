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नेशनल फिल्म अवार्ड 2026, राष्ट्रीय मंच पर गूंजा गढ़वाली सिनेमा, ढोली को मिला रजत कमल पुरस्कार

फीचर फिल्म श्रेणी में गढ़वाली फिल्म ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म के लिए प्रतिष्ठित रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

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72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 18, 2026 at 10:50 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 10:56 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के लिए गर्व और खुशी का बड़ा अवसर सामने आया है. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की फीचर फिल्म श्रेणी में गढ़वाली फिल्म ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म के लिए प्रतिष्ठित रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. पहली बार गढ़वाली सिनेमा को राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की पहचान मिलने से प्रदेश का फिल्म जगत उत्साहित है. इसे केवल एक फिल्म की सफलता नहीं बल्कि उत्तराखंड की लोकभाषा लोकसंस्कृति और क्षेत्रीय सिनेमा की राष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने दी बधाई: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर फिल्म के निर्देशक, निर्माता, कलाकारों और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई फिल्म नीति के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं. उत्तराखंडी सिनेमा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और भविष्य में प्रदेश की संस्कृति, लोकभाषा और लोककला को देश-दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

ओपन स्टूडियो के रूप में उभर रहा है उत्तराखंड: उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंसीधर तिवारी ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य के फिल्म उद्योग के लिए मील का पत्थर है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को नई गति मिलेगी.

उनके अनुसार उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य, विविध भौगोलिक परिस्थितियों और आधुनिक सुविधाओं के कारण एक 'ओपन स्टूडियो' के रूप में तेजी से उभर रहा है. उन्होंने कहा कि परिषद अब और अधिक ताकत के साथ काम करेगा. देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं को उत्तराखंड में शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए आमंत्रित करेंगे.

क्षेत्रीय फिल्मों को मिलेगा नया मंच: उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के उप निदेशक केएस चौहान ने कहा कि 'ढोली' की सफलता केवल एक फिल्म की उपलब्धि नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंडी सिनेमा की जीत है. उन्होंने कहा कि इस सम्मान के बाद राज्य की क्षेत्रीय फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और स्थानीय कलाकारों निर्देशकों व तकनीशियनों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे. उनका मानना है कि इससे युवा फिल्मकारों का उत्साह बढ़ेगा और प्रदेश की लोकभाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सिनेमा बनाने की दिशा में सकारात्मक माहौल तैयार होगा.

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Last Updated : July 18, 2026 at 10:56 PM IST

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