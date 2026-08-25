ETV Bharat / entertainment

'Gandhari' Trailer: कलयुग की 'गांधारी' बनी तापसी पन्नू, बेटी को ढूंढने के लिए खुद बहरूपियों से लिया लोहा

25 अगस्त को नेटफ्लिक्स ने गांधारी का पोस्टर शेयर कर फैंस को बताया कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर की शुरुआत बानी (तापसी) की बेटी के ट्रेन से गायब होने से होती है. बच्ची को बचाने के दौरान वह एक लोहे के टुकड़े से टकरा जाती है. उसके बाद पता चलता है कि बानी की नजर चली जाती है.

हैदराबाद: तापसी पन्नू की आने वाली नेटफ्लिक्स एक्शन-थ्रिलर 'गांधारी' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. मंगलवार (25 अगस्त) को मेकर्स ने फिल्म का धांसू ट्रेलर लॉन्च किया है. ट्रेलर में तापसी को बानी के रूप में दिखाया गया है, जो एक पक्के इरादे वाली मां है और तब तक नहीं रुकती जब तक उसे अपनी किडनैप हुई बच्ची नहीं मिल जाती.

वह अपने पति के साथ मिलकर अपनी बेटी को ढूंढती है. जब उसे उसकी बेटी नहीं मिलती है तब उसे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो दूसरी लड़कियों के साथ किडनैप हुई लगती है. इसके बाद बानी अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए मामले को अपने हाथ में लेती है. इस दौरान वह दुश्मनों के साथ लोहा लेती हुई दिखती है.

गांधारी तापसी के फिजिकली डिमांडिंग रोल्स में से एक है, जिसमें एक्शन के साथ इमोशनल कहानी भी है. इश्वाक सिंह गोकुल का रोल कर रहे हैं, जो अपनी बेटी के गायब होने से जूझ रहे एक पिता हैं, जबकि जतिन सरना कबीर का रोल कर रहे हैं, जो केस की जांच करने वाला ऑफिसर है. स्वास्तिका मुखर्जी, मीता वशिष्ठ और छाया कदम भी कास्ट का हिस्सा हैं.

इस फिल्म में तापसी, कनिका के साथ 'फिर आई हसीन दिलरुबा' के बाद फिर से काम कर रही हैं. फिल्म का हिस्सा बनने के बारे में तापसी ने एक बयान में कहा, 'इस रोल के लिए फिजिकली बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उनकी हिम्मत, पक्का इरादा और पक्की हिम्मत ने मुझे सच में अपनी ओर खींचा. कनिका और नेटफ्लिक्स के साथ एक बार फिर मिलना बहुत खास था - इतने सालों में, हमने भरोसे और मुश्किल, दिलचस्प महिलाओं की कहानियां कहने के प्यार पर आधारित एक क्रिएटिव पार्टनरशिप बनाई है.'

देवाशीष मखीजा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को कनिका ढिल्लन ने लिखा और प्रोड्यूस किया है. गांधारी, तापसी के साथ कनिका की चौथी फिल्म है, इससे पहले वे मनमर्जियां (2018), हसीन दिलरुबा (2021), और फिर आई हसीन दिलरुबा (2024) में काम कर चुकी हैं. यह फिल्म 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.