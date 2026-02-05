बॉलीवुड की 'किंग' और 'धुरंधर 2' को टक्कर देगा साउथ सिनेमा, 2026 में रिलीज होंगी ये मास फिल्में
बॉलीवुड से धुरंधर 2 और किंग जैसी फिल्में 2026 में रिलीज होंगी, तो वहीं साउथ सिनेमा भी धमाका करने वाला है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 5, 2026 at 12:26 PM IST
हैदराबाद: साल 2026 बॉक्स ऑफिस को मालामाल करने वाला है, क्योंकि इस साल ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ सिनेमा से भी बिग स्टार्स की धमाकेदार फिल्में रिलीज होने जा रही है. बॉलीवुड से दर्शकों को रणवीर सिंह की धुरंधर 2, शाहरुख खान की किंग, सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल की लव एंड वॉर और रणबीर कपूर की रामायण पार्ट 1 का बेसब्री से इंतजार है. वहीं, साउथ सिनेमा से रजनीकांत, यश, प्रभास, विजय देवराकोंडा और जूनियर एनटीआर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. चलिए जानते हैं. साल 2026 की साउथ सिनेमा की मास फिल्मों के बारे में.
टॉक्सिक
यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक अपने टीजर से जबरदस्त धमाका कर चुके हैं. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी और इस दिन इसका मुकाबल रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से होगा.
उस्ताद भगत सिंह
पावर स्टार पवन कल्याण स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म उस्ताद भगत सिंह को आखिरकार रिलीज डेट मिल गई है और फिल्म लंबे समय से चर्चा में है. फिल्म 26 मार्च को रिलीज होगी. लेकिन धुरंधर 2 और टॉक्सिक के हफ्ते बाद रिलीज होने वाली यह फिल्म बड़ी रिस्क उठा रही है.
दृश्यम 3
मोहनलाल स्टारर थ्रिलर दृश्यम 3 भी 2 अप्रैल 2026 के मौके पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म के पिछले दोनों पार्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं और अब मोहनलाल फिल्म की तीसरे पार्ट से दर्शकों को फिर नए सस्पेंस में छोड़ने वाले हैं. वहीं, 2 अक्टूबर 2026 को अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 भी रिलीज होगी.
पैट्रियट
महेश नारायणन के निर्देशन में बनी फिल्म पैट्रियट इस साल धमाका करेगी. ममूटी-मोहनलाल जैसे साउथ सुपरस्टार स्टारर 'पैट्रियट' मोस्ट अवेटेड मलयालम एक्शन-ड्रामा है, जो 23 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी. फिल्म में फहद फासिल और नयनतारा भी अहम रोल में नजर आएंगे. गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर फिल्म का एलान हुआ था.
पेड्डी
राम चरण साल 2022 में आरआरआर जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर देने के बाद कोई बड़ी फिल्म नहीं दे पाए हैं. उनकी पिछली फिल्म गेम चेंजर फ्लॉप साबित हुई थी और अब उनकी एक्शन फिल्म पेड्डी रिलीज होने जा रही है. फिल्म की रिलीज डेट बदल चुकी है. फिल्म पहले 27 मार्च को रिलीज होनी थी और अब 30 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी.
जेलर 2
साउथ सुपरस्टार और थलाइवा रजनीकांत स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म जेलर 2 भी मौजूदा साल में रिलीज होगी. साल 2023 में फिल्म जेलर से धमाका करने के बाद अब रजनीकांत फिल्म के दूसरे पार्ट से 12 जून 2026 को बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने उतरेंगे.
राणाबली
टॉलीवुड स्टार विजय देवराकोंडा अपनी पिछली कुछ फिल्मों से कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं. अब वह अलग ही अवतार में नजर आने वाले हैं. 11 सितंबर 2026 को उनकी फइल्म राणाबली रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म से आए उनके लुक ने उनके फैंस को हिलाकर रख दिया है.