'गांधी टॉक्स': विजय सेतुपति की फिल्म में सिर्फ पैसा बोलेगा, इंसान नहीं? साइलेंट टीजर के बाद ट्रेलर में भी नहीं एक भी बोल

विजय सेतुपति का आगामी फिल्म 'गांधी टॉक्स' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. यह फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Gandhi Talks
'गांधी टॉक्स' (Poster)
Published : January 27, 2026 at 2:10 PM IST

हैदराबाद: किशोर पी. बेलेकर के डायरेक्शन और विजय सेतुपति और अरविंद स्वामी स्टारिंग साइलेंट फिल्म 'गांधी टॉक्स' शुरू से ही दर्शकों के बीच दिलचस्पी जगा रही है. अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही छाई यह फिल्म लोगों को लुभा रही है. इसी बीच मेकर्स ने आज, 27 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है, जिसने सबका ध्यान खींचा है.

मेकर्स ने मंगलवार को गांधी टॉक्स का ऑफिशियल ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, 'हर कहानी को शब्दों की जरूरत नहीं होती. कुछ कहानियां महसूस करने के लिए होती हैं. इस बार, स्क्रीन बोलती नहीं है. यह आपको सुनवाती है. गांधी टॉक्स का ट्रेलर अब आ गया है. 30 जनवरी को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.'

2 मिनट 20 सेकंड के ट्रेलर में किसी तरह का डायलॉग नहीं दिया गया है. ऐसा लग रहा है कि इस बार स्क्रीन पर कोई शब्द नहीं होंगे. यह ट्रेलर, इस सोच के साथ बनाया गया है कि यह इमोशनली इंप्रेसिव होगा. ट्रेलर में अमीर और गरीब के जिंदगी में चल रहे संघर्ष को दिखाया गया है. साथ ही रोमांस, फैमिली ड्रामा की भी झलक दिखाई गई है.

बिना डायलॉग के विजुअल्स और इमोशनल नरेशन के जरिए दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की कोशिश इसमें साफ दिखती है. जहां एक्टर्स की परफॉर्मेंस इस फिल्म की मेन ताकत होगी, वहीं म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान का दिया हुआ बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की एक और हाईलाइट होगी. ट्रेलर से ही समझ आ रहा है कि उनका म्यूजिक इस साइलेंट कहानी में और गहराई और इमोशन डालेगा.

2023 में गांधी टॉक्स की स्क्रीनिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में हुई थी. यह फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिखाई जाने भारत की पहली साइलेंट फिल्म बनकर उभरी थी.

किशोर पांडुरंग 'बेलेकर' गांधी टॉक्स को निर्देशित और लिखा है. इस फिल्म में विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी, सिद्धार्थ जाधव और महेश मांजरेकर जैसे बेहतरीन कलाकार हैं. उम्मीदें बढ़ रही हैं कि शब्दों से ज्यादा इमोशन को प्राथमिकता देने वाला यह साइलेंट एक्सपेरिमेंट दर्शकों को एक नया अनुभव देगा. यह फिल्म 30 जनवरी, 2026 को यानी शहीद दिवस ( महात्मा गांधी की पुण्यतिथि) के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

