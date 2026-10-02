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Gandhi Jayanti 2026: 'बापू' के किरदार में छाए ये एक्टर्स, जानें कौन था सबसे पहले 'गांधी' का रोल करने वाला हीरो

हैदराबाद: 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है. गांधी जयंती पर, हम इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक, महात्मा गांधी के जीवन और उनकी विरासत को याद करते हैं. कई सालों से, फिल्ममेकर्स ने इस महान नेता के अहिंसा, आजादी और सच्चाई के आदर्शों को पर्दे पर उतारने की कोशिश की है. भारतीय और अंतरराष्ट्रीय, कई एक्टर्स ने गांधी का किरदार निभाने का बड़ा काम किया है. गांधी जयंती के इस स्पेशल मौके पर, आइए उन कुछ यादगार परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं जिन्होंने सिनेमा में महात्मा गांधी के किरदार को जीवंत कर दिया.

अन्नू कपूर (सरदार, 1993) सरदार वल्लभभाई पटेल की जिंदगी पर बनी बायोपिक फिल्म 'सरदार' में बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर ने गांधी का किरदार निभाया है. हालांकि यह फिल्म मुख्य रूप से पटेल के राजनीतिक योगदान पर केंद्रित है, लेकिन अन्नू कपूर का गांधी वाला किरदार भी बहुत खास रहा. वे पटेल और आजादी की लड़ाई के दूसरे नेताओं का मार्गदर्शन करते हैं.

बेन किंग्सले (गांधी, 1982) बेन किंग्सले एक भारतीय-इंग्लिश एक्टर हैं. उन्होंने महात्मा गांधी का निभाया था. उन्होंने यह किरदार रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म 'गांधी' में की थी. किंग्सले की परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का एकेडमी अवॉर्ड मिला और यह फिल्म दुनिया भर में सफल रही. इसने बेस्ट पिक्चर समेत आठ ऑस्कर जीते.

नसीरुद्दीन शाह (हे राम, 2000)

नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने कई बेहतरीन किरदार निभाए हैं. उन्होंने कमल हासन की डायरेक्ट की हुई 2000 की फिल्म 'हे राम' में गांधी का रोल निभाया था. हालांकि फिल्म में गांधी मुख्य किरदार नहीं हैं, फिर भी शाह ने गांधी के किरदार की बारीकियों और जटिलताओं को बखूबी दिखाया है, खासकर भारत के बंटवारे के समय सांप्रदायिक हिंसा के बीच शांति और एकता बनाए रखने की उनकी कोशिशों के संदर्भ में.

दिलीप प्रभावलकर (लगे रहो मुन्ना भाई, 2006)

संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' में दिलीप प्रभावलकर ने गांधी का निभाया है. वे फिल्म के मुख्य किरदार मुन्ना भाई (संजय दत्त) के लिए एक नैतिक मार्गदर्शक के तौर पर सामने आते रहते हैं. उनका यह किरदार आधुनिक जीवन में गांधीवादी आदर्शों का प्रतीक है.

दर्शन जरीवाला (गांधी: माय फादर, 2007)

'गांधी: माय फादर' में दर्शन जरीवाला ने गांधी का किरदार निभाया है. फिरोज अब्बास खान की डायरेक्ट की गई यह फिल्म पिता-बेटे के तनावपूर्ण रिश्ते को दिखाती है. इसमें दिखाया गया है कि देश के प्रति गांधी का समर्पण अक्सर एक पारिवारिक व्यक्ति के तौर पर उनकी भूमिका पर भारी पड़ जाता था.

प्रतीक गांधी (गांधी, 2025)

हंसल मेहता की वेब सीरीज गांधी में प्रतीक गांधी ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया है. यह सीरीज इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की दो किताबों 'गांधी बिफोर इंडिया' और 'गांधी: द इयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड' पर आधारित है.

सबसे पहले 'गांधी' का रोल करने वाला एक्टर

किसी फीचर फिल्म में महात्मा गांधी का पहला काल्पनिक ऑन-स्क्रीन किरदार भारतीय एक्टर जे. एस. कश्यप ने निभाया था. उन्होंने 1963 की हॉलीवुड बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म 'नाइन आवर्स टू रामा' में ह भूमिका निभाई थी.