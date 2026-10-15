'घूसखोर पंडत' का बदला टाइटल, जानें अब किस नाम से कब रिलीज होगी मनोज बाजपेयी की फिल्म, देखें ट्रेलर
इस फिल्म से मनोज बाजपेयी और फिल्म निर्माता नीरज पांडे के लगभग एक दशक बाद दोबारा काम कर रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 12:11 PM IST
हैदराबाद: मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म 'घूसखोर पंडत' का नाम बदलकर 'गजब रात' कर दिया गया है. फिल्म निर्माताओं ने आज 15 अक्टूबर को इस सस्पेंस थ्रिलर का ट्रेलर जारी किया.
फिल्म के मूल नाम को लेकर आलोचनाओं के बाद शीर्षक में बदलाव किया गया है. आशंका जताई गई थी कि इससे ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है. नेटफ्लिक्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि निर्माताओं ने आपत्तियों को देखते हुए शीर्षक बदलने का फैसला किया है. इसके बाद अदालत ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी शिकायत का समाधान हो गया है.
गजब रात एक पुलिस अधिकारी की कहानी है, जो निजी लाभ और अपने विश्वास के अनुसार सही काम करने के बीच फंसा हुआ है. एक ही रात में घटित यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक निर्णय घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दे सकता है, जिससे पात्रों को कठिन विकल्पों और उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है.
इस फिल्म से मनोज बाजपेयी और फिल्म निर्माता नीरज पांडे के लगभग एक दशक बाद दोबारा काम कर रहे हैं. नीरज पांडे की फ्राइडे फिल्म वर्क्स द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन रितेश शाह ने किया है, जो इस प्रोजेक्ट से निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं.
फिल्म में मनोज के अलावा साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय, दिव्या दत्ता, कीकू शारदा और नुसरत भरुचा मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म के बारे में बात करते हुए नीरज पांडे ने कहा कि वे एक ऐसी कहानी बताना चाहते थे, जो दर्शकों को अनुमान लगाने पर मजबूर करे और साथ ही उन्हें लोगों द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करे. उन्होंने आगे कहा कि किरदारों की नैतिक दुविधाएं कहानी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि रात के दौरान घटित होने वाली घटनाएं.
मनोज बाजपेयी ने कहा कि फिल्म के जटिल किरदारों और जवाबदेही से जुड़े सवालों ने उन्हें आकर्षित किया. उन्होंने नीरज पांडे के साथ दोबारा काम करने और निर्देशक के रूप में रितेश शाह के साथ काम करने के बारे में भी बात की.
रितेश शाह के लिए, इस फिल्म ने सीमित समय सीमा के भीतर घटित होने वाली कहानी के माध्यम से सस्पेंस पैदा करने का अवसर प्रदान किया. उन्होंने कहा कि एक ही रात की सेटिंग ने निर्माताओं को तात्कालिकता पैदा करने और धीरे-धीरे दांव बढ़ाने की अनुमति दी.
फिल्म का शीर्षक क्यों बदला गया?
फिल्म टाइटल 'घूसखोर पंडत' पर आपत्ति जताई गई क्योंकि इसमें 'पंडित' शब्द को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ा गया था. दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि शीर्षक ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है.
फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने भी शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और सामाजिक सद्भाव प्रभावित हो सकता है. फेडरेशन ने फिल्म निर्माताओं से शीर्षक वापस लेने का आग्रह किया था.
अदालती कार्यवाही के दौरान, नेटफ्लिक्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि निर्माताओं ने जानबूझकर एक नया शीर्षक अपनाने का निर्णय लिया है, जो फिल्म की कहानी और उद्देश्य को बेहतर ढंग से दर्शाता है. याचिकाकर्ता द्वारा निर्णय स्वीकार किए जाने पर, अदालत ने मामले को बंद कर दिया. अपने नए शीर्षक के साथ, गजब रात 23 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है.