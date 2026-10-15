ETV Bharat / entertainment

'घूसखोर पंडत' का बदला टाइटल, जानें अब किस नाम से कब रिलीज होगी मनोज बाजपेयी की फिल्म, देखें ट्रेलर

'घूसखोर पंडत' का बदला टाइटल ( Film poster )

हैदराबाद: मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म 'घूसखोर पंडत' का नाम बदलकर 'गजब रात' कर दिया गया है. फिल्म निर्माताओं ने आज 15 अक्टूबर को इस सस्पेंस थ्रिलर का ट्रेलर जारी किया.

फिल्म के मूल नाम को लेकर आलोचनाओं के बाद शीर्षक में बदलाव किया गया है. आशंका जताई गई थी कि इससे ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है. नेटफ्लिक्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि निर्माताओं ने आपत्तियों को देखते हुए शीर्षक बदलने का फैसला किया है. इसके बाद अदालत ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी शिकायत का समाधान हो गया है.

गजब रात एक पुलिस अधिकारी की कहानी है, जो निजी लाभ और अपने विश्वास के अनुसार सही काम करने के बीच फंसा हुआ है. एक ही रात में घटित यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक निर्णय घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दे सकता है, जिससे पात्रों को कठिन विकल्पों और उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है. इस फिल्म से मनोज बाजपेयी और फिल्म निर्माता नीरज पांडे के लगभग एक दशक बाद दोबारा काम कर रहे हैं. नीरज पांडे की फ्राइडे फिल्म वर्क्स द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन रितेश शाह ने किया है, जो इस प्रोजेक्ट से निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं. फिल्म में मनोज के अलावा साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय, दिव्या दत्ता, कीकू शारदा और नुसरत भरुचा मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म के बारे में बात करते हुए नीरज पांडे ने कहा कि वे एक ऐसी कहानी बताना चाहते थे, जो दर्शकों को अनुमान लगाने पर मजबूर करे और साथ ही उन्हें लोगों द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करे. उन्होंने आगे कहा कि किरदारों की नैतिक दुविधाएं कहानी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि रात के दौरान घटित होने वाली घटनाएं. मनोज बाजपेयी ने कहा कि फिल्म के जटिल किरदारों और जवाबदेही से जुड़े सवालों ने उन्हें आकर्षित किया. उन्होंने नीरज पांडे के साथ दोबारा काम करने और निर्देशक के रूप में रितेश शाह के साथ काम करने के बारे में भी बात की.