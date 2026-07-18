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नेशनल फिल्म अवार्ड 2026, राष्ट्रीय मंच पर गूंजा गढ़वाली सिनेमा, ढोली को मिला रजत कमल पुरस्कार

देहरादून: उत्तराखंड के लिए गर्व और खुशी का बड़ा अवसर सामने आया है. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की फीचर फिल्म श्रेणी में गढ़वाली फिल्म ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म के लिए प्रतिष्ठित रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. पहली बार गढ़वाली सिनेमा को राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की पहचान मिलने से प्रदेश का फिल्म जगत उत्साहित है. इसे केवल एक फिल्म की सफलता नहीं बल्कि उत्तराखंड की लोकभाषा लोकसंस्कृति और क्षेत्रीय सिनेमा की राष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने दी बधाई: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर फिल्म के निर्देशक, निर्माता, कलाकारों और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नई फिल्म नीति के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं. उत्तराखंडी सिनेमा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना रहा है और भविष्य में प्रदेश की संस्कृति, लोकभाषा और लोककला को देश-दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

ओपन स्टूडियो के रूप में उभर रहा है उत्तराखंड: उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंसीधर तिवारी ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य के फिल्म उद्योग के लिए मील का पत्थर है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को नई गति मिलेगी.