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गणेश चतुर्थी 2026: करीना कपूर के बेटे ने बनाई बप्पा की मूरत, राजकुमार राव ने भी दिखाई अपने इको-फ्रेंडली गणपति की झलक

इस साल, करीना ने अपने फैंस को गणेश चतुर्थी की बधाई एक पर्सनल अंदाज में दी. सोमवार 14 सिंतबर को बेबो ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर की है. पहली तस्वीर में सैफ अली खान जमीन पर बैठकर मिट्टी की मूर्ति को सावधानी से आकार देते हुए दिख रहे हैं सफेद कपड़ों में नजर आ रहे एक्टर मिट्टी से सने हाथों से मूर्ति बनाने का काम कर रहे थे.

हैदराबाद: पूरा देश आज (14 सितंबर) गणेश चतुर्थी मना रहा है. इसी झलक फिल्मी गलियारे से भी देखने को मिली है. बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने फैंस को खास अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं. वहीं, राजकुमार राव ने भी अपने इको फ्रेंडली बप्पी की झलक दिखाई है.

एक और तस्वीर में गमले में लगे पौधे के पास हाथ से बनी गणपति की मूर्ति रखी हुई दिखाई दी,जिसके साथ एक प्यारा सा नोट भी था जिसमें लिखा था कि इसे उनके बेटे जेह ने बनाया है. एक्ट्रेस ने नोट में लिखा है, 'मेरे जेह बाबा ने इसे बनाया है. सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं और शांति की कामना.' बता दें, करीना और सैफ, जिनकी शादी 2012 में हुई थी, के दो बेटे हैं - तैमूर और जेह.

करीना कपूर का पोस्ट (IG)

राजकुमार राव ने अपने इंस्टाग्राम पर बप्पा की झलक दिखाई है और कैप्शन में लिखा है, 'सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं. गणपति बप्पा मोरया. गणपति हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें. घर पर प्यार से बनाया गया हमारा इको-फ्रेंडली गणपति.'

काम की बात करें तो, करीना फिल्म 'दायरा' में नजर आएंगी. यह फिल्म 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में करीना और पृथ्वीराज सुकुमारन पुलिस अफसरों की भूमिका में हैं, जो किशोर अपराध की अंधेरी और जटिल दुनिया का सामना करते हुए एक-दूसरे के आमने-सामने आते हैं.

वहीं दूसरी ओर, सोमवार को पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धार्मिक उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में मशहूर पंडालों और मंदिरों में उमड़ रहे हैं। भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस त्योहार को पारंपरिक रीति-रिवाजों, पूजा-अर्चना और सामूहिक उत्सवों के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है.